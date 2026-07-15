Départs en vacances : deux nouvelles journées classées rouges en Auvergne-Rhône-Alpes

Vendredi, la journée sera classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes.
Plusieurs axes seront à éviter. Il sera conseillé de ne pas emprunter l'A6 entre Beaune et Lyon de 15h à 17h, l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 18h, mais aussi l'A46 et la Rocade Est de 11h à 18h et enfin l'A43 entre Lyon et Chambéry de 17h à 19h.
Samedi, le drapeau rouge sera de nouveau de sortie, mais cette fois cette classification concernera l'ensemble de l'Hexagone. Ce jour-là, des bouchons sont notamment annoncés sur l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 18h.
Enfin, dimanche, la journée sera classée orange. Les automobilistes trouveront sur leur chemin des ralentissements sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 12h à 15h, sur l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h, mais aussi l’autoroute A46 et la route nationale 346, de 12h à 14h.
Le gasoil a 2€/l n'est passez cher.Signaler Répondre
Je préférais largement quand il était a 2,50€/l, ça circulait beaucoup mieux dans l'agglomération.
Vite j'en appelle a une nouvelle taxe uniquement l'été pour faire les poches de hollandaises, belges et autres allemands qui nous font de nos axes routiers un enfer yc dans les horaires pendulaires.
Et je ne parle même pas de leur comportement a rester sur la voie du milieu... On en fera un autre sujet pour les contrôles routiers par caméra pour verbaliser automatiquement ces mêmes européens en transit.