Montchat : la Métropole de Lyon tranche et maintient la rue piétonne devant l’école Louise

La Métropole de Lyon tranche dans un dossier qui suscitait des tensions dans le quartier Montchat, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Après plusieurs semaines de concertation avec les habitants et les acteurs locaux, l’exécutif métropolitain a confirmé ce jeudi 28 mai le maintien de la piétonisation de la rue d’accès à l’école Louise, un aménagement mis en place pour sécuriser les déplacements des enfants aux abords de l’établissement scolaire.

La décision intervient après les protestations d’un collectif de riverains, inquiet des conséquences de cette fermeture sur la circulation dans le secteur.

Selon la Métropole, une série d’échanges a été organisée à l’initiative du vice-président à la Voirie Pierre Oliver avec le directeur de l’école, des parents d’élèves, la mairie du 3e arrondissement, le conseil d’intérêt local (CIL), le conseil de quartier et plusieurs habitants.

L’objectif affiché : entendre les attentes sur les conditions de circulation et le partage de l’espace public dans un quartier déjà marqué ces dernières années par plusieurs changements de voirie, notamment autour des avenues Rockefeller et Félix-Faure.

La sécurité des enfants mise en avant

À l’issue de cette concertation, la Métropole estime que la sécurisation de l’accès à l’école reste prioritaire, comme le réclamait l'exécutif de Grégory Doucet, inquiet de ce retour en arrière.

👨‍👩‍👧‍👧 Aux côtés des parents d'élèves et de la direction d'école pour sauver la rue aux enfants de l'école Louise (#Montchat), menacée par une décision brutale, idéologique et unilatérale de la #Métropole. Nous appelons à la raison. La sécurité routière est l'affaire de tous ! pic.twitter.com/3g7TYDqvyN — Laurent BOSETTI (@BosettiLaurent) May 22, 2026

L’exécutif métropolitain rappelle que la rue concernée connaît une fréquentation limitée d’environ 1000 véhicules par jour, jugeant le maintien de la piétonisation compatible avec les usages du secteur.

Des adaptations de circulation sur les rues voisines sont désormais à l’étude afin de limiter les reports de trafic et améliorer la fluidité dans le quartier.

Pierre Oliver défend une méthode basée sur la concertation locale. "Les aménagements du quotidien ne sont pas anodins : ils constituent notre cadre de vie. C’est avec la population et les élus locaux que nous exercerons pleinement nos compétences", affirme le vice-président métropolitain, assurant que la collectivité agit "non par dogmatisme, mais avec pragmatisme et souci de proximité".