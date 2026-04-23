"Une opposition vigilante et constructive" : un groupe PS/Place Publique à la Métropole de Lyon

Le paysage politique se structure à la Métropole de Lyon. Les élus socialistes et de Place publique officialisent la création d’un groupe commun d’opposition, composé de 14 conseillers métropolitains.
Ce nouveau groupe sera coprésidé par Sandrine Runel et Cédric Van Styvendael, deux figures bien installées dans le paysage politique local.
Dans leur communiqué, les élus revendiquent une ligne claire avec une opposition "résolue, vigilante et constructive", tournée vers "le bien des Grands Lyonnais".
Au-delà de l’affichage politique, le groupe entend peser sur plusieurs dossiers clés : logement, solidarité, sécurité, attractivité ou encore adaptation au changement climatique. Des thématiques déjà au cœur des débats métropolitains.
Cette création s’inscrit dans la recomposition issue des dernières élections, avec une volonté affichée de structurer une opposition organisée face à la majorité en place.
Avec 14 élus, ce groupe Socialiste & Place publique s’impose d’emblée comme un acteur central des débats à la Métropole… et entend bien faire entendre sa voix dans les prochains mois.
Runel "bien installée dans le paysage politique local" ?Signaler Répondre
Vous voulez rire ! Profitez en, ça va pas durer, dans 1 an elle n'est plus Députée et tout le monde l'aura oublié (et tout le monde s'en portera bien!)
Mené par Sandrine Runel, députée "très éclairée", le groupe PS sera bien dirigé!!! Mettre en priorité le logement à la Métropole est étonnant, ce domaine étant l'un des grands échecs de Bruno Bernard. Souhaitons que la nouvelle majorité prenne les bonnes décisions pour relancer ce domaine prioritaire en passant des paroles aux actes.Signaler Répondre
Il en reste 14 ? C'est la totalité des adhérents alors ;-)Signaler Répondre
C'est comme à l'Assemblée, des inutiles...
14 membres.....MDR....c'est sûr que ça va impressionner le groupe de V Sarselli. ...Signaler Répondre
14 contre 96......
Ça a refait ma soirée.
Allez bonne nuit Runel
Faites nous pas rigoler !Signaler Répondre