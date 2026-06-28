Des clients à l'intérieur, un bar visé par une rafale de tirs près de Lyon : ce que l'on sait

Une nouvelle attaque à l'arme de guerre s'est produite dans la métropole de Lyon. Selon nos informations, les faits se sont déroulés ce samedi 27 juin, aux alentours de 20h, devant le bar "Le Stadium" situé au 47 rue Carnot à Saint-Fons. Deux individus arrivés à trottinette se seraient présentés devant l'établissement.
Le passager aurait alors sorti d'un sac une arme longue de type Kalashnikov avant de demander aux personnes présentes où se trouvait le gérant du bar. Il aurait ensuite lancé : "Vous allez voir", avant d'ouvrir le feu. Au moins neuf coups de feu auraient été tirés en direction de la façade de l'établissement. La piste d'un différend impliquant le gérant du bar est, à ce stade, privilégiée.
Après les tirs, les deux suspects auraient pris la fuite en direction du quartier des Minguettes, à Vénissieux.
Tentative de meurtre en bande organisée
Un client a été légèrement blessé par des bris de verre provoqués par les impacts. Il n'a toutefois pas souhaité être pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le bar est quant à lui resté fermé ce dimanche.
Contactée, la préfecture du Rhône indique que des patrouilles seront renforcées dans ce secteur ce dimanche soir afin de sécuriser les lieux et prévenir tout nouvel incident.
Le parquet de Lyon nous précise qu'une "enquête est ouverte du chef de tentative de meurtre en bande organisée. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du parquet de Lyon en vue d'identifier et interpeller les auteurs de ces faits de nature criminelle."
Il en faut aussi, si on veut résoudre cetaines affaires.Signaler Répondre
Maintenant vous comprenez pourquoi on ne veut pas que les gens de la banlieue viennent à Lyon et que l'on préfère rester entre nousSignaler Répondre
Eh oui, certains disent que les trottinettes ne tuent pas, que ce sont les voitures. Ben voilà.Signaler Répondre
Puis partis vers les minguettes, bizarre. 😁
C'est bien pire que Marseille cette métropole !Signaler Répondre
c'est les risques du métier d'indicateur.. tout finit par se savoir..Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI, tout va bien.Signaler Répondre
Normal c'est la coupe du monde, neuf tirs au but dans le stadium mais score toujours nul.Signaler Répondre
Sans les consommateurs de drogues.Signaler Répondre
A réfléchir pour ceux qui veulent encore réfléchir...
Ils sont gentils ils ont fait aucunes victimes.Signaler Répondre
Je plaisante bien sûr le bilan aurait pu être dramatique
Ainsi font font font les tréfonds de l'humanitéSignaler Répondre
Continuez à laisser en libre service ces trotinettes de merdeSignaler Répondre