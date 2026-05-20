Long week-end de la Pentecôte : Bison Futé voit rouge, des bouchons annoncés autour de Lyon

Bison Futé hisse le drapeau rouge ce vendredi dans le sens des départs à l’occasion du week-end prolongé de la Pentecôte.

Il sera conseillé d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 12h à 23h, ainsi que l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h. Des bouchons sont également annoncés sur l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 13h à 16h.

Dans le sens des retours, la journée sera classée orange vendredi, avec des ralentissements attendus dans la Vallée du Rhône de 11h à 20h et sur l’A43 entre Chambéry et Lyon de 15h à 21h.

Samedi, Bison Futé hissera le drapeau orange dans le sens des départs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera conseillé d’éviter l’autoroute A42, entre Lyon et la jonction avec l’A40, de 12h à 14h, l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 13h, et l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 9h à 18h. Le plus gros des bouchons pourrait toutefois intervenir sur l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 18h.