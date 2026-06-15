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Vénissieux : un jeune homme touché par des tirs aux Minguettes, deux suspects à trottinette recherchés

Vénissieux : un jeune homme touché par des tirs aux Minguettes, deux suspects à trottinette recherchés
Vénissieux : un jeune homme touché par des tirs aux Minguettes, deux suspects à trottinette recherchés - LyonMag

Dans la nuit du lundi 15 juin, un jeune homme a été blessé par balle dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Les faits se sont déroulés rue Pierre-Dupont, dans le secteur de Vénissy. La victime aurait été atteinte aux jambes avant d'être prise en charge par les secours et transportée aux urgences de la clinique des Portes du Sud, rapporte le Progrès.

Peu après les détonations, deux individus circulant à trottinette auraient été aperçus en train de quitter les lieux. Leur implication reste à déterminer.

Les circonstances précises de cette agression demeurent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs et d'établir le déroulement exact des faits.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte marqué par plusieurs épisodes de violences par arme à feu ces derniers mois dans l'agglomération lyonnaise, notamment dans certains quartiers de l'Est lyonnais.

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6 commentaires
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pie69 le 15/06/2026 à 19:11
Solidarité 69 a écrit le 15/06/2026 à 18h55

La nouvelle France by LFI.

ouais et des mauvais tireurs !

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Solidarité 69 le 15/06/2026 à 18:55

La nouvelle France by LFI.

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saco697 le 15/06/2026 à 18:54

il faudra leur dire que c est pas bien de tirer sur ses camarades… voilà a quoi mène la prévention il est temps d une répression efficace et punitive pour tous les délinquants

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au final le 15/06/2026 à 18:34

La note commence à ètre salée pour la sécu ! !

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Neztor Dusse le 15/06/2026 à 18:21

J'ai toujours dit que les trotinettes étaient des engins de mort!

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moi le 15/06/2026 à 18:10

pourtant, après la visite de ministre et autres "personnalités", tout était redevenu calme, je comprends pas...

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