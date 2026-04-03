Renaud Payre : "Des centaines de milliers de Grands Lyonnais attendent beaucoup de notre opposition"

Passé de vice-président de la Métropole de Lyon en charge du Logement à co-président du principal groupe d'opposition, Renaud Payre reconnaît que la situation est difficile : "Je ne vais pas avoir de langue de bois, c'est dur. Quand vous avez agi pendant 6 ans, quand vous avez porté des dossiers sur le logement, sur la politique de la ville, c'est dur de prendre un nouveau rôle et d'être moins dans l'action, voir comment il faut faire entendre la parole d'habitants de Grand-Lyonnais qui ne se sentent pas représentés".
Renaud Payre espère incarner une opposition positive : "Des centaines de milliers de Grands Lyonnais attendent beaucoup de cette opposition. Donc ça nous appelle à une opposition responsable, qui doit tenir les valeurs qui ont été les nôtres pendant la campagne, qui doit tenir aussi des propositions, qui doit défendre des projets toujours dans un esprit de dialogue. (…) Je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement".
Conseiller municipal à Lyon également, l'ex-directeur de campagne de Bruno Bernard dialogue avec Grégory Doucet. Quid de sa cohabitation avec Véronique Sarselli ? "La cohabitation, ce n'est pas qu'avec la ville de Lyon. Qu'est-ce que va faire la Métropole de Lyon pour les copropriétaires en difficulté de Meyzieu dans le quartier des Plantées ? Qu'est-ce qu'on va faire dans le quartier des Clochettes à Saint-Fons ? Qu'est-ce qu'on va faire à Givors ? Non seulement sur les Vernes, quartier très important, mais aussi dans les Plaines, autre quartier qui a besoin d'une vraie rénovation urbaine ? Qu'est-ce qu'on va faire à Villeurbanne Saint Jean? Qu'est-ce qu'on va faire au Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin ?", s'interroge Renaud Payre.
Dans la centaine de milliers qui compte sur vous, il y a les personnels de la métropole. Il y en a pas beaucoup qui ont dû voter pour vous et j'en fais partie. Votre mépris, votre manière de tromper le monde vous ont rattrapé. Personne n'est dupe. Pouvoir d'achat, bien être au travail, aider les plus démunis, que des mots encore des mots.Signaler Répondre
M. Payre, vous avez été complice et solidaire de l'ancien exécutif. On a plus besoin de vous.
Quelqu'un pourrait il l'informer que la campagne électorale est terminée, que les élections ont eu lieu et qu'il peut rentrer chez lui une main devant une main derrière 🤣🤣?Signaler Répondre
Quand va t'il comprendre qu'il a Payre-Du ?Signaler Répondre
Quoi faire d'autre ? A part assis dans un bureau ,et attendre la fin de la journée pour retrouver sa tribu !Signaler Répondre
Après avoir sorti du parc social les logements d’Audibert-Lavirotte, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, et après avoir contraint des familles à quitter la ville, alors même que l’ancienne majorité de Gérard Collomb envisageait simplement de rénover ces appartements vétustes et de reloger dignement les habitants, il y a de quoi être en colère.Signaler Répondre
Alors oui, je vous le dis clairement : ni oubli, ni pardon de la part des habitants.
Monsieur Payre, avec votre compère et complice Monsieur Berzanne, maire du 8ᵉ, vous avez fait des choix qui ont des conséquences humaines lourdes. Et pendant ce temps-là, vous profitez tranquillement de votre indemnité d’élu d’opposition, bien confortable, tout en vous donnant des airs d’humaniste.
Mais la réalité, elle est là : il y a des gens en grande difficulté sociale. Et pas seulement des « bobos » comme vous semblez si bien les comprendre.
