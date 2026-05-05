Santé

Avec 114 décès, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées par les noyades

Avec 114 décès, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées par les noyades
Avec 114 décès, Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées par les noyades - Lyon Mag

Le nombre de noyades a progressé de 14% en 2025 en France. 

Les chiffres ont été publiés ce mardi par Santé publique France, qui évoque un "lien probable avec une vigilance canicule qui a entraîné une augmentation de la fréquentation des sites de baignade". 

Selon les données publiées par Santé publique France aujourd’hui, entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, 1 418 noyades ont eu lieu en France dont 409 suivies de décès soit 29%.

Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des régions les plus touchées, avec 114 décès recensés l’an dernier, derrière Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Tags :

noyade

Auvergne-Rhône-Alpes

1 commentaire
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contexte le 05/05/2026 à 18:28

Il aurait été intéressant de savoir le nombre de noyade qui ont eu lieu dans les espaces publics et ceux qui ont eu lieu dans les piscines privées

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