Deux épisodes en quelques heures, et quatre suspects derrière les barreaux de la garde à vue.
Dimanche après-midi, trois hommes auraient pris rendez-vous avec une prostituée pour une prestation sexuelle cours de la République, à Villeurbanne. Une fois entrés dans le logement où elle exerce, ils auraient changé de comportement.
Selon les premiers éléments, la victime aurait été agressée et menacée avec un couteau afin de lui soutirer de l’argent.
Les trois suspects ont pu être rapidement retrouvés et interpellés. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion.
Un nouveau client arrêté quelques heures plus tard
La journée ne se serait pas arrêtée là pour la victime.
Vers 20 heures, un quatrième homme venu à son tour dans le logement aurait tenté de lui extorquer de l’argent. Aucun pistolet n’a été découvert sur lui, mais il est soupçonné d’avoir mimé une arme de poing pour faire pression sur la jeune femme.
Le suspect a été intercepté alors qu’il quittait les lieux à trottinette. Il a lui aussi été placé en garde à vue, cette fois pour tentative d’extorsion.
Les investigations doivent désormais préciser le déroulement exact de ces deux épisodes et déterminer s’ils présentent un quelconque lien entre eux.
Je suis de votre avis, il me semble que ce serait du bon sens que de les protéger.Signaler Répondre
Des noms bondieu des noms !Signaler Répondre
Y'a rien qui va dans cet articleSignaler Répondre
Faut pas rêver, comme je l'ai dit plus bas, l'état préfère baisser son slip et laisser faire, c'est plus facile de verbaliser le "client"Signaler Répondre
A trois contre un femme, bravo les crevures ! En espérant qu'ils vont avoir l'occasion de passer de l'autre côté de la barrière une fois en zonzon, ça leur fera les sphincters !Signaler Répondre
Monsieur le maire de villeurbanne a fait de sa ville une ville avec tous les corps de métiers. Voleur dealer prostitué raquetteur squatter tireurSignaler Répondre
A quand la réouverture des maisons closes ?Signaler Répondre
Les dames de compagnie y seront plus en sécurité, ce sera encadré, en plus elles seront déclarées et paieront des impôts tout en se faisant une retraite, que demande le peuple ?
Ne pas oublier que c'est le plus vieux métier du monde !
je paie pour voir!Signaler Répondre
Quel courage n'est ce pas de s'attaquer à une prostituee. J'espère qu'ils passeront l'hiver en zonzon. Montrez nous leurs, donbez nous leurs noms pour la postéritéSignaler Répondre
Toutes les cases sont cochéesSignaler Répondre
que du bonheur Villeurbanne MDRSignaler Répondre
Des prostituées aux gratte ciel ? et le maire il en dit quoi ? évidemment rien !Signaler Répondre
Merci l'état, si c'était encadré comme dans les pays limitrophes tout comme la fumette ce genre de problème arriverait probablement pas..Signaler Répondre
Ça préfère baisser son slip et laisser faire
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
MDR !LM et son humour,avec son "un nouveau client" ! Plutôt un futur tueurSignaler Répondre