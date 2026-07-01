Politique

Grégory Doucet en baskets pour un déplacement avec le préfet : Pierre Oliver critique puis se fait reprendre de volée

Grégory Doucet en baskets pour un déplacement avec le préfet : Pierre Oliver critique puis se fait reprendre de volée

Le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver a critiqué les chaussures portées par Grégory Doucet lors d'un déplacement avec le préfet. Une position qui lui a valu une centaine de commentaires acerbes.

L'opposition n'est pas encore en vacances. A nouveau dans des habits de premier opposant à Grégory Doucet après l'explosion de Coeur Lyonnais suite à l'affaire Roman Abreu, Pierre Oliver a dégainé sur son terrain de jeu favori : les réseaux sociaux.

Le maire LR du 2e arrondissement a moqué la tenue vestimentaire de l'édile écologiste, à l'occasion du déplacement à la Cité Jardin ce mardi matin. Grégory Doucet portait effectivement des baskets grises aux côtés d'Etienne Guyot, mais aussi Nelson Bouard, directeur de la DIPN.

"Face aux plus hautes autorités de l’État en matière de sécurité, un minimum de respect des usages s’impose. Les baskets du maire de Lyon Grégory Doucet résument malheureusement son rapport aux institutions", critiquait Pierre Oliver.

Une prise de position qui lui a valu un retour de flammes assez intense sur X. Plus d'une centaine de commentaires ont été déposés sous sa publication, la plupart pour fustiger le niveau de son argument.

"Boah j'avoue, là pour le coup Mr Oliver c'est vraiment un post pour taper gratuitement sur Mr Doucet (que je ne porte pas dans mon cœur) et je trouve ça assez minable par contre", indiquait un internaute, tandis que d'autres pointaient du doigt un combat "ringard" alors que Lyon a été frappée par la canicule.

Chez les écologistes, on avait aussi sorti les crocs. La maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga a défendu Grégory Doucet : "Pierre Oliver n'a tellement rien à dire sur la sécurité, zéro proposition, zéro vision politique, à part le réflexe pavlovien de taper sur les écolos et le maire de Lyon. Triste droite qui n'est plus qu'une caricature d'elle même, police des coutumes, du formol et du ouin-ouin".

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Pierre Oliver

Grégory Doucet

6 commentaires
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Faut mieux lire la vérité le 01/07/2026 à 11:51
Ex Précisions a écrit le 01/07/2026 à 11h44

Pourtant la pastèque s'est augmentée ses frais de représentation de 3000 à 15000€ il aurait pu faire un effort, en plus elles sont vraiment moches ses baskets.
https://www.lyonmag.com/article/151582/de-3000-a-15-000-euros-la-hausse-des-frais-du-maire-gregory-doucet-fait-debat-a-lyon
La prochaine fois il sera en tongs !

Non, les frais ne sont pas passés de 3K à 15K mais de 13K à 15K. Fusion de plusieurs lignes.

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sacrée pierro le 01/07/2026 à 11:48

C'est à son image, une erreur politique

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Ex Précisions le 01/07/2026 à 11:44

Pourtant la pastèque s'est augmentée ses frais de représentation de 3000 à 15000€ il aurait pu faire un effort, en plus elles sont vraiment moches ses baskets.
https://www.lyonmag.com/article/151582/de-3000-a-15-000-euros-la-hausse-des-frais-du-maire-gregory-doucet-fait-debat-a-lyon
La prochaine fois il sera en tongs !

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Jacques20 le 01/07/2026 à 11:42

Même si je ne suis pas du côté écolo, je trouve que Pierre Oliver est resté un peu gamin.
Ce qui est triste, c'est que c'est un peu le problème de presque tous nos politiques. Il suffit de les voir à l'Assemblée Nationale s'écharper comme pas possible. N'y a t il pas plus de vrais sujets plus importants ?

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Henry Golant le 01/07/2026 à 11:41

Mais qu'il est ridicule ce mec...

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lyon avec Zemmour le 01/07/2026 à 11:40

Nous en Israël, Netanyahou ne met pas de basket car il est plus exemplaire que doucet ou aulas

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