"Une opposition vigilante et constructive" : un groupe PS/Place Publique à la Métropole de Lyon

Le paysage politique se structure à la Métropole de Lyon. Les élus socialistes et de Place publique officialisent la création d’un groupe commun d’opposition, composé de 14 conseillers métropolitains.

Ce nouveau groupe sera coprésidé par Sandrine Runel et Cédric Van Styvendael, deux figures bien installées dans le paysage politique local.

Dans leur communiqué, les élus revendiquent une ligne claire avec une opposition "résolue, vigilante et constructive", tournée vers "le bien des Grands Lyonnais".

Au-delà de l’affichage politique, le groupe entend peser sur plusieurs dossiers clés : logement, solidarité, sécurité, attractivité ou encore adaptation au changement climatique. Des thématiques déjà au cœur des débats métropolitains.

Cette création s’inscrit dans la recomposition issue des dernières élections, avec une volonté affichée de structurer une opposition organisée face à la majorité en place.

Avec 14 élus, ce groupe Socialiste & Place publique s’impose d’emblée comme un acteur central des débats à la Métropole… et entend bien faire entendre sa voix dans les prochains mois.