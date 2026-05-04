Rillieux-la-Pape : une policière municipale grièvement blessée lors d’un guet-apens nocturne

La soirée a basculé dans la violence à Rillieux-la-Pape, dimanche 3 mai, peu avant minuit. Alors qu’ils procédaient au contrôle de deux adolescents dans le secteur des Alagniers, des policiers municipaux ont été pris à partie par un groupe d’individus.
Tout débute par une intervention de routine dans le quartier des Alagniers. Dans le parc Boileau, des policiers municipaux contrôlent deux adolescents soupçonnés de s’être introduits dans les locaux d’une structure municipale, la Maison pour Tous. Afin de vérifier la situation et de contacter leurs parents, les agents décident de les conduire au poste de police.
Accompagné par un équipage de la police nationale venu en renfort, le convoi prend la direction du commissariat. Mais sur l’avenue de l’Europe, la situation dégénère brutalement. Selon le Progrès, une quinzaine de personnes, habillées de noir et le visage dissimulé, ont surgi et lancé des projectiles en direction des véhicules de police.
Fracture du crâne
Face à cette attaque soudaine, les policiers municipaux et nationaux ont riposté à l’aide de moyens de dispersion, notamment des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) et des grenades lacrymogènes.
Les assaillants ont finalement pris la fuite. Au cours de l’attaque, une pierre a traversé le pare-brise d’un véhicule de la police municipale, atteignant la conductrice.
Sérieusement blessée, cette dernière a été transportée vers un établissement de soins de la commune. Son pronostic n’est pas engagé, mais elle souffre d’une fracture du crâne.
Dans la foulée de cette attaque, Fabienne Buccio, la préfète du Rhône a rapidement réagi : "Cette agression abjecte à l’encontre de la police municipale et de la police nationale fera l’objet d’une réponse ferme de l’État. La Préfète apporte tout son soutien à la policière municipale de Rillieux-la-Pape qui a été très sérieusement blessée cette nuit. Des effectifs de CRS seront mobilisés ce soir."
Vous avez raison il faut augmenté la durée de formation pour le permis.Signaler Répondre
Et à part faire des copier/coller à longueur de commentaire ?Signaler Répondre
10 ans aux pouvoirs de Macron avec une gouvernance de droite wauguiez et Darmain et Retallieu et l’expert en économie Bruno Lemaire et soutenu par l’extrême droite vivement que la gauche soit de retour aux pouvoirs pour tout changerSignaler Répondre
20 heures de leçons pour avoir le droit de passer le permis de conduire?Signaler Répondre
combien de temps de formation à l'utilisation d'une arme?
Vous êtes vraiment bas en termes de commentaires.Signaler Répondre
La France est devenu le pays de l'impunité. En Algérie par exemple cela ne se passerait pas ainsi. En France on veut même désarmer la police.
C'est horizons son parti, définition d'horizon "ligne imaginaire que l'on ne peut atteindre", tout un programme !Signaler Répondre
La ville poubelle...Signaler Répondre
Toi, tu as toujours le même refrain : écris déjà en français.Signaler Répondre
Bon rétablissement à la policière et à ses collègues. Aller travailler pour se faire caillasser est inacceptable. Aucune indulgence pour les auteurs, et responsabilité parentale engagée quand le cadre n’est pas posé.Signaler Répondre
Le danger c est lesstreme drooaate heinSignaler Répondre
Il fait quoi le député LFI ?Signaler Répondre
Le militant LFI qui sert de député de la circo a apporté son soutien à la policière ou aux agresseurs victimes de stigmatisations policières ? Pas de réaction du tout ?Signaler Répondre
Quelque soit le nombre et l’effacité des services police, l’insécurité demeure. Certaines peines prononcées ne sont pas dissuasives et trop tardives.Signaler Répondre
Dans la réalité, un policier n'a le droit de se servir de son arme que lorsqu'il est deja tué,Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
et oui des anges ….Signaler Répondre
Une réponse ferme de l’étatSignaler Répondre
Merci pour se grand moment de rigolade
Il fait quoi, le maire de Rillieux ???Signaler Répondre
Des CRS à partir de ce soir, si tout va bien d'ici mercredi ils partiront et ça recommencera...Signaler Répondre
A l'image du gouvernement pas d'actions mais des réactions ponctuelles.
Armé pour faire quoi? Vu qu'ils répliquent pas!!!!!Signaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Lorsque la police intervient dans ces quartiers il faut qu'ils soit au moins dix et bien armé ! il faut prendre conscience que désormaisSignaler Répondre
il va falloir " renter dans le tas " !
Mais quand va t on comprendre que certains sont des irréductibles bientôt petits soldats de gangSignaler Répondre