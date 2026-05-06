Valentin Lungenstrass : "Pierre Oliver ? Une vidéo ne fait pas une feuille de route politique"

Grégory Doucet a vraisemblablement réussi à l'emporter en changeant son image. La conservera-t-il durant le mandat ?

"On essaye de capitaliser sur les leçons aussi de la campagne, en termes de communication, en termes de programmation, de planning un peu politique, c'est l'objectif en tout cas maintenant du nouvel exécutif et du maire, sur les prochains mois, sur les prochaines années, de tirer aussi des leçons de la campagne, ça me paraît assez naturel", analyse Valentin Lungenstrass.

Très impliqué dans la campagne et désormais adjoint au maire de Lyon chargé des Finances, après avoir été monsieur Voirie, l'écologiste estime que Grégory Doucet "s'est rapproché effectivement de l'histoire tant civile que politique lyonnaise".

Valentin Lungenstrass attend aussi des signaux clairs de la part de la Métropole de Lyon : "Je crois que Véronique Sarselli doit faire un choix sur sa posture. Soit elle est effectivement dans un ensemble d'annonces, des grands retours en arrière par rapport à des choses qu'on a faites. Et l'autre choix, c'est effectivement d'être la présidente qui est en lien avec les maires, qui écoute les maires, qui construit des choses avec les maires, qui est plutôt dans le compromis. Et pour l'instant, effectivement, on ne voit pas quelle posture elle adopte".

Meilleur adversaire de Pierre Oliver, qui porte la délégation de la Voirie à la Métropole désormais, l'adjoint au maire de Lyon sort les griffes : "Je ne sais pas en réalité quelle est la philosophie de Pierre Oliver sur la voirie. On connaît ses vidéos, mais une vidéo ne fait pas une feuille de route politique, une vision sur la question du partage de l'espace public. Je ne pense pas qu'un mandat puisse être perlé comme ça de grands retours en arrière sur des projets qui ont été menés. Un mandat, c'est toujours une forme de continuité quand même".

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