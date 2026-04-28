"Une étape douloureuse" : la Métropole de Lyon réagit à la situation de Polytechnyl

Nouvelle réaction politique après l’audience de la veille. La Métropole de Lyon s’est exprimée sur la situation de Polytechnyl, filiale du groupe Domo, confrontée à une crise majeure.

Sa cession à un fonds américain a été validée par le tribunal de Lyon, au fonds américain Lone Star pour un montant de 10 millions d’euros. Une reprise partielle, aux conséquences lourdes : seuls 72 salariés sur 547 sont conservés, entraînant la fin de l’activité industrielle sur les sites de Belle-Étoile à Saint-Fons et de Valence dans la Drôme.

Dans un communiqué, la collectivité évoque une "étape douloureuse pour le territoire", en soulignant l’incertitude qui pèse sur les salariés et leurs familles. "La situation des salariés […] est suivie avec la plus grande attention", indique la Métropole.

Le nouvel exécutif pointe également un manque de préparation des écologistes, estimant qu’"aucune mesure d’envergure n’avait été anticipée" pour protéger ce site industriel stratégique.

Depuis, des échanges ont été engagés avec les services de l’État pour coordonner les premières mesures d’accompagnement, notamment en faveur des salariés, mais aussi pour maintenir certaines activités sur le site de la Vallée de la Chimie.

Au-delà du cas de Polytechnyl, la Métropole alerte sur un enjeu plus large, à savoir la "déstabilisation de ce pôle stratégique constitue un signal inquiétant pour la souveraineté industrielle".

Elle appelle ainsi à un travail de fond avec les acteurs économiques pour mieux anticiper les mutations industrielles, jugeant que les procédures judiciaires interviennent souvent trop tard.