Vous sentez une odeur de fumée à Lyon ce dimanche ? Voici pourquoi

Une odeur de fumée persistante, parfois comparée à celle du plastique brûlé, a envahi une grande partie de Lyon, de la métropole lyonnaise et du département du Rhône, ce dimanche 26 juillet au petit matin.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont fait part de leur étonnement, certains se demandant si un important incendie s'était déclaré à proximité.
Pourtant, aucun feu de grande ampleur n'était recensé dans le Rhône, selon les informations confirmées par des sapeurs-pompiers.
L'explication est à chercher à plusieurs centaines de kilomètres. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, ces odeurs sont liées aux importants incendies qui touchent actuellement la Gironde. Les fumées, transportées par un flux d'air en provenance de l'ouest, ont d'abord atteint les portes de l'Auvergne avant de gagner le bassin stéphanois puis l'agglomération lyonnaise au cours de la nuit.
La préfecture du Rhône a également réagi face aux nombreuses interrogations des habitants. Dans un message publié ce dimanche matin, elle confirme que "des odeurs de fumée sont signalées, sur les réseaux sociaux, dans le Rhône et la métropole de Lyon".
L'État précise que "les vents orientés depuis l'Ouest vers l'Est poussent les fumées des incendies de Gironde et des Landes jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes." La préfecture rappelle enfin la conduite à tenir en cas de départ de feu : "Si vous êtes témoin direct d'un départ de feu, contactez le 18 ou le 112."
📢Des odeurs de fumée sont signalées, sur les réseaux sociaux, dans le Rhône et la métropole de Lyon.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 26, 2026
Les vents orientés depuis l’Ouest vers l’Est poussent les fumées des incendies du Gironde et des Landes jusqu’à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
🚒 Si vous êtes témoin direct… pic.twitter.com/TeDiVstUrm
hein? Malgré votre titre sûrement autodecerné. on y comprend pas grand chose.Signaler Répondre
37 degrés pendant 2 à 3 jours...Pas d'affolement biloute ! C'est l'été kool zen...Signaler Répondre
Vous pensez pas si bien dire et ce n’est qu’un début , Malheureusement !!Signaler Répondre
Une 4 ieme Canicule arrive cette semaine et surement d’autres en aout et septembre
Et la majorité notamment LR-RN .......qui continue à nier le pb pour se faire du fric et leur petit confort égoiste
Bande de fous !
Un scientifique 🤣🤣
C'est terrible ces incendies, j'ai entendu qu'il se rapprochait de l'autoroute, quel dommage, le paysage va être bien triste sur la route des vacances le mois prochainSignaler Répondre
Je l'ai vu en passant à côté juste au moment où ça a commencé il y avait des flammes énormes et plein de fumée c'était trop impressionnantSignaler Répondre
Vite une taxe Doucet n'est pas content de sentir la fumée a Lyon !! A mince il est a Cogolin actuellement j'avais oubliéSignaler Répondre
Décidemment, tout le monde est victime des ces incendies, pas que ceux qui habitent dans la Gironde ou dans les LandesSignaler Répondre