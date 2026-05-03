Tags antifas sur la statue de Louis XIV à Lyon : la droite s’indigne, la gauche lui rappelle de nettoyer

Nouvelle dégradation en plein centre de Lyon. Outre les tirs de mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre, les antifas ont tagué la statue de Louis XIV sur la place Bellecour ce vendredi à l’issue de la manifestation du 1er mai.
Plusieurs inscriptions ont été relevées sur le monument, comme "Nique ta mère" ou le sigle AFA pour Action antifasciste. Ces dégradations interviennent après le rassemblement ayant réuni entre 6500 personnes selon la préfecture et jusqu’à 12 000 d’après les syndicats.
L’épisode a rapidement suscité des réactions politiques. Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et vice-président de la Métropole, a dénoncé ces actes sur les réseaux sociaux, pointant du doigt "cette gauche qui ne sait que taguer et casser".
Une prise de position à laquelle a répondu Philippe Prieto. L’adjoint de Grégory Doucet chargé de la Sécurité a d'abord condamné "sans équivoque" la dégradation du patrimoine, tout en rappelant que l’un des auteurs présumés avait déjà été identifié et interpellé.
Le socialiste a ensuite rappelé ironiquement que la statue relève de la Métropole de Lyon : "Nous comptons donc sur les services de la Métropole pour procéder au détagage de la statue de Louis XIV - qui est sa propriété - aussi rapidement que son vice-président ne tweete".
Doucet s'est allié politiquement avec eux donc il est complice et doit aussi être interpellé et condamnéSignaler Répondre
Des caméras partout! Et vous arrêtez personne? Toujours les mêmes qui paient! Allo nunez? Le préfet? Réveiller?Signaler Répondre
visiblement la municipalité Les VERTS semble s amuser des dégradations publiques … les bobos pseudos écolo des VERTS qui encouragent et s amusent du gaspillage de l argent publique : une fois de plus la preuve que les VERTS n’ont rien d écolo juste des politicards qui ne pensent qu à augmenter leurs frais de bouche pour encore plus gaspiller…. totalement a l opposé des vrais concepts écologiques qui luttent contre tout gaspillage … les vrais écologistes qui ont voté Les VERTS se sont bien fait avoir avec la bande Doucet …Signaler Répondre
Le mepris le relativisme de cette gauche 🤮Signaler Répondre
et envoyer la facture a la cgtSignaler Répondre
monsieur l adjoint à la sécurité, que soit la ville ou la métropole, votre humour est dédaigneux par rapport à ceux qui paient leurs impôts.Signaler Répondre
Faut vraiment avoir un grain pour taguer notre histoire...à vomirSignaler Répondre
"Le socialiste a ensuite rappelé ironiquement que la statue relève de la Métropole de Lyon : "Nous comptons donc sur les services de la Métropole pour procéder au détagage de la statue de Louis XIV - qui est sa propriété - aussi rapidement que son vice-président ne tweete"."Signaler Répondre
Non.
Tu dégrades, tu nettoies. Surtout après avoir interpellé l'un des auteurs présumés.
Tweet injustifiable.
Si les auteurs sont identifiés et interpellés, pourquoi ne pas leur faire nettoyer à leur frais ??Signaler Répondre
... une petite faute dans l'article : dans le conseil municipal lyonnais il y a un adjoint à l'insécurité !Signaler Répondre
Encore à l'apéro.Signaler Répondre
Décidement, çà s'arrange pas.
Les EELV /LFI n’étaient pas si pressés de détaguer auparavant. Et dans le 7eme les Tags ACAB se multiplient sous les yeux de la maire écolo Fanny Dubot sans réaction ,Signaler Répondre
Oui, et au karcher !Signaler Répondre
Il faudrait plutôt obliger l'interpellé à effacer ses tags et pourquoi pas lui faire nettoyer les toilettes publiques du 2ème pendant une semaine.Signaler Répondre
Les lyonnais auront le plaisir de voir un gauchiste se mettre au travail plutôt que payer pour réparer ses dégâts
Quand est-ce que l’Etat va classer ces groupuscules fasciste et violent de « terroristes » ? Ils nous pourrissent la vie et sont dangereuxSignaler Répondre
Bien dîtSignaler Répondre
envoyez la facture a la cgtSignaler Répondre
Que fait la métropole pour nettoyer et entretenir la statue ?Signaler Répondre
Il faudrait plutôt dégager cette statue de Louis XIV pour la mettre dans un musée.Signaler Répondre
Nous vivons dans une République Laïque, pas sous une monarchie absolue Catholique de "droit divin", cette statue n'a donc rien a faire dans l'espace public..
Si vous voulez adorer Louis XIV, faites ça chez vous, mais n'imposez pas aux Français vous coutumes communautaristes dans l'espace public, les dingos droitards.
Ce que vous dites a propos de la prière de rue, ça s'applique aussi a vos vilaines statues.
Gonflé ce Philippe PRIETO: ceux qui taguent sont de gauche, comme lui, des collabos de la mairie mais c'est à la droite de nettoyer.Signaler Répondre
un acte digne de personne n'ayant pas la lumière a tout les étages. c'est ridicule vraiment, nos impôts ont payé pour la restauration de la statut et des débiles font cela.comme si un tag pouvais changer les choses, Nul.Signaler Répondre
La réaction de M. Priéto est d’une incommensurable bêtise. Ca promet pour la suite !...Signaler Répondre
Des antifas et des escrolosSignaler Répondre
Et quand la ville et la police municipale tournent les yeux lorsqu il y a des tags des grafs à st Jean / à x rousse , véritables vomissures de bombes à peinture, on en parle ?Signaler Répondre
Quand la ville de Lyon enlève vite des tags sur les murs de l école albert camus dans le 5eme , sans laisser à la police le temps de faire les constatations ( de peur que les auteurs soient des amis je pense ) , on en parle ?
Bref monsieur P P , M
Prieto , tu as déja bien du boulot à relever le niveau de la ville et sa sécurité.. on n' a rien vu jusqu'à présent
La connerie bien-pensante n ' a pas de limites .Signaler Répondre
il faudrait surtout ne pas élire un maire comme Doucet à la ville de Lyon lui qui s allie à l extrême gauche comme LFI avec ses amis privilégiés de la jeune garde cet homme soutient les dégradations et même les encourageSignaler Répondre
Il faudrait plutôt nettoyer la ville des antifas ça coûtera moins cher au contribuable....Signaler Répondre