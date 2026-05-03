Tags antifas sur la statue de Louis XIV à Lyon : la droite s’indigne, la gauche lui rappelle de nettoyer

Nouvelle dégradation en plein centre de Lyon. Outre les tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre, les antifas ont tagué la statue de Louis XIV sur la place Bellecour ce vendredi à l’issue de la manifestation du 1er mai.

Plusieurs inscriptions ont été relevées sur le monument, comme "Nique ta mère" ou le sigle AFA pour Action antifasciste. Ces dégradations interviennent après le rassemblement ayant réuni entre 6500 personnes selon la préfecture et jusqu’à 12 000 d’après les syndicats.

L’épisode a rapidement suscité des réactions politiques. Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et vice-président de la Métropole, a dénoncé ces actes sur les réseaux sociaux, pointant du doigt "cette gauche qui ne sait que taguer et casser".

Une prise de position à laquelle a répondu Philippe Prieto. L’adjoint de Grégory Doucet chargé de la Sécurité a d'abord condamné "sans équivoque" la dégradation du patrimoine, tout en rappelant que l’un des auteurs présumés avait déjà été identifié et interpellé.

Le socialiste a ensuite rappelé ironiquement que la statue relève de la Métropole de Lyon : "Nous comptons donc sur les services de la Métropole pour procéder au détagage de la statue de Louis XIV - qui est sa propriété - aussi rapidement que son vice-président ne tweete".