Transports

Départs en vacances : deux nouvelles journées classées rouges en Auvergne-Rhône-Alpes

Départs en vacances : deux nouvelles journées classées rouges en Auvergne-Rhône-Alpes
Départs en vacances : deux nouvelles journées classées rouges en Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon Mag

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic pour le week-end prochain, qui sera de nouveau marqué par des départs en vacances.

Vendredi, la journée sera classée rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Plusieurs axes seront à éviter. Il sera conseillé de ne pas emprunter l'A6 entre Beaune et Lyon de 15h à 17h, l'A7 entre Lyon et Orange de 12h à 18h, mais aussi l'A46 et la Rocade Est de 11h à 18h et enfin l'A43 entre Lyon et Chambéry de 17h à 19h.

Samedi, le drapeau rouge sera de nouveau de sortie, mais cette fois cette classification concernera l'ensemble de l'Hexagone. Ce jour-là, des bouchons sont notamment annoncés sur l'A7 entre Lyon et Orange de 8h à 18h.

Enfin, dimanche, la journée sera classée orange. Les automobilistes trouveront sur leur chemin des ralentissements sur l'A6 entre Beaune et Lyon de 12h à 15h, sur l'A7 entre Lyon et Orange de 10h à 20h, mais aussi l’autoroute A46 et la route nationale 346, de 12h à 14h.

Tags :

bison fute

départs en vacances

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Visiblement le 15/07/2026 à 18:24

Le gasoil a 2€/l n'est passez cher.
Je préférais largement quand il était a 2,50€/l, ça circulait beaucoup mieux dans l'agglomération.
Vite j'en appelle a une nouvelle taxe uniquement l'été pour faire les poches de hollandaises, belges et autres allemands qui nous font de nos axes routiers un enfer yc dans les horaires pendulaires.
Et je ne parle même pas de leur comportement a rester sur la voie du milieu... On en fera un autre sujet pour les contrôles routiers par caméra pour verbaliser automatiquement ces mêmes européens en transit.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.