Rillieux-la-Pape : une policière municipale grièvement blessée lors d’un guet-apens nocturne

La soirée a basculé dans la violence à Rillieux-la-Pape, dimanche 3 mai, peu avant minuit. Alors qu’ils procédaient au contrôle de deux adolescents dans le secteur des Alagniers, des policiers municipaux ont été pris à partie par un groupe d’individus.

Tout débute par une intervention de routine dans le quartier des Alagniers. Dans le parc Boileau, des policiers municipaux contrôlent deux adolescents soupçonnés de s’être introduits dans les locaux d’une structure municipale, la Maison pour Tous. Afin de vérifier la situation et de contacter leurs parents, les agents décident de les conduire au poste de police.

Accompagné par un équipage de la police nationale venu en renfort, le convoi prend la direction du commissariat. Mais sur l’avenue de l’Europe, la situation dégénère brutalement. Selon le Progrès, une quinzaine de personnes, habillées de noir et le visage dissimulé, ont surgi et lancé des projectiles en direction des véhicules de police.

Fracture du crâne

Face à cette attaque soudaine, les policiers municipaux et nationaux ont riposté à l’aide de moyens de dispersion, notamment des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) et des grenades lacrymogènes.

Les assaillants ont finalement pris la fuite. Au cours de l’attaque, une pierre a traversé le pare-brise d’un véhicule de la police municipale, atteignant la conductrice.

Sérieusement blessée, cette dernière a été transportée vers un établissement de soins de la commune. Son pronostic n’est pas engagé, mais elle souffre d’une fracture du crâne.

Dans la foulée de cette attaque, Fabienne Buccio, la préfète du Rhône a rapidement réagi : "Cette agression abjecte à l’encontre de la police municipale et de la police nationale fera l’objet d’une réponse ferme de l’État. La Préfète apporte tout son soutien à la policière municipale de Rillieux-la-Pape qui a été très sérieusement blessée cette nuit. Des effectifs de CRS seront mobilisés ce soir."