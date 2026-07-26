Vous sentez une odeur de fumée à Lyon ce dimanche ? Voici pourquoi

Une odeur de fumée persistante, parfois comparée à celle du plastique brûlé, a envahi une grande partie de Lyon, de la métropole lyonnaise et du département du Rhône, ce dimanche 26 juillet au petit matin.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont fait part de leur étonnement, certains se demandant si un important incendie s'était déclaré à proximité.

Pourtant, aucun feu de grande ampleur n'était recensé dans le Rhône, selon les informations confirmées par des sapeurs-pompiers.

L'explication est à chercher à plusieurs centaines de kilomètres. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, ces odeurs sont liées aux importants incendies qui touchent actuellement la Gironde. Les fumées, transportées par un flux d'air en provenance de l'ouest, ont d'abord atteint les portes de l'Auvergne avant de gagner le bassin stéphanois puis l'agglomération lyonnaise au cours de la nuit.

La préfecture du Rhône a également réagi face aux nombreuses interrogations des habitants. Dans un message publié ce dimanche matin, elle confirme que "des odeurs de fumée sont signalées, sur les réseaux sociaux, dans le Rhône et la métropole de Lyon".

L'État précise que "les vents orientés depuis l'Ouest vers l'Est poussent les fumées des incendies de Gironde et des Landes jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes." La préfecture rappelle enfin la conduite à tenir en cas de départ de feu : "Si vous êtes témoin direct d'un départ de feu, contactez le 18 ou le 112."