Eh bien moi, je vous le dis : ça ne passe pas 🤬
1 ère avertissement la dernière élection
Vivement une nouvelle génération au plus près du peuple……
quand on n’a été capable que de faire des pistes cyclables et de mettre tous les Escalators et ascenseurs du métro en panne pendant 6 ans … visiblement la seule chose dont les bobos pseudos écolos des VERTS sont capables c est de critiquer… c est beaucoup plus simple que de construire… on le reconnaît bien là !Signaler Répondre
Avec Bernard, il faisait la paire. Il en aura été le cailloux dans sa chaussure !Signaler Répondre
Est ce que quelqu'un peut lui expliquer que les écolos ont perdu ces élections ?Signaler Répondre
Souvenir de jeunesse Il me rappelle le coq qui chantait sur le tas de fumierSignaler Répondre
c'est façonnable qui parle comme sa.Signaler Répondre
Regarde les sondages Lyon Mag, c'était du toujours contre vous, 70 % minimum .
de plus tu es un grand menteur, beaucoup de personnes de connaissances réclame des logements, certains 10 ans.
vous vous foutez des gens , c'est votre mot d'ordre.
alors arrête de baver, depuis l'autre fois de te vois dans les medias et tu chouine.
en 31 ans de métropole, je ne tai vu quelque fois juste aux vœux du president.
mi janviers ,vos vœux écolo, vous savez quoi qu'ils en pense les agents de la métropole...RIEN ,une vieille video de Bruno !
meme un verre d'eau on la pas bu.
il y aurai tant a dire ,juste la métropole est en ruine depuis votre arrivée ,cela va être difficile et long a la remettre sur pied.
( IL N'Y PAS DE GRANDS LYONNAIS,MAIS JUSTE DES LYONNAIS )
Plusieurs centaines de milliers d'électeurs Lyonnais et Grand Lyonnais ont justement manifesté CLAIREMENT qu'il ne voulait plus de cette politique qui nous a été imposé depuis 6 ans et qui a dégradé la ville de Lyon et la Métropole au point que la ville est devenue la Championne de France des embouteillages et que beaucoup de lyonnais quittent Lyon pour son insécurité et son mal de vivre. On en veut pour preuve que Lyon intra-muros au prochain recensement deviendra sans doute la 4ème ville de France derrière Toulouse administrée depuis de nombreuses années par un maire modéré dans ses choix...Signaler Répondre
un peu mégalomane Monsieur Payre : nombre de voies recueillies par les écologistes aux élections métropolitaines 166 107 !Signaler Répondre
C’est l’archétype du politique qui a des idées avant et des solutions après , mais qui n’a pas fait grand-chose lorsqu'il était au pouvoir .Signaler Répondre
Le problème c’est que dans l’opposition tu ne peux pas beaucoup.Signaler Répondre
;) bien cordialement, en toute amitié, stricto sensu, 166000, c'est une seule centaine de milliers et pas même deux centaines de milliers, donc pas des centaines de milliers, même si ce n'est pas une quantité négligeable.Signaler Répondre
Tu m'en fais une sacrée payre de rêves. T'as rien fais pendant 6 ans pour les logements sociaux👎👎👎Signaler Répondre
On juge sur les actes et les résultats et non sur le classement. Le bilan apparaitra à la fin de ce mandat et pas avant.Signaler Répondre
Ce doit être les personnes du LFI qui comptent sur vous. Votre trahison restera dans la mémoire des Gones et des Fenêtres.Signaler Répondre
Les lyonnais vous ont vus à l'oeuvre pendant 6 ans, ils n'attendent plus rien de toi et consorts ...............Signaler Répondre
Désolé de te le dire ............ arrête la politique, fais autre chose !!!!
les bobos pseudos écolo des VERTS ne devraient pas être fiers, ils ont fait détester l écologie politique à l ensemble des français … au lieu de l autosuffisance et l autosatisfaction regardez les résultats nationaux des écolos bobos … sacrée claque … et à Lyon un maire sans majorité c est une sacrée claque aussi puisque vos alliés de la magouille électorale s affiche comme un groupe d opposition au maire …Signaler Répondre
vous n’arrêtez donc jamais !!!Signaler Répondre
Vous voulez savoir ?Signaler Répondre
Chez vous , un indice sur votre téléviseur:
"Bip Bip" ..... Darda Dirladada.
all inclusive
de la merduse?Signaler Répondre
c'est marrant il me fait penser à Kermit la grenouille du Bébête Show !Signaler Répondre
La détermination de Sarselli sur le sujet, elle se voit dans la rétrogradation de la délégation au logement de la 3e à la 20e place. Celle qui a remplacé Payre vous ne la verrez pas souvent.Signaler Répondre
Aux dernières nouvelles, de nombreux conseillers métropolitains refusent de quitter la barcasse ""Bernard Lines"",Signaler Répondre
amarrée rue du Lac à Lyon.
