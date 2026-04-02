"Qui tient vraiment Lyon ?" : Le Point estime que "la guerre est déclarée" entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli

Véronique Sarselli et Grégory Doucet vont-ils réussir à s'entendre pour le bien commun des habitants de la Métropole et de la Ville de Lyon ? Nos confrères du Point se posent différentes questions ce jeudi à ce sujet, dans un numéro spécial Lyon. "Qui tient vraiment Lyon ?" s'interroge l'hebdomadaire, promettant que "la guerre est déclarée" entre les deux élus.
Ce mercredi 1er avril pourtant, Véronique Sarselli et Grégory Doucet se sont rencontrés pour la première fois depuis la fin des élections municipales et métropolitaines. Si le maire de Lyon a confié avoir fait part de ses craintes sur l'avenir de la Presqu'île, entre la suspension du projet Rive Droite et la réouverture programmée de la rue Grenette aux automobilistes, il s'est entendu avec la présidente de la Métropole sur une candidature commune pour les JO 2030.
Celui qui a le pouvoir est celui qui détient le magot, les pépètes, le blé, l'oseille etc etcSignaler Répondre
Par contre celui qui n'a pas ça peut toujours être source de nuisance car il a d'autres moyens.
Vous ne sortez jamais de votre quartier ?Signaler Répondre
Il est vrai que c'est un scandale, un hebdomadaire national qui s'intéresse à la 3e ville de France, c’est pas normal, hein ?Signaler Répondre
Tu réfléchis avant d’écrire et tu relis ce que tu écris ? Non, bien sûr, pourtant tu devrais.
Je veux des metros et des escalators qui fonctionnent et des trottoirs sans vélos et trottinettes pour pouvoir marcher apaisé.Signaler Répondre
Merci.
je suis d'un autre quartier et je ne veux pas du retour des voitures sur la presqu'ileSignaler Répondre
Les lyonnais qui habitent LA PRESQU ile ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.Signaler Répondre
Dans les autres quartiers , on s'en tamponne le coquillard ...
Maintenant notre cher maire veut les JO 2030, mais c est pas possible,dans ces derniers années, pas de tour de France, pas de tournoi de pétanque sur la place bellecour.Signaler Répondre
Les écologistes et leurs soutiens sont très subtils pour exprimer leur doxa en effet et pas sectaires ni borné du tout, à un tel point que cela en devient poétique et peut même laisser rêveur. 😏😂🤣Signaler Répondre
La guerre mondiale est effectivement déclarée entre la Russie 🇷🇺 et tous leurs alliés ´´Iran , chine , Inde , Brésil, Corée du Nord etc… Eux ils le savent déjà , quand nous , ont continue ´à dormir debout ´ ..Signaler Répondre
Seuls les habitants de la Métropole hors Lyon sont pour le retour des voitures dans la presqu'île, les lyonnais qui habitent Lyon ne veulent pas du retour des voitures dans la presqu'île.Signaler Répondre
Un anti Doucet qui vous le dit.
c'est une métaphore, de l'essence poétique. ce genre de subtilité passe au dessus de la tête de beaucoupSignaler Répondre
" périph sous nos fenêtres " : ce niveau de finesse et de subtilité, c'est pour indiquer une mentalité proche du clan écolo ? Pour mimer-troller leur état d'esprit aveuglement caricatural ?Signaler Répondre
De circulation automobile rue Grenette ! J'ai une voiture, j'habite le quartier des Cordeliers et je m'en sors très bien. Le quartier est devenu tellement agréable depuis que l'on a supprimé toutes ces voitures. Ne touchez à rien !Signaler Répondre
Merci a la modération d'avoir laissé passer ce commentaire.Signaler Répondre
depuis un mois ou deux elle ne laisse plus passer que les commentaires de Aulassiens et de zemmouriens.
Merci au modérateur anonyme qui a eu le courage de désobéir aux consignes de sa direction.
Non ! La rue de Grenette ne doit pas rouvrir !Signaler Répondre
On a supporter les travaux, mais maintenant on a enfin une rue apaisée et agréable.
Il est hors de question que la métropole nous remette un périph sous nos fenêtres !
Un peu de frictions ça ne fera pas de mal !Signaler Répondre
Ces parisiens du Point feraient mieux de s occuper de leurs affaires .Signaler Répondre