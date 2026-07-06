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Canicule à Lyon : un homme s'effondre dans le tramway, les secours ne parviennent pas à le sauver

Canicule à Lyon : un homme s'effondre dans le tramway, les secours ne parviennent pas à le sauver
Canicule à Lyon : un homme s'effondre dans le tramway, les secours ne parviennent pas à le sauver - LyonMag

Au milieu des voyageurs, le drame s'est noué en quelques instants.

Ce samedi 4 juillet, vers 17h, un homme a été victime d'un grave malaise alors qu'il se trouvait à bord d'une rame du tramway T1, à hauteur de la mairie du 3ᵉ arrondissement de Lyon.

Selon Actu Lyon, un homme âgé d'environ 68 ans, s'était auparavant plaint de la forte chaleur qui régnait au moment des faits. Il s'est ensuite brutalement effondré devant les autres passagers.

Des témoins sont immédiatement intervenus pour lui porter assistance, tandis que les secours étaient alertés. L'intervention des équipes médicales a nécessité l'interruption temporaire de la circulation sur la ligne T1 afin de permettre leur prise en charge dans les meilleures conditions.

À l'arrivée du Samu 69, l'homme était en arrêt cardiaque. Malgré les tentatives de réanimation, les médecins n'ont pas réussi à le sauver. Son décès a été constaté sur place.

Les policiers ont procédé aux constatations d'usage autour de la rame avant que le corps ne soit pris en charge par les services funéraires. Une fois les opérations terminées, la circulation des tramways a progressivement repris sur la ligne.

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7 commentaires
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La faute a l'espèce verte le 06/07/2026 à 18:45
Et voilà a écrit le 06/07/2026 à 18h03

On enlève les plots en béton du parking quai de Saône pour faire plaisir au bagnolards droitardés ce qui a contribué à augmenter les températures et a fait sa première victime

Quel est le lien ? Vous sous entendez qu'il y aura plus de voitures en circulation et que ces voitures participent au réchauffement ?
Dans ce cas là que dire de Lyon la ville la plus embouteillée depuis l'arrivée de l'espèce verte ? C'est pas factuel ça ? Les verts créent donc des bouchons (à cause de décisions débiles) et de facto la pollution.

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Bianca le 06/07/2026 à 18:37
Et voilà a écrit le 06/07/2026 à 18h03

On enlève les plots en béton du parking quai de Saône pour faire plaisir au bagnolards droitardés ce qui a contribué à augmenter les températures et a fait sa première victime

C'est sûr que c'est une centaine de bagnoles de plus qui ont causé cette chaleur. Esprit étriqué digne d'un écolo écervelé et borné.

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Ça devient fou le 06/07/2026 à 18:35
Et voilà a écrit le 06/07/2026 à 18h03

On enlève les plots en béton du parking quai de Saône pour faire plaisir au bagnolards droitardés ce qui a contribué à augmenter les températures et a fait sa première victime

Franchement...
Un homme est mort car il faisait trop chaud dans un tram .
C'est de la faute du bord politique de quelques uns ou du mode de transport...
C'est tellement triste d'en arriver là que je vous laisse réfléchir aux différentes raisons...

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johnny le 06/07/2026 à 18:17

Pourtant samedi y fesais pas super chaud enfin moi je transpire dès qu'on dépasse 25 et j'aime pas la chaleur mais la

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Looool le 06/07/2026 à 18:17
Et voilà a écrit le 06/07/2026 à 18h03

On enlève les plots en béton du parking quai de Saône pour faire plaisir au bagnolards droitardés ce qui a contribué à augmenter les températures et a fait sa première victime

Oui bah oui c’est à cause des plots retirés le réchauffement climatique

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Et voilà le 06/07/2026 à 18:03

On enlève les plots en béton du parking quai de Saône pour faire plaisir au bagnolards droitardés ce qui a contribué à augmenter les températures et a fait sa première victime

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Chris6969699 le 06/07/2026 à 17:42

Paix à son âme.

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