"Qui tient vraiment Lyon ?" : Le Point estime que "la guerre est déclarée" entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli

Véronique Sarselli et Grégory Doucet vont-ils réussir à s'entendre pour le bien commun des habitants de la Métropole et de la Ville de Lyon ? Nos confrères du Point se posent différentes questions ce jeudi à ce sujet, dans un numéro spécial Lyon. "Qui tient vraiment Lyon ?" s'interroge l'hebdomadaire, promettant que "la guerre est déclarée" entre les deux élus.

Ce mercredi 1er avril pourtant, Véronique Sarselli et Grégory Doucet se sont rencontrés pour la première fois depuis la fin des élections municipales et métropolitaines. Si le maire de Lyon a confié avoir fait part de ses craintes sur l'avenir de la Presqu'île, entre la suspension du projet Rive Droite et la réouverture programmée de la rue Grenette aux automobilistes, il s'est entendu avec la présidente de la Métropole sur une candidature commune pour les JO 2030.