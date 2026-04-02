Politique

"Qui tient vraiment Lyon ?" : Le Point estime que "la guerre est déclarée" entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli

"Qui tient vraiment Lyon ?" : Le Point estime que "la guerre est déclarée" entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli

Malgré leur communication apaisée et leur premier entretien ce mercredi, Grégory Doucet et Véronique Sarselli font l'objet de fantasmes quant à leur relation de travail à venir. Le Point consacre sa Une lyonnaise à cette cohabitation, qualifiée de "collaboration" par les intéressés.

Véronique Sarselli et Grégory Doucet vont-ils réussir à s'entendre pour le bien commun des habitants de la Métropole et de la Ville de Lyon ? Nos confrères du Point se posent différentes questions ce jeudi à ce sujet, dans un numéro spécial Lyon. "Qui tient vraiment Lyon ?" s'interroge l'hebdomadaire, promettant que "la guerre est déclarée" entre les deux élus.

Ce mercredi 1er avril pourtant, Véronique Sarselli et Grégory Doucet se sont rencontrés pour la première fois depuis la fin des élections municipales et métropolitaines. Si le maire de Lyon a confié avoir fait part de ses craintes sur l'avenir de la Presqu'île, entre la suspension du projet Rive Droite et la réouverture programmée de la rue Grenette aux automobilistes, il s'est entendu avec la présidente de la Métropole sur une candidature commune pour les JO 2030.

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Véronique Sarselli

Grégory Doucet

17 commentaires
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Cartésien le 03/04/2026 à 08:59

Celui qui a le pouvoir est celui qui détient le magot, les pépètes, le blé, l'oseille etc etc
Par contre celui qui n'a pas ça peut toujours être source de nuisance car il a d'autres moyens.

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Lyon est vaste le 03/04/2026 à 03:56
plus precisément a écrit le 02/04/2026 à 16h26

Les lyonnais qui habitent LA PRESQU ile ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.
Dans les autres quartiers , on s'en tamponne le coquillard ...

Vous ne sortez jamais de votre quartier ?

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Hi han le 02/04/2026 à 21:17
Décidément a écrit le 02/04/2026 à 11h57

Ces parisiens du Point feraient mieux de s occuper de leurs affaires .

Il est vrai que c'est un scandale, un hebdomadaire national qui s'intéresse à la 3e ville de France, c’est pas normal, hein ?
Tu réfléchis avant d’écrire et tu relis ce que tu écris ? Non, bien sûr, pourtant tu devrais.

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Et moi et moi le 02/04/2026 à 19:11
t'es pas précis a écrit le 02/04/2026 à 17h11

je suis d'un autre quartier et je ne veux pas du retour des voitures sur la presqu'ile

Je veux des metros et des escalators qui fonctionnent et des trottoirs sans vélos et trottinettes pour pouvoir marcher apaisé.
Merci.

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t'es pas précis le 02/04/2026 à 17:11
plus precisément a écrit le 02/04/2026 à 16h26

Les lyonnais qui habitent LA PRESQU ile ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.
Dans les autres quartiers , on s'en tamponne le coquillard ...

je suis d'un autre quartier et je ne veux pas du retour des voitures sur la presqu'ile

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plus precisément le 02/04/2026 à 16:26
Arthur a écrit le 02/04/2026 à 15h07

Seuls les habitants de la Métropole hors Lyon sont pour le retour des voitures dans la presqu'île, les lyonnais qui habitent Lyon ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.
Un anti Doucet qui vous le dit.

Les lyonnais qui habitent LA PRESQU ile ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.
Dans les autres quartiers , on s'en tamponne le coquillard ...

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Samlion le 02/04/2026 à 16:25

Maintenant notre cher maire veut les JO 2030, mais c est pas possible,dans ces derniers années, pas de tour de France, pas de tournoi de pétanque sur la place bellecour.

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Globule Rouge le 02/04/2026 à 16:02
pré vert a écrit le 02/04/2026 à 14h50

c'est une métaphore, de l'essence poétique. ce genre de subtilité passe au dessus de la tête de beaucoup

Les écologistes et leurs soutiens sont très subtils pour exprimer leur doxa en effet et pas sectaires ni borné du tout, à un tel point que cela en devient poétique et peut même laisser rêveur. 😏😂🤣

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Bon chance. le 02/04/2026 à 15:49

La guerre mondiale est effectivement déclarée entre la Russie 🇷🇺 et tous leurs alliés ´´Iran , chine , Inde , Brésil, Corée du Nord etc… Eux ils le savent déjà , quand nous , ont continue ´à dormir debout ´ ..

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Arthur le 02/04/2026 à 15:07

Seuls les habitants de la Métropole hors Lyon sont pour le retour des voitures dans la presqu'île, les lyonnais qui habitent Lyon ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.
Un anti Doucet qui vous le dit.

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pré vert le 02/04/2026 à 14:50
Indicateur idéologique a écrit le 02/04/2026 à 14h36

" périph sous nos fenêtres " : ce niveau de finesse et de subtilité, c'est pour indiquer une mentalité proche du clan écolo ? Pour mimer-troller leur état d'esprit aveuglement caricatural ?

c'est une métaphore, de l'essence poétique. ce genre de subtilité passe au dessus de la tête de beaucoup

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Indicateur idéologique le 02/04/2026 à 14:36
riverainGrenette a écrit le 02/04/2026 à 13h45

Non ! La rue de Grenette ne doit pas rouvrir !
On a supporter les travaux, mais maintenant on a enfin une rue apaisée et agréable.
Il est hors de question que la métropole nous remette un périph sous nos fenêtres !

" périph sous nos fenêtres " : ce niveau de finesse et de subtilité, c'est pour indiquer une mentalité proche du clan écolo ? Pour mimer-troller leur état d'esprit aveuglement caricatural ?

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Pas besoin le 02/04/2026 à 14:25

De circulation automobile rue Grenette ! J'ai une voiture, j'habite le quartier des Cordeliers et je m'en sors très bien. Le quartier est devenu tellement agréable depuis que l'on a supprimé toutes ces voitures. Ne touchez à rien !

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Du rififi chez les modos ? le 02/04/2026 à 14:05
riverainGrenette a écrit le 02/04/2026 à 13h45

Non ! La rue de Grenette ne doit pas rouvrir !
On a supporter les travaux, mais maintenant on a enfin une rue apaisée et agréable.
Il est hors de question que la métropole nous remette un périph sous nos fenêtres !

Merci a la modération d'avoir laissé passer ce commentaire.
depuis un mois ou deux elle ne laisse plus passer que les commentaires de Aulassiens et de zemmouriens.
Merci au modérateur anonyme qui a eu le courage de désobéir aux consignes de sa direction.

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riverainGrenette le 02/04/2026 à 13:45

Non ! La rue de Grenette ne doit pas rouvrir !
On a supporter les travaux, mais maintenant on a enfin une rue apaisée et agréable.
Il est hors de question que la métropole nous remette un périph sous nos fenêtres !

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tant mieux le 02/04/2026 à 13:15

Un peu de frictions ça ne fera pas de mal !

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Décidément le 02/04/2026 à 11:57

Ces parisiens du Point feraient mieux de s occuper de leurs affaires .

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