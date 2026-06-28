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Des clients à l'intérieur, un bar visé par une rafale de tirs près de Lyon : ce que l'on sait

Des clients à l'intérieur, un bar visé par une rafale de tirs près de Lyon : ce que l'on sait
Des clients à l'intérieur, un bar visé par une rafale de tirs près de Lyon : ce que l'on sait

INFO LYONMAG. Un bar de Saint-Fons a été visé par au moins neuf tirs samedi soir. Deux individus en trottinette auraient recherché le gérant avant d'ouvrir le feu.

Une nouvelle attaque à l'arme de guerre s'est produite dans la métropole de Lyon. Selon nos informations, les faits se sont déroulés ce samedi 27 juin, aux alentours de 20h, devant le bar "Le Stadium" situé au 47 rue Carnot à Saint-Fons. Deux individus arrivés à trottinette se seraient présentés devant l'établissement.

Le passager aurait alors sorti d'un sac une arme longue de type Kalashnikov avant de demander aux personnes présentes où se trouvait le gérant du bar. Il aurait ensuite lancé : "Vous allez voir", avant d'ouvrir le feu. Au moins neuf coups de feu auraient été tirés en direction de la façade de l'établissement. La piste d'un différend impliquant le gérant du bar est, à ce stade, privilégiée.
Après les tirs, les deux suspects auraient pris la fuite en direction du quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Tentative de meurtre en bande organisée

Un client a été légèrement blessé par des bris de verre provoqués par les impacts. Il n'a toutefois pas souhaité être pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le bar est quant à lui resté fermé ce dimanche.

Contactée, la préfecture du Rhône indique que des patrouilles seront renforcées dans ce secteur ce dimanche soir afin de sécuriser les lieux et prévenir tout nouvel incident.

Le parquet de Lyon nous précise qu'une "enquête est ouverte du chef de tentative de meurtre en bande organisée. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du parquet de Lyon en vue d'identifier et interpeller les auteurs de ces faits de nature criminelle."

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11 commentaires
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Jacques20 le 28/06/2026 à 15:50
Ce qui devait arriver.. a écrit le 28/06/2026 à 14h19

c'est les risques du métier d'indicateur.. tout finit par se savoir..

Il en faut aussi, si on veut résoudre cetaines affaires.

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Vélotaf le 28/06/2026 à 15:49

Maintenant vous comprenez pourquoi on ne veut pas que les gens de la banlieue viennent à Lyon et que l'on préfère rester entre nous

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Jacques20 le 28/06/2026 à 15:48
Et sinon a écrit le 28/06/2026 à 13h08

Continuez à laisser en libre service ces trotinettes de merde

Eh oui, certains disent que les trottinettes ne tuent pas, que ce sont les voitures. Ben voilà.
Puis partis vers les minguettes, bizarre. 😁

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Ex Précisions le 28/06/2026 à 14:54

C'est bien pire que Marseille cette métropole !

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Ce qui devait arriver.. le 28/06/2026 à 14:19

c'est les risques du métier d'indicateur.. tout finit par se savoir..

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Solidarité 69 le 28/06/2026 à 14:10

La nouvelle France by LFI, tout va bien.

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GLOUGLOU 1er le 28/06/2026 à 14:09

Normal c'est la coupe du monde, neuf tirs au but dans le stadium mais score toujours nul.

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Cela n'aurait pas lieu le 28/06/2026 à 13:52

Sans les consommateurs de drogues.

A réfléchir pour ceux qui veulent encore réfléchir...

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Moi le 28/06/2026 à 13:16

Ils sont gentils ils ont fait aucunes victimes.
Je plaisante bien sûr le bilan aurait pu être dramatique

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J6 le 28/06/2026 à 13:10

Ainsi font font font les tréfonds de l'humanité

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Et sinon le 28/06/2026 à 13:08

Continuez à laisser en libre service ces trotinettes de merde

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