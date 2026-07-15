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Deux fusillades dans la même nuit près de Lyon: une voiture ciblée, un immeuble touché

Deux fusillades dans la même nuit près de Lyon: une voiture ciblée, un immeuble touché
Deux fusillades dans la même nuit à Près de Lyon: une voiture ciblée, un immeuble touché

Des coups de feu ont de nouveau retenti dans la métropole de Lyon.

Au cours de la nuit de lundi à mardi, des coups de feu ont retenti à Saint-Priest, dans l'Est de la métropole de Lyon. Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h30, dans le secteur de la rue du 8-Mai-1945.

Selon le Progrès, un homme qui se trouvait à bord d'une voiture a été la cible de tirs. Il aurait néanmoins réussi à quitter les lieux avant d'être touché. Aucun blessé n'est donc à déplorer.

Au cours de cette même soirée, la façade d'un immeuble situé dans la même rue a également été touchée par plusieurs projectiles. Les circonstances exactes de ces tirs restent encore à éclaircir. Une enquête a été confiée aux services de police afin d'identifier le ou les auteurs et de déterminer les raisons de cette attaque.

12 commentaires
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Théorie du complot ......... le 15/07/2026 à 19:07

Tout ça ne serait - il pas orchestré par des élus qui veulent faire baisser le prix du foncier dans ces communes pour permettre à la jeunesse d'être primo - accédants dans l'immobilier ????

Ahahaha...... bon j'arrête mon délire .....

en tout cas, le prix du foncier va bien baisser, ça ce n'est pas un délire, c'est bien réel !!!!!

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J6 le 15/07/2026 à 18:59

Entre eux

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C'est moi le 15/07/2026 à 18:24
Ex Précisions a écrit le 15/07/2026 à 17h53

Combien de jours sans fusillade (ça ira plus vite à compter qu'avec) depuis le début de l'année sur la métropole ?
L'an dernier la préfète disait que l'on était dans une situation bien pire que Marseille...

C'est tout simple à Marseille la DZ mafia à pris le controle de tout le trafic de drogue, aujourd'hui ils n'ont plus besoin de faire des règlements de compte la bas.

Par contre ils prospecte ailleurs et la cocaine rend fou, beaucoup plus de profil, quand avant chacun se partageais des petit territoires en vendant du cannabis principalement et ou une paix relative régnait, aujourd'hui ils se prennent tous pour Tony Montana, ils en veulent toujours plus et comme ils s'en mettent plein les narines ils ont un sentiment de surpuissance

La cocaïne rentre en force depuis l'Amérique du sud avec une corruption enorme, la demande explose le prix baisse et pour les armes le conflit en Ukraine amène toute sorte d'arme lourde.
Tout cela fait que Lyon est un gros territoire stratégique et chacun veut sa part du gateau.

Bref nous sommes foutu aucun politique ne réglera ce probleme car ils en profitent.

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il faudrait le 15/07/2026 à 18:23

Il faudrait qu'ils prennent quelques leçons de tir !

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Il paraît le 15/07/2026 à 18:21

que le problème ce sont les bagnolards droitardés selon les gauch iasses

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Ex Précisions le 15/07/2026 à 17:53

Combien de jours sans fusillade (ça ira plus vite à compter qu'avec) depuis le début de l'année sur la métropole ?
L'an dernier la préfète disait que l'on était dans une situation bien pire que Marseille...

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Arthur le 15/07/2026 à 17:52

On attend depuis des années un article sur LyonMag qui nous décrirait les parcours sans haine et violence des nouveaux citoyens de la nouvelle France.
Peut-on l'espérer ?

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cri69 le 15/07/2026 à 17:27

punaise les mecs savent pas viser ou quoi …

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Foxy69 le 15/07/2026 à 17:13

En 1965 je faisais la même chose avec mon Pneumatir 500

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Chris6969699 le 15/07/2026 à 16:43

"Au cours de la nuit de lundi à mardi, des coups de feu ont retenti".

Apaisée...

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Affaire suivante! le 15/07/2026 à 16:41

"déterminer les raisons de cette attaque"... Moi je sais: Trafic de drogue

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Y d'la joie le 15/07/2026 à 16:40

Rohhh surement des jeunes qui s'amusent! Arrêtez de voir le mal partout!

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