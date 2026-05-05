Transports

Week-end prolongé du 8 mai : une journée classée rouge et des axes à éviter près de Lyon

Week-end prolongé du 8 mai : une journée classée rouge et des axes à éviter près de Lyon
Week-end prolongé du 8 mai : une journée classée rouge et des axes à éviter près de Lyon - Lyon Mag

Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic pour le long week-end du 8 mai.

La journée de jeudi sera classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. 

Il sera conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange, de 17h à 21h. 

Vendredi, Bison Futé va hisser le drapeau orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Des complications sont attendues dans la Vallée du Rhône de 9h à 19h, entre Lyon et Orange, ainsi que sur l’A46 et le contournement Est de Lyon de 10h à 13h en direction de Marseille. 

Dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des retours. Des ralentissements pourraient avoir lieu sur l’A7 entre 13h et 21h.

Tags :

bison fute

8 mai

1 commentaire
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Brunoise le 05/05/2026 à 14:39

L'essence à plus de 2€ n'empêche visiblement pas de rouler....

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