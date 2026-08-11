Faits Divers

Villeurbanne : quatre hommes en garde à vue après deux extorsions présumées visant une prostituée

Villeurbanne : quatre hommes en garde à vue après deux extorsions présumées visant une prostituée
Les faits présumés se déroulent dans un logement du cours de la République où exerce la victime. — Illustration LyonMag

Une prostituée exerçant dans le quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne aurait été ciblée à deux reprises dimanche, à quelques heures d’intervalle. Trois hommes sont soupçonnés de lui avoir dérobé de l’argent sous la menace d’un couteau, tandis qu’un quatrième aurait tenté de l’intimider en simulant la présence d’une arme.

Deux épisodes en quelques heures, et quatre suspects derrière les barreaux de la garde à vue.

Dimanche après-midi, trois hommes auraient pris rendez-vous avec une prostituée pour une prestation sexuelle cours de la République, à Villeurbanne. Une fois entrés dans le logement où elle exerce, ils auraient changé de comportement.

Selon les premiers éléments, la victime aurait été agressée et menacée avec un couteau afin de lui soutirer de l’argent.

Les trois suspects ont pu être rapidement retrouvés et interpellés. Ils ont été placés en garde à vue pour extorsion.

Un nouveau client arrêté quelques heures plus tard

La journée ne se serait pas arrêtée là pour la victime.

Vers 20 heures, un quatrième homme venu à son tour dans le logement aurait tenté de lui extorquer de l’argent. Aucun pistolet n’a été découvert sur lui, mais il est soupçonné d’avoir mimé une arme de poing pour faire pression sur la jeune femme.

Le suspect a été intercepté alors qu’il quittait les lieux à trottinette. Il a lui aussi été placé en garde à vue, cette fois pour tentative d’extorsion.

Les investigations doivent désormais préciser le déroulement exact de ces deux épisodes et déterminer s’ils présentent un quelconque lien entre eux.

Tags :

villeurbanne

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
CQQFD69! le 11/08/2026 à 14:53
Ex Précisions a écrit le 11/08/2026 à 12h26

A quand la réouverture des maisons closes ?
Les dames de compagnie y seront plus en sécurité, ce sera encadré, en plus elles seront déclarées et paieront des impôts tout en se faisant une retraite, que demande le peuple ?
Ne pas oublier que c'est le plus vieux métier du monde !

Je suis de votre avis, il me semble que ce serait du bon sens que de les protéger.

Signaler Répondre
avatar
encore le 11/08/2026 à 14:02

Des noms bondieu des noms !

Signaler Répondre
avatar
... le 11/08/2026 à 13:44

Y'a rien qui va dans cet article

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 11/08/2026 à 13:28
Ex Précisions a écrit le 11/08/2026 à 12h26

A quand la réouverture des maisons closes ?
Les dames de compagnie y seront plus en sécurité, ce sera encadré, en plus elles seront déclarées et paieront des impôts tout en se faisant une retraite, que demande le peuple ?
Ne pas oublier que c'est le plus vieux métier du monde !

Faut pas rêver, comme je l'ai dit plus bas, l'état préfère baisser son slip et laisser faire, c'est plus facile de verbaliser le "client"

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 11/08/2026 à 12:51

A trois contre un femme, bravo les crevures ! En espérant qu'ils vont avoir l'occasion de passer de l'autre côté de la barrière une fois en zonzon, ça leur fera les sphincters !

Signaler Répondre
avatar
Rb6528 le 11/08/2026 à 12:40

Monsieur le maire de villeurbanne a fait de sa ville une ville avec tous les corps de métiers. Voleur dealer prostitué raquetteur squatter tireur

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/08/2026 à 12:26

A quand la réouverture des maisons closes ?
Les dames de compagnie y seront plus en sécurité, ce sera encadré, en plus elles seront déclarées et paieront des impôts tout en se faisant une retraite, que demande le peuple ?
Ne pas oublier que c'est le plus vieux métier du monde !

Signaler Répondre
avatar
poker menteur le 11/08/2026 à 12:11
de mieux en mieux a écrit le 11/08/2026 à 10h56

Des prostituées aux gratte ciel ? et le maire il en dit quoi ? évidemment rien !

je paie pour voir!

Signaler Répondre
avatar
Kader le 11/08/2026 à 11:35

Quel courage n'est ce pas de s'attaquer à une prostituee. J'espère qu'ils passeront l'hiver en zonzon. Montrez nous leurs, donbez nous leurs noms pour la postérité

Signaler Répondre
avatar
La nouvelle France by LFI le 11/08/2026 à 11:16

Toutes les cases sont cochées

Signaler Répondre
avatar
picsou le 11/08/2026 à 11:10

que du bonheur Villeurbanne MDR

Signaler Répondre
avatar
de mieux en mieux le 11/08/2026 à 10:56

Des prostituées aux gratte ciel ? et le maire il en dit quoi ? évidemment rien !

Signaler Répondre
avatar
Merci qui le 11/08/2026 à 10:51

Merci l'état, si c'était encadré comme dans les pays limitrophes tout comme la fumette ce genre de problème arriverait probablement pas..
Ça préfère baisser son slip et laisser faire

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 11/08/2026 à 10:25

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
kool le 11/08/2026 à 10:20

MDR !LM et son humour,avec son "un nouveau client" ! Plutôt un futur tueur

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.