Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet, aux alentours d'1h30, deux établissements de restauration situés rue Paul-Bert, à deux pas de la rue Turbil et du quartier de la Part-Dieu, ont été la cible de plusieurs tirs.

Trois impacts de balle ont été constatés sur la façade de chacun des deux restaurants, précise le Progrès. Aucun blessé n'est à déplorer.

D'après des témoins, un individu circulant à trottinette électrique aurait ouvert le feu à l'aide d'une arme de poing avant de prendre la fuite. Alertés, les policiers se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations et aux relevés techniques.

Cette nouvelle fusillade intervient à quelques mètres seulement d'un autre établissement déjà visé plusieurs mois plus tôt.Dans la nuit du 26 au 27 février, le restaurant Le Valentinoo avait été la cible de tirs au fusil d'assaut.

Cette attaque avait ensuite été revendiquée par la Jefe Mafia, quelques jours avant la mort violente de son chef présumé. Depuis, le restaurant avait rouvert sous une nouvelle direction sans qu'un nouvel épisode de violence similaire ne soit signalé.

À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d'établir un lien entre cette précédente affaire et les tirs survenus dans la nuit de samedi à dimanche. Les investigations, qui ne font que débuter, devront notamment déterminer les motivations de cette nouvelle attaque ainsi que l'identité du tireur.