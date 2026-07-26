Faits Divers

Nouvelle fusillade à Lyon : deux restaurants visés par des tirs près de la Part-Dieu

Nouvelle fusillade à Lyon : deux restaurants visés par des tirs près de la Part-Dieu
Nouvelle fusillade à Lyon : deux restaurants visés par des tirs près de la Part-Dieu - LyonMag

Nouvel épisode de violences par arme à feu à Lyon.

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet, aux alentours d'1h30, deux établissements de restauration situés rue Paul-Bert, à deux pas de la rue Turbil et du quartier de la Part-Dieu, ont été la cible de plusieurs tirs.

Trois impacts de balle ont été constatés sur la façade de chacun des deux restaurants, précise le Progrès. Aucun blessé n'est à déplorer.

D'après des témoins, un individu circulant à trottinette électrique aurait ouvert le feu à l'aide d'une arme de poing avant de prendre la fuite. Alertés, les policiers se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations et aux relevés techniques.

Cette nouvelle fusillade intervient à quelques mètres seulement d'un autre établissement déjà visé plusieurs mois plus tôt.Dans la nuit du 26 au 27 février, le restaurant Le Valentinoo avait été la cible de tirs au fusil d'assaut.

Cette attaque avait ensuite été revendiquée par la Jefe Mafia, quelques jours avant la mort violente de son chef présumé. Depuis, le restaurant avait rouvert sous une nouvelle direction sans qu'un nouvel épisode de violence similaire ne soit signalé.

À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d'établir un lien entre cette précédente affaire et les tirs survenus dans la nuit de samedi à dimanche. Les investigations, qui ne font que débuter, devront notamment déterminer les motivations de cette nouvelle attaque ainsi que l'identité du tireur.

Tags :

fusillade

tirs

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Citoyen1 le 26/07/2026 à 19:16

Pas de commentaire du community manager de Doucet ?, 🤔

Signaler Répondre
avatar
martine le 26/07/2026 à 19:08

mais bon tout va bien, c’était la trottinette il n’a pas utilisé de voiture

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 26/07/2026 à 18:57

Juste une nuance de prononciation ! Avant on disait : on va s'faire un p'tit resto... Aujourd'hui on dit : on va s'faire un tir resto !!!

Signaler Répondre
avatar
phil 6 le 26/07/2026 à 18:52

au moins il y a un homme heureux à Lyon : Doucet, car les délinquants roulent en trottinette électrique

Signaler Répondre
avatar
Impossiblement vrai le 26/07/2026 à 18:41

Des arbres ont pourtant été plantés rue Turbil. C'est a plus rien n'y comprendre. Heureusement, les nombreuses caméras de vidéoprotection installées là par le maire de Lyon nous aideront a rapidement identifier les auteurs.

Signaler Répondre
avatar
Ah bin voui le 26/07/2026 à 18:28

Il n y a qu à constater la qualité de la fréquentation de ces établissements

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 26/07/2026 à 18:21

Dans la nouvelle France by LFI, le résistant a fait passer un message au restaurateur pour qu'il s'acquitte de l'impôt.

Signaler Répondre
avatar
Bribri2 le 26/07/2026 à 18:19

La ville tellement apaisée......mais bon on a des voies lyonnaises c'est bien là l'essentiel n'est ce pas Doucet ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/07/2026 à 18:13

Pas de problème la police a arrêté leurs complices à côté ;-)
https://www.lyonmag.com/article/153246/lyon-leur-etrange-comportement-devant-les-bornes-tcl-intrigue-la-police-intervient

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.