Gaza, Nakba, sanctions : un collectif appelle à une mobilisation à Lyon ce samedi

Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un rassemblement ce samedi après-midi à Lyon à l’occasion de la commémoration de la Nakba. Le rendez-vous est fixé à 15 heures place de la République dans le 2e arrondissement.

Dans un communiqué, le collectif évoque la situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, dénonçant "la violence coloniale" et "l’épuration ethnique" menées selon lui par Israël.

Il accuse également les autorités françaises, notamment Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, de passivité face au conflit.

Plusieurs revendications sont formulées dans l’appel à manifester, parmi lesquelles la fin du blocus de Gaza, l’ouverture des passages humanitaires, des sanctions contre Israël ou encore la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël.

Le communiqué réclame également la libération de deux militants présentés comme détenus après l’interception de la flottille humanitaire.

Chaque année, le 15 mai marque la commémoration de la Nakba, terme utilisé par les Palestiniens pour désigner l’exode ayant accompagné la création de l’État d’Israël en 1948.