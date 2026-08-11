Deux épisodes en quelques heures, et quatre suspects derrière les barreaux de la garde à vue.

Dimanche après-midi, trois hommes auraient pris rendez-vous avec une prostituée pour une prestation sexuelle cours de la République, à Villeurbanne. Une fois entrés dans le logement où elle exerce, ils auraient changé de comportement.

Selon les premiers éléments, la victime aurait été agressée et menacée avec un couteau afin de lui soutirer de l’argent.

Les trois suspects ont pu être rapidement retrouvés et interpellés. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion.

Un nouveau client arrêté quelques heures plus tard

La journée ne se serait pas arrêtée là pour la victime.

Vers 20 heures, un quatrième homme venu à son tour dans le logement aurait tenté de lui extorquer de l’argent. Aucun pistolet n’a été découvert sur lui, mais il est soupçonné d’avoir mimé une arme de poing pour faire pression sur la jeune femme.

Le suspect a été intercepté alors qu’il quittait les lieux à trottinette. Il a lui aussi été placé en garde à vue, cette fois pour tentative d’extorsion.

Les investigations doivent désormais préciser le déroulement exact de ces deux épisodes et déterminer s’ils présentent un quelconque lien entre eux.