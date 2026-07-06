Parking Saint-Jean à Lyon : après des mois de critiques, les plots en béton retirés

C'était une promesse de campagne et une demande récurrente des habitants du Vieux Lyon. Ce lundi matin, la Métropole de Lyon a procédé au retrait des blocs de béton installés à la sortie du parking Saint-Jean, sur le quai Romain-Rolland. Un aménagement mis en place sous le précédent mandat écologiste et vivement critiqué pour ses conséquences sur la circulation.

Depuis plusieurs mois, les automobilistes quittant le parking devaient obligatoirement emprunter le quai Saint-Antoine puis le quai des Célestins avant de pouvoir retrouver un itinéraire vers le nord de Lyon. Une configuration qui provoquait régulièrement d'importants embouteillages, notamment aux heures de pointe.

Vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie, Pierre Oliver a expliqué les raisons de cette décision lors d'un point presse organisé sur place : "On a ici tout l'exemple de ce qui a dysfonctionné lors du précédent mandat avec les écologistes, avec de l'installation de mobilier urbain qui était là uniquement pour contraindre la circulation automobile sans faciliter la vie des autres usagers. Nous avons collectivement décidé, à la demande de nombreux habitants du cinquième et du deuxième arrondissement, de retirer ces plots en béton pour pouvoir gagner du temps sur la sortie du parking Saint-Jean".

L'élu LR a également précisé que cette modification s'accompagnait d'un nouveau réglage des feux tricolores afin d'éviter la formation de nouveaux bouchons. "Nous avons fait régler les feux de signalisation de telle sorte qu'il n'y ait plus d'embouteillage. C'est le premier d'une longue série d'aménagements destinés à fluidifier le trafic".

Le maire du 5e arrondissement, Thomas Rudigoz, s'est, lui aussi, félicité de cette évolution : "C'était l'un des grands engagements de notre campagne municipale et métropolitaine sur la fluidité de la circulation. Il y avait quelque chose de très simple pour nous, c'était d'enlever ces fichus plots. Ils ont provoqué un bazar sans nom pour les usagers du parking Saint-Jean, qui sont souvent des habitants, des commerçants ou des artisans du Vieux Lyon".

Le président de Lyon Parc Auto, Emmanuel Hamelin, a, de son côté, insisté sur les conséquences de ces aménagements pour les parkings lyonnais : "Aujourd'hui, avec la sortie de ce parking et les plots qui vont être dégagés, on redonne un atout aux automobilistes qui viendront se stationner ici. À partir de maintenant, nous allons tout faire pour relancer cette activité qui a été malmenée pendant les cinq dernières années".

Ce retrait marque une première évolution des aménagements de circulation dans le secteur. La Métropole de Lyon indique que d'autres ajustements pourraient être étudiés dans les prochains mois en fonction des retours des usagers et des observations réalisées sur le terrain.