Un feu de végétation se déclare près de Lyon, plusieurs hectares déjà détruits

Depuis le début d'après-midi de ce mardi 7 juillet, un feu s'est déclaré sur la commune de Beaujeu, dans le Beaujolais, mobilisant un important dispositif des sapeurs-pompiers.

Le sinistre s'est déclaré vers 13h30 sur un secteur situé à flanc de colline. Les flammes se propagent dans une zone de végétation, où les conditions rendent l'intervention particulièrement délicate.

Au total, 74 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur le terrain avec 15 véhicules d'intervention. Deux groupes spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt ont également été déployés afin de contenir la progression du brasier.

À ce stade, aucun moyen aérien n'est mobilisé. Le feu a déjà détruit au moins cinq hectares de végétation. Aucune habitation, à proximité de la zone touchée, n'a pour l'heure été atteinte par les flammes.

Les opérations sont toujours en cours afin de maîtriser l'incendie.