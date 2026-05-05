Avec 114 décès, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées par les noyades

Les chiffres ont été publiés ce mardi par Santé publique France, qui évoque un "lien probable avec une vigilance canicule qui a entraîné une augmentation de la fréquentation des sites de baignade".
Selon les données publiées par Santé publique France aujourd’hui, entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, 1 418 noyades ont eu lieu en France dont 409 suivies de décès soit 29%.
Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées, avec 114 décès recensés l’an dernier, derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Il aurait été intéressant de savoir le nombre de noyade qui ont eu lieu dans les espaces publics et ceux qui ont eu lieu dans les piscines privéesSignaler Répondre