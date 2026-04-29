Long week-end du 1e mai : Bison Futé prévoit des perturbations sur les axes autour de Lyon

Bison Futé a publié ses prévisions pour cette fin de semaine.

La journée de jeudi sera classée orange dans les deux sens de circulation. Il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 16h à 20h, ainsi que le contournement Est de Lyon de 15h à 19h en direction de Marseille. L’A46 et la Rocade Est seront également chargées en direction de Paris de 13h à 19h.

Des bouchons pourraient aussi se former sur l’A42 entre Pont d’Ain et Lyon de 18h à 20h.

Les journées de vendredi, samedi et dimanche seront classées vertes.