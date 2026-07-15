Au cours de la nuit de lundi à mardi, des coups de feu ont retenti à Saint-Priest, dans l'Est de la métropole de Lyon. Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h30, dans le secteur de la rue du 8-Mai-1945.

Selon le Progrès, un homme qui se trouvait à bord d'une voiture a été la cible de tirs. Il aurait néanmoins réussi à quitter les lieux avant d'être touché. Aucun blessé n'est donc à déplorer.

Au cours de cette même soirée, la façade d'un immeuble situé dans la même rue a également été touchée par plusieurs projectiles. Les circonstances exactes de ces tirs restent encore à éclaircir. Une enquête a été confiée aux services de police afin d'identifier le ou les auteurs et de déterminer les raisons de cette attaque.