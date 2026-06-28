Des clients à l'intérieur, un bar visé par une rafale de tirs près de Lyon : ce que l'on sait

Une nouvelle attaque à l'arme de guerre s'est produite dans la métropole de Lyon. Selon nos informations, les faits se sont déroulés ce samedi 27 juin, aux alentours de 20h, devant le bar "Le Stadium" situé au 47 rue Carnot à Saint-Fons. Deux individus arrivés à trottinette se seraient présentés devant l'établissement.

Le passager aurait alors sorti d'un sac une arme longue de type Kalashnikov avant de demander aux personnes présentes où se trouvait le gérant du bar. Il aurait ensuite lancé : "Vous allez voir", avant d'ouvrir le feu. Au moins neuf coups de feu auraient été tirés en direction de la façade de l'établissement. La piste d'un différend impliquant le gérant du bar est, à ce stade, privilégiée.

Après les tirs, les deux suspects auraient pris la fuite en direction du quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Tentative de meurtre en bande organisée

Un client a été légèrement blessé par des bris de verre provoqués par les impacts. Il n'a toutefois pas souhaité être pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le bar est quant à lui resté fermé ce dimanche.

Contactée, la préfecture du Rhône indique que des patrouilles seront renforcées dans ce secteur ce dimanche soir afin de sécuriser les lieux et prévenir tout nouvel incident.

Le parquet de Lyon nous précise qu'une "enquête est ouverte du chef de tentative de meurtre en bande organisée. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du parquet de Lyon en vue d'identifier et interpeller les auteurs de ces faits de nature criminelle."