Politique

"Une opposition vigilante et constructive" : un groupe PS/Place Publique à la Métropole de Lyon

"Une opposition vigilante et constructive" : un groupe PS/Place Publique à la Métropole de Lyon

Les élus socialistes et Place publique annoncent la création d’un groupe commun d’opposition de 14 membres à la Métropole de Lyon.

Le paysage politique se structure à la Métropole de Lyon. Les élus socialistes et de Place publique officialisent la création d’un groupe commun d’opposition, composé de 14 conseillers métropolitains.  

Ce nouveau groupe sera coprésidé par Sandrine Runel et Cédric Van Styvendael, deux figures bien installées dans le paysage politique local.

Dans leur communiqué, les élus revendiquent une ligne claire avec une opposition "résolue, vigilante et constructive", tournée vers "le bien des Grands Lyonnais".

Au-delà de l’affichage politique, le groupe entend peser sur plusieurs dossiers clés : logement, solidarité, sécurité, attractivité ou encore adaptation au changement climatique. Des thématiques déjà au cœur des débats métropolitains.

Cette création s’inscrit dans la recomposition issue des dernières élections, avec une volonté affichée de structurer une opposition organisée face à la majorité en place.

Avec 14 élus, ce groupe Socialiste & Place publique s’impose d’emblée comme un acteur central des débats à la Métropole… et entend bien faire entendre sa voix dans les prochains mois.

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5 commentaires
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Hein? le 23/04/2026 à 20:54

Runel "bien installée dans le paysage politique local" ?
Vous voulez rire ! Profitez en, ça va pas durer, dans 1 an elle n'est plus Députée et tout le monde l'aura oublié (et tout le monde s'en portera bien!)

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Tabareau69004 le 23/04/2026 à 19:51
Anti verts a écrit le 23/04/2026 à 19h12

14 membres.....MDR....c'est sûr que ça va impressionner le groupe de V Sarselli. ...
14 contre 96......
Ça a refait ma soirée.
Allez bonne nuit Runel

Mené par Sandrine Runel, députée "très éclairée", le groupe PS sera bien dirigé!!! Mettre en priorité le logement à la Métropole est étonnant, ce domaine étant l'un des grands échecs de Bruno Bernard. Souhaitons que la nouvelle majorité prenne les bonnes décisions pour relancer ce domaine prioritaire en passant des paroles aux actes.

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 19:29

Il en reste 14 ? C'est la totalité des adhérents alors ;-)
C'est comme à l'Assemblée, des inutiles...

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Anti verts le 23/04/2026 à 19:12

14 membres.....MDR....c'est sûr que ça va impressionner le groupe de V Sarselli. ...
14 contre 96......
Ça a refait ma soirée.
Allez bonne nuit Runel

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allez allez le 23/04/2026 à 18:53

Faites nous pas rigoler !

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