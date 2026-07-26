Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet, aux alentours d'1h30, deux établissements de restauration situés rue Paul-Bert, à deux pas de la rue Turbil et du quartier de la Part-Dieu, ont été la cible de plusieurs tirs.
Trois impacts de balle ont été constatés sur la façade de chacun des deux restaurants, précise le Progrès. Aucun blessé n'est à déplorer.
D'après des témoins, un individu circulant à trottinette électrique aurait ouvert le feu à l'aide d'une arme de poing avant de prendre la fuite. Alertés, les policiers se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations et aux relevés techniques.
Cette nouvelle fusillade intervient à quelques mètres seulement d'un autre établissement déjà visé plusieurs mois plus tôt.Dans la nuit du 26 au 27 février, le restaurant Le Valentinoo avait été la cible de tirs au fusil d'assaut.
Cette attaque avait ensuite été revendiquée par la Jefe Mafia, quelques jours avant la mort violente de son chef présumé. Depuis, le restaurant avait rouvert sous une nouvelle direction sans qu'un nouvel épisode de violence similaire ne soit signalé.
À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d'établir un lien entre cette précédente affaire et les tirs survenus dans la nuit de samedi à dimanche. Les investigations, qui ne font que débuter, devront notamment déterminer les motivations de cette nouvelle attaque ainsi que l'identité du tireur.
Pas de commentaire du community manager de Doucet ?, 🤔Signaler Répondre
mais bon tout va bien, c’était la trottinette il n’a pas utilisé de voitureSignaler Répondre
Juste une nuance de prononciation ! Avant on disait : on va s'faire un p'tit resto... Aujourd'hui on dit : on va s'faire un tir resto !!!Signaler Répondre
au moins il y a un homme heureux à Lyon : Doucet, car les délinquants roulent en trottinette électriqueSignaler Répondre
Des arbres ont pourtant été plantés rue Turbil. C'est a plus rien n'y comprendre. Heureusement, les nombreuses caméras de vidéoprotection installées là par le maire de Lyon nous aideront a rapidement identifier les auteurs.Signaler Répondre
Il n y a qu à constater la qualité de la fréquentation de ces établissementsSignaler Répondre
Dans la nouvelle France by LFI, le résistant a fait passer un message au restaurateur pour qu'il s'acquitte de l'impôt.Signaler Répondre
La ville tellement apaisée......mais bon on a des voies lyonnaises c'est bien là l'essentiel n'est ce pas Doucet ?Signaler Répondre
Pas de problème la police a arrêté leurs complices à côté ;-)Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/153246/lyon-leur-etrange-comportement-devant-les-bornes-tcl-intrigue-la-police-intervient