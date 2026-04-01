Long week-end de Pâques, début des vacances à Lyon : Bison Futé voit rouge, voici les axes à éviter

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic pour cette fin de semaine. La journée de vendredi sera classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile de France, et orange dans le reste du pays.
Les principales difficultés sont attendues sur l’A7. Il sera conseillé d’éviter l’autoroute du Soleil de 17h à 19h, entre Lyon et Orange. Des bouchons sont également annoncés sur l’A42 entre Lyon et Pont d’Ain, de 18h à 20h, et sur l’A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h.
La journée de samedi pourrait être plus calme. Le drapeau orange sera hissé dans le sens des retours et Bison Futé conseille d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 12h à 15h, l’A42 entre Lyon et Pont d’Ain de 10h à 13h et l’A43 de 11h à 13h.
Lundi, malgré de nombreux retours attendus pour la fin du long week-end de Pâques, Bison Futé ne prévoit aucune difficulté particulière. La journée sera classée verte dans la région.
Propos que vous ne tiendriez pas avec un nourrisson ou une personne agée dans la voiture.Signaler Répondre
A Villefranche, ça bouchonne tous les jours rue Nat!!!!!! Donc les carburants sont pas assez chers!!!!!!!Signaler Répondre
Ça se plaint des prix des carburants mais ça se jette dans les embouteillages au moindre week-end prolongé?Signaler Répondre
mais qu'est ce que l'on s'en fiche des bouchons ! Oui ça roulera moins vite et alors on n'en mourra pas !Signaler Répondre
Combien le litre d'essence? Alors arrêtez de vous plaindre!Signaler Répondre
Bison "CTRL+C => CTRL+V" plutôt que "Futé"...Signaler Répondre
Ils n'ont qu'à changer les dates chaque année.