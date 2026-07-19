Judiciaire

Villeurbanne : un policier grièvement blessé au commissariat, l'auteur des faits bénéficie d'une peine aménagée

Villeurbanne : un policier grièvement blessé au commissariat, l'auteur des faits bénéficie d'une peine aménagée

Le syndicat Alliance Police Nationale s’insurge après la condamnation de l’homme ayant agressé un policier dans un commissariat de Villeurbanne. Victime d’une fracture de la mâchoire, le fonctionnaire s’est vu prescrire 45 jours d'ITT.

Alliance Police Nationale hausse le ton après une agression survenue au sein d’un commissariat de Villeurbanne.

Dans un communiqué diffusé ce samedi, le syndicat revient sur la condamnation de l’auteur des faits, estimant que la réponse de la justice n’est pas à la hauteur de la gravité de l’agression.

Selon Alliance, un policier villeurbannais a été violemment frappé à l’intérieur même du commissariat où il exerçait. L’agression a entraîné une fracture de la mâchoire et une incapacité totale de travail de 45 jours.

L’auteur a depuis été condamné à 16 mois d’emprisonnement, dont huit mois ferme. Mais d’après le syndicat, cette partie de la peine sera exécutée sous bracelet électronique et non en détention.

Alliance Police Nationale estime que cette condamnation envoie un mauvais signal aux personnes qui s’en prennent aux forces de l’ordre. "Qu’il est possible d’agresser violemment un représentant des forces de l’ordre, de lui causer de graves blessures… sans passer une seule minute en détention", déplore le syndicat.

L’organisation considère que cette décision "porte atteinte à l’autorité de l’État comme à la confiance des policiers dans la réponse pénale" et réaffirme sa position : toute agression contre un policier devrait, selon elle, entraîner une incarcération.

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