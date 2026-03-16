Pierre Oliver devance Valentin Lugenstrass dans le 2ème arrondissement de Lyon, un second tour aura lieu

Pierre Oliver, maire LR sortant et candidat de Coeur Lyonnais, récolte un total inférieur à la majorité absolue, qui s’élève à 49,58 %. Il ne sera pas réélu ce week-end et devra faire face le 22 mars au candidat des Écologistes Valentin Lungenstrass, crédité à 31,85 %.

En 2020 Pierre Oliver rencontrait déjà Valentin Lugenstrass au second tour des élections municipales. Il avait finalement remporté le scrutin avec 55,09% des voix.

Malika Benarab récolte 9,29 % des votes. La candidate de la France Insoumise ne forcera pas de triangulaire et manque de peu la barre des 10 %, nécessaire à atteindre pour se hisser au second tour.