Valentin Lungenstrass : "Pierre Oliver ? Une vidéo ne fait pas une feuille de route politique"

Grégory Doucet a vraisemblablement réussi à l'emporter en changeant son image. La conservera-t-il durant le mandat ?
"On essaye de capitaliser sur les leçons aussi de la campagne, en termes de communication, en termes de programmation, de planning un peu politique, c'est l'objectif en tout cas maintenant du nouvel exécutif et du maire, sur les prochains mois, sur les prochaines années, de tirer aussi des leçons de la campagne, ça me paraît assez naturel", analyse Valentin Lungenstrass.
Très impliqué dans la campagne et désormais adjoint au maire de Lyon chargé des Finances, après avoir été monsieur Voirie, l'écologiste estime que Grégory Doucet "s'est rapproché effectivement de l'histoire tant civile que politique lyonnaise".
Valentin Lungenstrass attend aussi des signaux clairs de la part de la Métropole de Lyon : "Je crois que Véronique Sarselli doit faire un choix sur sa posture. Soit elle est effectivement dans un ensemble d'annonces, des grands retours en arrière par rapport à des choses qu'on a faites. Et l'autre choix, c'est effectivement d'être la présidente qui est en lien avec les maires, qui écoute les maires, qui construit des choses avec les maires, qui est plutôt dans le compromis. Et pour l'instant, effectivement, on ne voit pas quelle posture elle adopte".
Meilleur adversaire de Pierre Oliver, qui porte la délégation de la Voirie à la Métropole désormais, l'adjoint au maire de Lyon sort les griffes : "Je ne sais pas en réalité quelle est la philosophie de Pierre Oliver sur la voirie. On connaît ses vidéos, mais une vidéo ne fait pas une feuille de route politique, une vision sur la question du partage de l'espace public. Je ne pense pas qu'un mandat puisse être perlé comme ça de grands retours en arrière sur des projets qui ont été menés. Un mandat, c'est toujours une forme de continuité quand même".
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vu les conneries réalisées je dirais le gnafron .ça rime avec Bagnon son compère de la métropole que Bernard a viré avant les élections car il avait compris le tort qu'a fait la paire Bagnon. Lugenstrass.Ce dernier n'a été réélu tout comme Doucet que grâce aux antisémites et pro-terroristes de LFI.Signaler Répondre
Tu remarqueras on entend personne de la majorité parler de leurs projetsSignaler Répondre
Il a tellement bien géré les voirie que, maintenant, avec les finances on va surement prospérer !!! Juste une question, pourquoi il n’est pas au prison pour tout les dégâts et dommages qu’il a causé à Lyon avec ses incompétences et dogmes. Et pourquoi c’est pas lui qui doit rembourser les "corrections" des absurdités et désastres qu’il a fait ???Signaler Répondre
les bobos pseudos écolos ont perdu plus personne en France ne veut plus entendre parler des VERTS politicards magouilleurs … ils ont pris une fessee Lyon ils ont juste magouillé avec ceux qui sont leur opposition maintenant juste pour ne pas se retrouver au chômage … ce qui est dommage c est que de magouilles en magouilles et de caprices en caprices Doucet et les VERTS nous ont fait détester l ecologie politique pour longtemps.. alors ils peuvent continuer à produire du vent et de la Com à la Macron ça ne produit rien et n est pas efficace …Signaler Répondre
Pierre Olivier ne fera rien du tout. Comme d'hab. Beaucoup de blabla, zéro résultats.Signaler Répondre
Pourquoi mentir ?Signaler Répondre
Des dizaines et des dizaines de cyclistes passent par là par minute…
D'ailleurs, le vélo est très mobile, il y a très rarement de bouchons, ce qui donne l'impression qu'il y en ait très peu.
A l'inverse des voitures, qui sont peu mobiles en zone urbaine (c'est déjà absurde de l'utiliser en ville sans bonne raison), on a l'impression qu'elles sont nombreuses alors que pas du tout et il suffit de 10 voitures pour en faire un bouchon.
Il faudrait commencer à ouvrir les yeux. A bon entendeur.
Pour avoir discuté avec lui sur le marché St Antoine , il ne m 'a paru absolument pas suffisant mais déterminé .Signaler Répondre
C'est très bien d 'avoir des élus qui ont une colonne vertébrale et qui ne donne pas l 'impression d ' être des girouettes , qui suivent les vents dominants .
Ceux qui vous répondent "je pense comme vous , votez pour moi " quand on leur demande leur avis . Vous voila bien avancé !
Et l 'autre qui nous parle de bon sens à propos des sens interdits si l 'on veut la survie à terme de l ' humanité .
Les aménagements faits l ont été pour faire vite et là ou c'était facile :Signaler Répondre
Enlever une voie en tunnel sous part dieu..non mais.... on est oû ? Résulta On est bloqué en voiture durant 4 cycles de feux pour voir passer un cycliste ..
Donc il est temps de corriger cela.
M. Lungenstrass, vous n êtes pas un interlocuteur pour être donneur de leçon en voirie .
Vous avez bricolé quelques années, c est tout.
Donc ..chut
Le "bon sens" c'est notamment d'éviter la suffisance et le mépris, car ras le bol d'avoir subi cela sur le dernier mandatSignaler Répondre
Dixit le mec qui passait son temps à faire des vidéos sur tik-tok, Instagram et Facebook...Signaler Répondre
Spoiler alert !!! Il continue toujours en fait !
Ras le bol d'entendre parler du "bon sens" à toutes les sauces !Signaler Répondre
Le "bon sens" n'a justement aucun sens logique. Chaque personne dans ce monde e a le bon sens qui lui convient.
Beaucoup de choses peuvent être du bon sens pour certains et pas du tout pour d'autres : soutenir ou pas Israel, sucrer ou soutenir les aides aux associations, aider les migrants, réduire la voiture en ville, interdire ou pas la cigarette sur les plages,...
Pour moi par exemple, revenir sur l'aménagement de Rockefeller n'aurait aucun sens, par contre ouvrir la continuité de circulation sur Frères lumière (en conservant les aménagements réalisés !) est plutôt OK, pour Grenette également.
Le méga tunnel quant à lui, est une connerie.
Et là je ne parle pas de bon sens, c'est mon avis seulement, et il m'appartient.
Ca y est le petit baigneur est de retour !Signaler Répondre
Discours creux ...comme il a l habitude.Signaler Répondre
Il vaut mieux parfois ne rien dire et passer pour un imbécile, que de l'ouvrir et de confirmer qu'on en est un.
Ce tocard a toujours pas compris? Vous avez perdu la métropole! Pas de continuité! Juste le déboitage en règle de tous vos projets dogmatiques.Signaler Répondre
C'est fini! Prends un mouchoir et arrête de nous gonfler.
Monsieur Lungenstrass, qui n'a d'évidence rien perdu de sa suffisance du précédent mandant, parle de retour arrière, de postures (il est vrai qu'en matière de posture, il est assez compétent). Peut-être serait-ce plus pertinent de parler de correction.Signaler Répondre
Quand on fait une erreur, il est approprié de la corriger. Le nouvel exécutif de la Métropole parle de corriger certaines erreurs (Grenette, Les Frères Lumière, Rockefeller, Chemin-Neuf,... il y a l'embarras du choix).
Fort bien, quand on fait des erreurs, on les corrige, ce n'est pas un retour arrière, cela s'appelle le bon sens.
Mon préféré !Signaler Répondre
Lugencrass, le guignol absolu.