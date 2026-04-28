"Une étape douloureuse" : la Métropole de Lyon réagit à la situation de Polytechnyl

Nouvelle réaction politique après l’audience de la veille. La Métropole de Lyon s’est exprimée sur la situation de Polytechnyl, filiale du groupe Domo, confrontée à une crise majeure.
Sa cession à un fonds américain a été validée par le tribunal de Lyon, au fonds américain Lone Star pour un montant de 10 millions d’euros. Une reprise partielle, aux conséquences lourdes : seuls 72 salariés sur 547 sont conservés, entraînant la fin de l’activité industrielle sur les sites de Belle-Étoile à Saint-Fons et de Valence dans la Drôme.
Dans un communiqué, la collectivité évoque une "étape douloureuse pour le territoire", en soulignant l’incertitude qui pèse sur les salariés et leurs familles. "La situation des salariés […] est suivie avec la plus grande attention", indique la Métropole.
Le nouvel exécutif pointe également un manque de préparation des écologistes, estimant qu’"aucune mesure d’envergure n’avait été anticipée" pour protéger ce site industriel stratégique.
Depuis, des échanges ont été engagés avec les services de l’État pour coordonner les premières mesures d’accompagnement, notamment en faveur des salariés, mais aussi pour maintenir certaines activités sur le site de la Vallée de la Chimie.
Au-delà du cas de Polytechnyl, la Métropole alerte sur un enjeu plus large, à savoir la "déstabilisation de ce pôle stratégique constitue un signal inquiétant pour la souveraineté industrielle".
Elle appelle ainsi à un travail de fond avec les acteurs économiques pour mieux anticiper les mutations industrielles, jugeant que les procédures judiciaires interviennent souvent trop tard.
avoir entendu de la bouche de jacques attali,au debut des annees 80, qu on n avait plus besoin d industrie ,car on ne vendrait plus que du service et de l intelligence...les sceptiques n auront qu à verifier dans les archives!!..j avais ete d autant plus choqué et humilié par ses propos ,etant gerant d une petite boite de mecanique de machines specialesSignaler Répondre
Encore une illustration de l'agonie de notre secteur industriel et des grands discours en pur pertes de nos politiques. Le train de la désindustrialisation française est lancé depuis le début des années 80 et il est désormais innarretable compte tenu des choix et des décisions prises : * Délocalisation à outrance des usines en Chine et en Inde pour réduire les coûts à n'importe quel prix. Sauf qu'aujourd'hui, l'élève (Asie) a rattrapé et depassé le maître (Occident). * Mise en place imposée des 35 h et passage de la retraite de 65 à 60 ans. Résultat : coût du travail exorbitant et perte de compétitivité vis à vis des pays émergents (eh oui, ce serait tellement simple si tout les pays avaient le même modèle social que le nôtre !) * Destruction méticuleuse par l'Europe (et avec la complaisance de nos politiques) de notre atout énergétique en imposant à EDF de vendre à perte son électricité nucléaire à des traders électriques peux scrupuleux (système de l'AREHN) et mettant en difficulté EDF pour investir dans les moyens de production. * Irresponsabilité de certains dirigeants de sociétés à imaginer le futur de l'Occident sans usines et reléguant les tâches ingrates de production (chimie de base, raffinage des terres rares, sidérurgie...) aux pays émergents. Bref, ce genre de situation n'est malheureusement pas près de s'arrêter.Signaler Répondre
la cgt veut plus se tuer au boulotSignaler Répondre