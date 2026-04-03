Renaud Payre : "Des centaines de milliers de Grands Lyonnais attendent beaucoup de notre opposition"

Passé de vice-président de la Métropole de Lyon en charge du Logement à co-président du principal groupe d'opposition, Renaud Payre reconnaît que la situation est difficile : "Je ne vais pas avoir de langue de bois, c'est dur. Quand vous avez agi pendant 6 ans, quand vous avez porté des dossiers sur le logement, sur la politique de la ville, c'est dur de prendre un nouveau rôle et d'être moins dans l'action, voir comment il faut faire entendre la parole d'habitants de Grand-Lyonnais qui ne se sentent pas représentés".

Renaud Payre espère incarner une opposition positive : "Des centaines de milliers de Grands Lyonnais attendent beaucoup de cette opposition. Donc ça nous appelle à une opposition responsable, qui doit tenir les valeurs qui ont été les nôtres pendant la campagne, qui doit tenir aussi des propositions, qui doit défendre des projets toujours dans un esprit de dialogue. (…) Je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement".

Conseiller municipal à Lyon également, l'ex-directeur de campagne de Bruno Bernard dialogue avec Grégory Doucet. Quid de sa cohabitation avec Véronique Sarselli ? "La cohabitation, ce n'est pas qu'avec la ville de Lyon. Qu'est-ce que va faire la Métropole de Lyon pour les copropriétaires en difficulté de Meyzieu dans le quartier des Plantées ? Qu'est-ce qu'on va faire dans le quartier des Clochettes à Saint-Fons ? Qu'est-ce qu'on va faire à Givors ? Non seulement sur les Vernes, quartier très important, mais aussi dans les Plaines, autre quartier qui a besoin d'une vraie rénovation urbaine ? Qu'est-ce qu'on va faire à Villeurbanne Saint Jean? Qu'est-ce qu'on va faire au Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin ?", s'interroge Renaud Payre.