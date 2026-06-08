Son chien mord une collégienne puis une voisine à Tarare : une septuagénaire condamnée

Deux attaques en trois semaines auront conduit leur propriétaire devant la justice. Une retraitée de 73 ans comparaissait la semaine dernière devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône après que son chien a mordu deux personnes lors de promenades à Tarare.

Les faits remontent d’abord au 2 mai 2025. Ce jour-là, une adolescente de 13 ans est mordue au genou par l’animal, alors qu’il circulait sans laisse. Blessée et choquée, la jeune victime s’est vu prescrire 8 jours d'ITT.

Et le scénario se répète le 23 mai, cette fois dans un parc proche de son domicile. Une voisine est à son tour mordue, à la fesse.

En larmes, la retraitée a expliqué aux juges que l’animal était mort le 2 avril dernier dans un accident.

Sans antécédents judiciaires connus et décrite comme attentive à l’état des victimes, la septuagénaire a été reconnue coupable de blessures involontaires. Elle a été condamnée à 300 euros d’amende, auxquels s’ajoutent 700 euros avec sursis. Les victimes n’ont, de leur côté, formulé aucune demande d’indemnisation.