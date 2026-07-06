Canicule à Lyon : un homme s'effondre dans le tramway, les secours ne parviennent pas à le sauver

Ce samedi 4 juillet, vers 17h, un homme a été victime d'un grave malaise alors qu'il se trouvait à bord d'une rame du tramway T1, à hauteur de la mairie du 3ᵉ arrondissement de Lyon.

Selon Actu Lyon, un homme âgé d'environ 68 ans, s'était auparavant plaint de la forte chaleur qui régnait au moment des faits. Il s'est ensuite brutalement effondré devant les autres passagers.

Des témoins sont immédiatement intervenus pour lui porter assistance, tandis que les secours étaient alertés. L'intervention des équipes médicales a nécessité l'interruption temporaire de la circulation sur la ligne T1 afin de permettre leur prise en charge dans les meilleures conditions.

À l'arrivée du Samu 69, l'homme était en arrêt cardiaque. Malgré les tentatives de réanimation, les médecins n'ont pas réussi à le sauver. Son décès a été constaté sur place.

Les policiers ont procédé aux constatations d'usage autour de la rame avant que le corps ne soit pris en charge par les services funéraires. Une fois les opérations terminées, la circulation des tramways a progressivement repris sur la ligne.