"On a failli tout perdre" : soulagement pour la boulangerie Paneo à Bron, sauvée in extremis par la nouvelle Métropole de Lyon

Ce jeudi 16 avril, en fin de matinée, un déplacement hautement symbolique s’est tenu au 272 route de Genas, à Bron. La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, accompagnée du maire Jérémie Bréaud et du vice-président délégué aux Mobilités, Gilles Gascon, a annoncé avoir trouvé une solution pour épargner la boulangerie Paneo.
Un dossier sensible, qui s’était transformé en véritable casse-tête pour l’exécutif métropolitain. Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), qui doit relier la Part-Dieu aux Sept Chemins à Bron d’ici 2027, prévoyait initialement un tracé impactant directement le commerce.
La boulangerie devait être amputée d’une partie de son parking et de sa surface commerciale. Une perspective inacceptable pour ses gérants, qui avaient largement médiatisé leur combat ces derniers mois.
"On revient de loin"
Ali Harbaoui, cogérant de la boulangerie avec son frère Abdelkader, n’a pas caché son émotion : "On revient de loin parce que malheureusement on a failli tout perdre".
Avant d’ajouter : "Je remercie cette nouvelle métropole qui est vraiment à l’écoute, on sent qu’ils nous tendent la main, ce qui n’était pas le cas avant, on avait vraiment des gens qui n’étaient pas à l’écoute, qui n’allaient que dans leur sens à eux. On voit que les méthodes ont changé. C’est un rêve."
Une solution avec un impact limité
La présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, est revenue sur les blocages passés : "Avec l’ancienne mandature dès qu'on parlait de maintenir des places de stationnement, je pense que le problème venait de là à la base, c’est un des éléments qui n’était pas dans leur équation. La page est tournée, on a trouvé la solution, elle est techniquement faisable, elle ne remet absolument pas en cause les usages et la multimodalité que l’on souhaite sur le site."
Même constat pour Gilles Gascon, qui détaille l’ancien projet : "La décision qui avait été prise, c'était de couper la boulangerie en deux et de supprimer toutes les places de stationnement pour pouvoir faire passer le BHNS et la voie lyonnaise."
Finalement, une alternative a été retenue. Le BHNS conservera son tracé et la piste cyclable sera maintenue, mais l’emprise sur le commerce sera réduite. Gilles Gascon précise : "Le BHNS va conserver son site propre, la voie lyonnaise sera également intégrée sauf que nous rentrerons moins sur le foncier du boulanger. Les places de stationnement qui sont actuellement perpendiculaires à la voie centrale vont devenir parallèles ce qui fera perdre deux places de stationnement seulement et sa boulangerie restera intacte. Donc ça prouve que quand on a la volonté politique et du bon sens, on trouve des solutions."
Si une solution été trouvée et que projet peut continuer avec les mêmes objectifs, on peut dire bravo!Signaler Répondre
la democratie,ou l art du dialogue avec un esprit ouvert ,constructif ,pragmatique,sans pour autant compromettre l interet commun...merci aux petits nouveaux et..nouvelle!Signaler Répondre
Les sectaires et méprisants écolos étaient là pour imposer leurs dogmes pas pour discuter et faire des compromis pour faciliter la vie des citoyens.Signaler Répondre
Quand l’écologie punitive détruit l’économie. Heureusement la nouvelle métropole va corriger le tir. Mais il reste encore l’autre pastèque à la mairie qui va poursuivre son oeuvre destructrice.Signaler Répondre
Bravo.Signaler Répondre
Une 1ere décision gouvernée par le bon sens et le respect des personnes qui travaillent...
Vu hier :Signaler Répondre
Un ouvrier qui découpe et enlève des bordures au niveau d un aménagement réfléchi, concerté et réalisé à grands frais par Bagnon and co.
Personne n avait réfléchi, ni écouté
Aujourd'hui on doit corriger en urgence
Et il y à plein d endroits ainsi
Bien pour la boulangerie que ce soit à temps
enfin il y a eu une réflexion de la métropole une histoire de fou, les pauvres, parfois les élus sont vraiment ailleurs dans leur tête.Signaler Répondre
En jouant avec la fusion de liste avec l'extrème gauche, le khmer parigot a sacrifié son binôme de la métropole. Mauvais calcul, le budget de la ville est 4 fois inferieur à celui de la métro !Signaler Répondre
Bravo la nouvelle direction de la Métropole des actions qui vont dans le bon sens, on avait oublié ce que c'était avec les pastèques !Signaler Répondre