Le capitaine a apparemment abandonné le navire, laissant son second et ses matelots totalement désemparés
dans la démocratie c est la majorité qui compte … et la majorité des grands lyonnais est contre votre gaspillage organisé, contre les magouilles qui ont consuit votre copain ancien president a un rappel à la loi par le tribunal, contre votre politique anti sociale des ZFE, contre l augmentation des taxes foncières comme à Lyon … la liste est longue c ets pour ça que vous avez perdu Lyon et que sans les magouilles avec vos opposants vous auriez perdu aussi Lyon … car pas vraiment crédible votre accord électoral avec LFI qui assure maintenant siéger dans l’opposition… la preuve qu il s agissait juste d une Nième magouille de bobos du maire de Lyon … de toute façon il suffit de regarder les résultats nationaux plus personne ne supporte les bobos pseudos ecolo des VERTS..Signaler Répondre
"ex-directeur de campagne de Bruno Bernard" ce qui ne lui a pas porté bonheur. Il st vrai que le khmer élu avec 50% de consneil municipal dans l'opposition et un budget 4 fois inferieur à ceux de la métropole et de larégion, toutes 2 à droite !Signaler Répondre
avec un peu plus de voix pour la liste Sarselli, il aurait pu chanter :Signaler Répondre
🎶🎶Je suis venu te dire que je m'en vais🎶🎶
j’espère que la vraie patronne les mette au pli et adieu rue grenette avenue rockfeller et moins de fonctionnaires à la mairie de LyonSignaler Répondre
Bien que le personnage me soit antipathique, je dois lui reconnaitre un certain courage.Signaler Répondre
Où sont passés les chefs à plumes de l'ancienne majorité métropolitaine ?
Où sont donc passés les Bruno Bobard, J C Caca-Colas, les ayatollahs du vélo Trottinette Bagnon et Patinette Lungenstrass ?
Retraite spirituelle dans un couvent ? Inscrits à la marche de la honte ?
Les lyonnais veulent savoir !!!!!!!!!!!!
Ce Monsieur est juste un incapable !Signaler Répondre
Des centaines de milliers de Grands Lyonnais ne veulent plus de la politique de Bernard, Payre n'a pas compris ?Signaler Répondre
Mme Sarselli fera beaucoup mieux que ces incompétents !
Il ne sera pas très difficile à la Métropole de madame Sarcelli de faire mieux que l'équipe sortante en matière de logement. Le logement a été l'un des échecs de messieurs Bruno Bernard et Renaud Payre avec des rachats hors de prix de logements privés revendus à perte à des organismes publics. La production de logements neufs a fortement régressé, en partie à cause de l'encadrement des loyers qui est une notion populiste à court terme, décourageant tout investissement privé ou public à venir. Faisons confiance à la nouvelle équipe pour débureaucratiser ce domaine primordial au bien être des Grands Lyonnais. Seule, la production élevée de logements peut résoudre cette crise grave qui permettra de se loger bien et à prix abordable.Signaler Répondre
166 000 voix.... on peut dire des "centaines de milliers", mais pas de quoi pavoiser après 6 ans de règne.Signaler Répondre
Ca pique, quand on passe de la "lumière" aux ténèbres n'est ce pas ? 😂😂😂Signaler Répondre
Voici le nouveau Jordi de la métropole : 🎶🎶Oh la la la la dur dur d'être viré 🎶🎶
"Des centaines de milliers de Grands Lyonnais attendent beaucoup de cette opposition"Signaler Répondre
NON ;-)
Le petit chose....Signaler Répondre
mais depuis le debut y nous serinent qu y sont dans la majorite!!faudrait savoir!!meeeerdeeee...Signaler Répondre
À sa tête , il pourrait s’occuper des services funéraires . En vérité , il essaie de justifier sa fonction et de préserver son micro parti qui lui rapporte énormément d’argent ! En fait, il ne sert à rien !Signaler Répondre
.... des centaines de milliers de grands Lyonnais attendent également que vous dégagiezSignaler Répondre