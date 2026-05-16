Société

Gaza, Nakba, sanctions : un collectif appelle à une mobilisation à Lyon ce samedi

Gaza, Nakba, sanctions : un collectif appelle à une mobilisation à Lyon ce samedi

Le collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à manifester ce samedi 16 mai place de la République à Lyon. Un rassemblement à l’occasion de la commémoration de la Nakba.

Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un rassemblement ce samedi après-midi à Lyon à l’occasion de la commémoration de la Nakba. Le rendez-vous est fixé à 15 heures place de la République dans le 2e arrondissement.

Dans un communiqué, le collectif évoque la situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, dénonçant "la violence coloniale" et "l’épuration ethnique" menées selon lui par Israël.

Il accuse également les autorités françaises, notamment Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, de passivité face au conflit.

Plusieurs revendications sont formulées dans l’appel à manifester, parmi lesquelles la fin du blocus de Gaza, l’ouverture des passages humanitaires, des sanctions contre Israël ou encore la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël.

Le communiqué réclame également la libération de deux militants présentés comme détenus après l’interception de la flottille humanitaire.

Chaque année, le 15 mai marque la commémoration de la Nakba, terme utilisé par les Palestiniens pour désigner l’exode ayant accompagné la création de l’État d’Israël en 1948.

Tags :

Gaza

palestine

5 commentaires
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Autocat le 16/05/2026 à 08:13

Il est temps d'exercer un peu de dominance, ça faisait longtemps....

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Catalan le 16/05/2026 à 08:06

la prochaine aura lieu samedi 23 , même lieu, même heure, avec la mairie de Lyon comme sponsor.

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prenez un aller le 16/05/2026 à 08:05

Je me demandais , la photo a été prise en France ou en Palestine? " Le collectif accuse également les autorités françaises, notamment Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, de passivité face au conflit. " Mais si vous êtes pas content , on vous retiens pas en France!

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mdr 69 le 16/05/2026 à 07:46

Et comme chaque samedi, ça va faire du bruit, ça va déranger les lyonnais, alors que les gouvernements israélien et français n'en n'ont rien à battre de la poignée d'agités qui seront place de la République. Ils ne sauront même pas que ce regroupement à eu lieu. Ou comment perdre son temps et s'autocongratuler.

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MEETING POINT le 16/05/2026 à 07:18

Depuis 1948, on en a vue défilé des hypocrites ! Sauf qu’actuellement c’est devenu flagrant 🤣😂😂

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