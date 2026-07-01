Grégory Doucet en baskets pour un déplacement avec le préfet : Pierre Oliver critique puis se fait reprendre de volée

L'opposition n'est pas encore en vacances. A nouveau dans des habits de premier opposant à Grégory Doucet après l'explosion de Coeur Lyonnais suite à l'affaire Roman Abreu, Pierre Oliver a dégainé sur son terrain de jeu favori : les réseaux sociaux.

Le maire LR du 2e arrondissement a moqué la tenue vestimentaire de l'édile écologiste, à l'occasion du déplacement à la Cité Jardin ce mardi matin. Grégory Doucet portait effectivement des baskets grises aux côtés d'Etienne Guyot, mais aussi Nelson Bouard, directeur de la DIPN.

"Face aux plus hautes autorités de l’État en matière de sécurité, un minimum de respect des usages s’impose. Les baskets du maire de Lyon Grégory Doucet résument malheureusement son rapport aux institutions", critiquait Pierre Oliver.

Une prise de position qui lui a valu un retour de flammes assez intense sur X. Plus d'une centaine de commentaires ont été déposés sous sa publication, la plupart pour fustiger le niveau de son argument.

"Boah j'avoue, là pour le coup Mr Oliver c'est vraiment un post pour taper gratuitement sur Mr Doucet (que je ne porte pas dans mon cœur) et je trouve ça assez minable par contre", indiquait un internaute, tandis que d'autres pointaient du doigt un combat "ringard" alors que Lyon a été frappée par la canicule.

Pour ceux qui veulent suivre la politique clownesque lyonnaise, il faut suivre ce compte. C’est une parodie à lui tout seul. https://t.co/djkAnvK527 — Vanbrouche (@Vanbrouche) June 30, 2026

Chez les écologistes, on avait aussi sorti les crocs. La maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga a défendu Grégory Doucet : "Pierre Oliver n'a tellement rien à dire sur la sécurité, zéro proposition, zéro vision politique, à part le réflexe pavlovien de taper sur les écolos et le maire de Lyon. Triste droite qui n'est plus qu'une caricature d'elle même, police des coutumes, du formol et du ouin-ouin".