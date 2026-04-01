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Long week-end de Pâques, début des vacances à Lyon : Bison Futé voit rouge, voici les axes à éviter

Long week-end de Pâques, début des vacances à Lyon : Bison Futé voit rouge, voici les axes à éviter
Long week-end de Pâques, début des vacances à Lyon : Bison Futé voit rouge, voici les axes à éviter - Lyon Mag

Ce long week-end de Pâques promet d’être compliqué sur les routes de la région alors que débutent les vacances scolaires pour l’Académie de Lyon.

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic pour cette fin de semaine. La journée de vendredi sera classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile de France, et orange dans le reste du pays. 

Les principales difficultés sont attendues sur l’A7. Il sera conseillé d’éviter l’autoroute du Soleil de 17h à 19h, entre Lyon et Orange. Des bouchons sont également annoncés sur l’A42 entre Lyon et Pont d’Ain, de 18h à 20h, et sur l’A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h.

La journée de samedi pourrait être plus calme. Le drapeau orange sera hissé dans le sens des retours et Bison Futé conseille d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 12h à 15h, l’A42 entre Lyon et Pont d’Ain de 10h à 13h et l’A43 de 11h à 13h. 

Lundi, malgré de nombreux retours attendus pour la fin du long week-end de Pâques, Bison Futé ne prévoit aucune difficulté particulière. La journée sera classée verte dans la région.

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long week-end de Pâques

bison fute

6 commentaires
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Levro le 02/04/2026 à 14:53
fantomas 2025 a écrit le 01/04/2026 à 14h57

mais qu'est ce que l'on s'en fiche des bouchons ! Oui ça roulera moins vite et alors on n'en mourra pas !

Propos que vous ne tiendriez pas avec un nourrisson ou une personne agée dans la voiture.

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j'en déduis le 01/04/2026 à 18:18
Les cigales a écrit le 01/04/2026 à 16h10

Ça se plaint des prix des carburants mais ça se jette dans les embouteillages au moindre week-end prolongé?

A Villefranche, ça bouchonne tous les jours rue Nat!!!!!! Donc les carburants sont pas assez chers!!!!!!!

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Les cigales le 01/04/2026 à 16:10

Ça se plaint des prix des carburants mais ça se jette dans les embouteillages au moindre week-end prolongé?

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fantomas 2025 le 01/04/2026 à 14:57

mais qu'est ce que l'on s'en fiche des bouchons ! Oui ça roulera moins vite et alors on n'en mourra pas !

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labesse le 01/04/2026 à 13:02

Combien le litre d'essence? Alors arrêtez de vous plaindre!

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 12:57

Bison "CTRL+C => CTRL+V" plutôt que "Futé"...
Ils n'ont qu'à changer les dates chaque année.

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