La statue de la place Bellecour déjà détaguée par la Métropole de Lyon : "Les auteurs doivent payer"

Action, réaction. Taguée vendredi à la mi-journée, la statue de Louis XIV a retrouvé son éclat et sa blancheur. Après ce week-end prolongé, la Métropole de Lyon a fait intervenir ce lundi matin des équipes pour faire retirer les tags à la peinture noire qui indiquaient "AFA" et "Nique ta mère".

Sur place, les vice-présidents de la Métropole de Lyon Pierre Oliver, également maire du 2e arrondissement, et Béatrice de Montille (Propreté) ont tenu un discours de fermeté.

"On a décidé d'intervenir très rapidement parce que cette situation, on l'a trop connue lors du précédent mandat, avec des tags qui restaient sur la statue de Louis XIV pendant 2 semaines, 3 semaines, sans que rien ne bouge", débutait Pierre Oliver, soulignant une seconde "différence" de taille avec les écologistes : "La Métropole va porter plainte contre les personnes qui ont fait ces dégradations de telle sorte à ce qu'elles puissent rembourser aux contribuables ce que ce nettoyage a coûté. C'est inacceptable pour nos concitoyens de devoir payer les débordements de certains mouvements comme ceux-là, notamment d'extrême gauche. Et donc à partir de maintenant, lorsque l'on tague sur le patrimoine de la métropole de Lyon, on rembourse".

"On peut encourir jusqu'à 3750 euros d'amende et l'obligation, soit travaux d'intérêt généraux, de retirer les tags, soit quand il faut faire appel à des services privés spécialisés, on peut demander à ce que les auteurs de ces délits remboursent. Donc c'est ce qui sera fait sur ce délit commis ce weekend sur la statue", a poursuivi Béatrice de Montille sous la queue du cheval.

Sur les quatre personnes interpellées vendredi en marge de la manifestation, un individu est soupçonné d'être l'auteur des tags. "Ces individus doivent payer et on le fera systématiquement", promet Béatrice de Montille.

"L'espace public est un bien partagé dont nous devons prendre soin. Donc il est très important d'envoyer, en ce début de mandat, un signal très fort aux auteurs de ces tags. Nous ne les laisserons pas faire. (...) On voit le vrai changement de ton qui est impulsé par la présidente Véronique Sarselli, qui nous a demandé d'être intransigeants sur ce sujet-là. Donc nettoyage en quelques heures et on porte plainte dans la foulée", concluait Pierre Oliver.

Cet épisode a donné lieu à une passe d'armes sur X entre le maire LR du 2e et le nouvel adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Philippe Prieto. Ce dernier rappelait au premier que la statue de Louis XIV relevait des compétences de la Métropole et qu'il convenait de se mettre au travail plutôt que de tirer sur la gauche.