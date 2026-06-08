Judiciaire

Son chien mord une collégienne puis une voisine à Tarare : une septuagénaire condamnée

Son chien mord une collégienne puis une voisine à Tarare : une septuagénaire condamnée
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Une femme de 73 ans a été jugée devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône après deux morsures commises par son chien en moins d’un mois à Tarare. La septuagénaire a été condamnée à une amende.

Deux attaques en trois semaines auront conduit leur propriétaire devant la justice. Une retraitée de 73 ans comparaissait la semaine dernière devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône après que son chien a mordu deux personnes lors de promenades à Tarare.

Les faits remontent d’abord au 2 mai 2025. Ce jour-là, une adolescente de 13 ans est mordue au genou par l’animal, alors qu’il circulait sans laisse. Blessée et choquée, la jeune victime s’est vu prescrire 8 jours d'ITT.

Et le scénario se répète le 23 mai, cette fois dans un parc proche de son domicile. Une voisine est à son tour mordue, à la fesse.

En larmes, la retraitée a expliqué aux juges que l’animal était mort le 2 avril dernier dans un accident.

Sans antécédents judiciaires connus et décrite comme attentive à l’état des victimes, la septuagénaire a été reconnue coupable de blessures involontaires. Elle a été condamnée à 300 euros d’amende, auxquels s’ajoutent 700 euros avec sursis. Les victimes n’ont, de leur côté, formulé aucune demande d’indemnisation.

7 commentaires
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france22 le 08/06/2026 à 11:21

si ton chien mord et que tu continues sans laisse, t’es une baltringue !

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Bonjour bonjour le 08/06/2026 à 10:35

En même temps, c'est normal, cette dame aurait dû prendre des mesures dès la première morsure.

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Ex Précisions le 08/06/2026 à 10:26

Pauvre chien, à mon avis c'est qu'il a mordu au départ sa maitresse, d'où son état ;-)

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En même temps le 08/06/2026 à 10:00
martine a écrit le 08/06/2026 à 08h24

c’est plus facile de condamner une femme de 73 ans que les dealers

Oui mais là non. Si son chien mord, elle lui achète une muselière.

Le savoir vivre en communauté n'existe plus, c'est le chacun pour soi, le tout pour ma gueule, les autres on s'en fout.

Et bien sûr que le justice c'est le cirque avec un spectacle de clowns qui préfèrent condamner des politiciens de droite, des agriculteurs qui ont osé critiquer le Mercosur. Par contre, les violeurs, les pédophiles et les racailles qui agressent, brûlent et cassent tout, eux dorment tranquilles.

On peut à la fois dire que cette dame a fait une faute et dire que la justice c'est un cirque.

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évidemment le 08/06/2026 à 08:59
martine a écrit le 08/06/2026 à 08h24

c’est plus facile de condamner une femme de 73 ans que les dealers

C'est toujours plus facile de donner des coups de pieds dans des mottes de beurre !

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Maitre chien le 08/06/2026 à 08:55

Un toutou ça se dresse mamie !

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martine le 08/06/2026 à 08:24

c’est plus facile de condamner une femme de 73 ans que les dealers

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