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Rillieux-la-Pape : une policière municipale grièvement blessée lors d’un guet-apens nocturne

Rillieux-la-Pape : une policière municipale grièvement blessée lors d’un guet-apens nocturne
Rillieux-la-Pape : une policière municipale grièvement blessée lors d’un guet-apens nocturne

Les forces de l’ordre ont été la cible d’un guet-apens particulièrement agressif.

La soirée a basculé dans la violence à Rillieux-la-Pape, dimanche 3 mai, peu avant minuit. Alors qu’ils procédaient au contrôle de deux adolescents dans le secteur des Alagniers, des policiers municipaux ont été pris à partie par un groupe d’individus.

Tout débute par une intervention de routine dans le quartier des Alagniers. Dans le parc Boileau, des policiers municipaux contrôlent deux adolescents soupçonnés de s’être introduits dans les locaux d’une structure municipale, la Maison pour Tous. Afin de vérifier la situation et de contacter leurs parents, les agents décident de les conduire au poste de police.

Accompagné par un équipage de la police nationale venu en renfort, le convoi prend la direction du commissariat. Mais sur l’avenue de l’Europe, la situation dégénère brutalement. Selon le Progrès, une quinzaine de personnes, habillées de noir et le visage dissimulé, ont surgi et lancé des projectiles en direction des véhicules de police.

Fracture du crâne

Face à cette attaque soudaine, les policiers municipaux et nationaux ont riposté à l’aide de moyens de dispersion, notamment des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) et des grenades lacrymogènes.

Les assaillants ont finalement pris la fuite. Au cours de l’attaque, une pierre a traversé le pare-brise d’un véhicule de la police municipale, atteignant la conductrice. 

Sérieusement blessée, cette dernière a été transportée vers un établissement de soins de la commune. Son pronostic n’est pas engagé, mais elle souffre d’une fracture du crâne.

Dans la foulée de cette attaque, Fabienne Buccio, la préfète du Rhône a rapidement réagi : "Cette agression abjecte à l’encontre de la police municipale et de la police nationale fera l’objet d’une réponse ferme de l’État. La Préfète apporte tout son soutien à la policière municipale de Rillieux-la-Pape qui a été très sérieusement blessée cette nuit. Des effectifs de CRS seront mobilisés ce soir."  

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policier blessé

19 commentaires
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GLOUGLOU 1er le 04/05/2026 à 17:16
mauvaise foi a écrit le 04/05/2026 à 17h00

20 heures de leçons pour avoir le droit de passer le permis de conduire?
combien de temps de formation à l'utilisation d'une arme?

Vous avez raison il faut augmenté la durée de formation pour le permis.

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Nouvelle garde le 04/05/2026 à 17:14
Solidarité 69 a écrit le 04/05/2026 à 15h45

La nouvelle France by LFI.

Et à part faire des copier/coller à longueur de commentaire ?

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la france a Macron le 04/05/2026 à 17:13

10 ans aux pouvoirs de Macron avec une gouvernance de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire et soutenu par l’extrême droite vivement que la gauche soit de retour aux pouvoirs pour tout changer

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mauvaise foi le 04/05/2026 à 17:00
alec69 a écrit le 04/05/2026 à 16h44

Vous êtes vraiment bas en termes de commentaires.
La France est devenu le pays de l'impunité. En Algérie par exemple cela ne se passerait pas ainsi. En France on veut même désarmer la police.

20 heures de leçons pour avoir le droit de passer le permis de conduire?
combien de temps de formation à l'utilisation d'une arme?

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alec69 le 04/05/2026 à 16:44
Ex Précisions a écrit le 04/05/2026 à 16h37

C'est horizons son parti, définition d'horizon "ligne imaginaire que l'on ne peut atteindre", tout un programme !

Vous êtes vraiment bas en termes de commentaires.
La France est devenu le pays de l'impunité. En Algérie par exemple cela ne se passerait pas ainsi. En France on veut même désarmer la police.

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Ex Précisions le 04/05/2026 à 16:37
roulette russe a écrit le 04/05/2026 à 15h26

Il fait quoi, le maire de Rillieux ???

C'est horizons son parti, définition d'horizon "ligne imaginaire que l'on ne peut atteindre", tout un programme !

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Nono50 le 04/05/2026 à 16:34

La ville poubelle...

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Jean Luc caluire le 04/05/2026 à 16:33
Oui mais a écrit le 04/05/2026 à 16h16

Le danger c est lesstreme drooaate hein

Toi, tu as toujours le même refrain : écris déjà en français.

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Azzedine caluire le 04/05/2026 à 16:29

Bon rétablissement à la policière et à ses collègues. Aller travailler pour se faire caillasser est inacceptable. Aucune indulgence pour les auteurs, et responsabilité parentale engagée quand le cadre n’est pas posé.

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Oui mais le 04/05/2026 à 16:16

Le danger c est lesstreme drooaate hein

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Qui se ressemble.... le 04/05/2026 à 15:56
roulette russe a écrit le 04/05/2026 à 15h26

Il fait quoi, le maire de Rillieux ???

Il fait quoi le député LFI ?

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Indicateur idéologique le 04/05/2026 à 15:54

Le militant LFI qui sert de député de la circo a apporté son soutien à la policière ou aux agresseurs victimes de stigmatisations policières ? Pas de réaction du tout ?

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darius le 04/05/2026 à 15:48

Quelque soit le nombre et l’effacité des services police, l’insécurité demeure. Certaines peines prononcées ne sont pas dissuasives et trop tardives.

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Rectificatif le 04/05/2026 à 15:46
c'est certain a écrit le 04/05/2026 à 14h46

Lorsque la police intervient dans ces quartiers il faut qu'ils soit au moins dix et bien armé ! il faut prendre conscience que désormais
il va falloir " renter dans le tas " !

Dans la réalité, un policier n'a le droit de se servir de son arme que lorsqu'il est deja tué,

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Solidarité 69 le 04/05/2026 à 15:45

La nouvelle France by LFI.

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eurpbo le 04/05/2026 à 15:32

et oui des anges ….

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Mdr le 04/05/2026 à 15:32

Une réponse ferme de l’état
Merci pour se grand moment de rigolade

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roulette russe le 04/05/2026 à 15:26
Chris25 a écrit le 04/05/2026 à 14h58

Ville apaisée...

Il fait quoi, le maire de Rillieux ???

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Ex Précisions le 04/05/2026 à 15:10

Des CRS à partir de ce soir, si tout va bien d'ici mercredi ils partiront et ça recommencera...
A l'image du gouvernement pas d'actions mais des réactions ponctuelles.

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ça sert a quoi? le 04/05/2026 à 15:00
c'est certain a écrit le 04/05/2026 à 14h46

Lorsque la police intervient dans ces quartiers il faut qu'ils soit au moins dix et bien armé ! il faut prendre conscience que désormais
il va falloir " renter dans le tas " !

Armé pour faire quoi? Vu qu'ils répliquent pas!!!!!

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Chris25 le 04/05/2026 à 14:58

Ville apaisée...

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c'est certain le 04/05/2026 à 14:46

Lorsque la police intervient dans ces quartiers il faut qu'ils soit au moins dix et bien armé ! il faut prendre conscience que désormais
il va falloir " renter dans le tas " !

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caillou le 04/05/2026 à 14:32

Mais quand va t on comprendre que certains sont des irréductibles bientôt petits soldats de gang

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