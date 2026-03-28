Lyon : un appel à manifester en soutien à la Palestine ce samedi

Dans un communiqué, plusieurs syndicats appellent à "se mobiliser et à rejoindre les manifestations dans toutes les régions françaises", à l’occasion de la Journée de la Terre.

À Lyon, une "manifestation régionale" est prévue à 14h30, place Bellecour.

Les organisations signataires entendent dénoncer la situation dans les territoires palestiniens. Elles évoquent notamment "plus de 600 Palestiniens et Palestiniennes […] tuées à Gaza depuis octobre 2025", ainsi que "plus de 70 000 personnes tuées et plus de 170 000 blessées depuis octobre 2023."

Le communiqué affirme que "les bombardements israéliens restent quotidiens dans ce territoire palestinien occupé et que la guerre destructrice menée par le gouvernement israélien n’est pas terminée." Les syndicats pointent également "le blocus de Gaza" et "les obstacles logistiques à l’entrée de l’aide alimentaire, dénoncés par l’ONU."

Une situation humanitaire "catastrophique"

Ils évoquent une situation humanitaire "catastrophique", avec "90 % de la population [qui] vit au milieu des 68 millions de tonnes de gravats et plus de 60 % des enfants [qui] n’ont pas accès à l’éducation."

Concernant la Cisjordanie, le texte mentionne "plus de 1 000 morts" et dénonce "la colonisation [qui] se poursuit ouvertement." Il est également fait référence à des mesures qualifiées d’"illégales au regard du droit international."

Sur le plan social, les syndicats affirment que "les conditions de vie des travailleurs et travailleuses palestiniens s’aggravent", évoquant notamment l’impossibilité pour une majorité d’entre eux de travailler en Israël depuis le 7 octobre 2023.

Dans ce contexte, les organisations syndicales indiquent répondre à un appel palestinien visant à "faire pression […] pour que cessent les collaborations des entreprises et des institutions françaises et européennes avec l’État israélien."

Elles déclarent "refuser que les travailleurs et travailleuses soient rendus complices de la colonisation et de crimes de guerre." Les syndicats appellent à manifester afin d’exiger "un cessez-le-feu définitif, une paix juste et durable, l’application de la résolution des Nations-Unies du 18 septembre 2024 ainsi que le droit au retour des réfugié-es palestiniens."