Long week-end de Pâques, début des vacances à Lyon : Bison Futé voit rouge, voici les axes à éviter

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic pour cette fin de semaine. La journée de vendredi sera classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile de France, et orange dans le reste du pays.

Les principales difficultés sont attendues sur l’A7. Il sera conseillé d’éviter l’autoroute du Soleil de 17h à 19h, entre Lyon et Orange. Des bouchons sont également annoncés sur l’A42 entre Lyon et Pont d’Ain, de 18h à 20h, et sur l’A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h.

La journée de samedi pourrait être plus calme. Le drapeau orange sera hissé dans le sens des retours et Bison Futé conseille d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 12h à 15h, l’A42 entre Lyon et Pont d’Ain de 10h à 13h et l’A43 de 11h à 13h.

Lundi, malgré de nombreux retours attendus pour la fin du long week-end de Pâques, Bison Futé ne prévoit aucune difficulté particulière. La journée sera classée verte dans la région.