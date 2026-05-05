Week-end prolongé du 8 mai : une journée classée rouge et des axes à éviter près de Lyon

La journée de jeudi sera classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange, de 17h à 21h.

Vendredi, Bison Futé va hisser le drapeau orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Des complications sont attendues dans la Vallée du Rhône de 9h à 19h, entre Lyon et Orange, ainsi que sur l’A46 et le contournement Est de Lyon de 10h à 13h en direction de Marseille.

Dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des retours. Des ralentissements pourraient avoir lieu sur l’A7 entre 13h et 21h.