Politique

Pierre Oliver devance Valentin Lugenstrass dans le 2ème arrondissement de Lyon, un second tour aura lieu

Pierre Oliver devance Valentin Lugenstrass dans le 2ème arrondissement de Lyon, un second tour aura lieu

Pas de majorité dès le 1er tour pour le maire sortant dans le 2e arrondissement de Lyon.

Pierre Oliver, maire LR sortant et candidat de Coeur Lyonnais, récolte un total inférieur à la majorité absolue, qui s’élève à 49,58 %. Il ne sera pas réélu ce week-end et devra faire face le 22 mars au candidat des Écologistes Valentin Lungenstrass, crédité à 31,85 %.

En 2020 Pierre Oliver rencontrait déjà Valentin Lugenstrass au second tour des élections municipales. Il avait finalement remporté le scrutin avec 55,09% des voix.

Malika Benarab récolte 9,29 % des votes. La candidate de la France Insoumise ne forcera pas de triangulaire et manque de peu la barre des 10 %, nécessaire à atteindre pour se hisser au second tour.

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Pierre Oliver

Valentin Lungenstrass

municipales 2026 à Lyon

2e arrondissement de Lyon

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