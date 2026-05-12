La montée du Chemin Neuf davantage sécurisée à Lyon, Grégory Doucet salue la coopération avec la Métropole

De nouveaux panneaux de prévention ont été installés ce mardi 12 mai dans la montée du Chemin Neuf, dans le 5e arrondissement de Lyon, afin d’alerter les cyclistes et utilisateurs de trottinettes sur les dangers de cet axe en forte pente.

La signalétique, mise en place par la Métropole de Lyon, affiche notamment le message : "Forte pente, virage dangereux".

Dans un communiqué, le maire de Lyon Grégory Doucet salue cette mesure, qu’il avait demandée après le grave accident survenu le 26 avril dernier. Ce jour-là, une adolescente de 14 ans avait été grièvement blessée après une chute à vélo dans la partie basse de la montée du Chemin Neuf.

Le maire écologiste qui se félicite de sa collaboration fructueuse avec la Métropole ? Oui, mais Grégory Doucet fait aussi un joli coup de com' en grillant la priorité à Véronique Sarselli, qui avait convoqué la presse ce mercredi matin à ce sujet.

Plusieurs pistes d’aménagement sont actuellement étudiées pour renforcer la sécurité selon la mairie : l’installation de bandes rugueuses, la mise en place d’une glissière ou encore de nouvelles actions de sensibilisation.

Une campagne de prévention destinée aux 110 000 usagers de Vélo’v doit également être déployée dans les prochains mois, avec des messages diffusés sur les stations proches de la montée du Chemin Neuf.

L’adjoint au maire chargé des mobilités et de la sécurité routière, Laurent Bosetti, évoque aussi des interventions prévues dans les établissements scolaires à la rentrée de septembre.

La municipalité rappelle que cet axe est devenu cyclable depuis l’automne 2024 et qu’il est désormais emprunté chaque jour par plus de 2000 cyclistes, soit une hausse de 77 % en un an.

Grégory Doucet ne donne pas un blanc-seing à la Métropole, rappelant que selon lui, une éventuelle réouverture à la circulation automobile de transit "ne pourrait que dégrader la sécurité routière", évoquant notamment les analyses de la police municipale ainsi que des avis de riverains et d’usagers.