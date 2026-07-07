Faits Divers

Un feu de végétation se déclare près de Lyon, plusieurs hectares déjà détruits

Un feu de végétation se déclare près de Lyon, plusieurs hectares déjà détruits
DR : RJ Coiffure Mixte

Le département du Rhône est de nouveau confronté à un incendie de végétation.

Depuis le début d'après-midi de ce mardi 7 juillet, un feu s'est déclaré sur la commune de Beaujeu, dans le Beaujolais, mobilisant un important dispositif des sapeurs-pompiers.

Le sinistre s'est déclaré vers 13h30 sur un secteur situé à flanc de colline. Les flammes se propagent dans une zone de végétation, où les conditions rendent l'intervention particulièrement délicate.

Au total, 74 sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur le terrain avec 15 véhicules d'intervention. Deux groupes spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt ont également été déployés afin de contenir la progression du brasier.

À ce stade, aucun moyen aérien n'est mobilisé. Le feu a déjà détruit au moins cinq hectares de végétation. Aucune habitation, à proximité de la zone touchée, n'a pour l'heure été atteinte par les flammes.

Les opérations sont toujours en cours afin de maîtriser l'incendie.

Tags :

incendie

Beaujeu

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
urgence vite le 07/07/2026 à 18:46

faut il évacuer Lyon ?

Signaler Répondre
avatar
denis0007 le 07/07/2026 à 18:40
Jeanlaville a écrit le 07/07/2026 à 18h08

C'est l'acte d'un pompiers volontaire à tout les coups

T'a beau jeu de dire cela...

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 07/07/2026 à 18:08

C'est l'acte d'un pompiers volontaire à tout les coups

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.