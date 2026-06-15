Vénissieux : un jeune homme touché par des tirs aux Minguettes, deux suspects à trottinette recherchés

Les faits se sont déroulés rue Pierre-Dupont, dans le secteur de Vénissy. La victime aurait été atteinte aux jambes avant d'être prise en charge par les secours et transportée aux urgences de la clinique des Portes du Sud, rapporte le Progrès.

Peu après les détonations, deux individus circulant à trottinette auraient été aperçus en train de quitter les lieux. Leur implication reste à déterminer.

Les circonstances précises de cette agression demeurent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs et d'établir le déroulement exact des faits.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte marqué par plusieurs épisodes de violences par arme à feu ces derniers mois dans l'agglomération lyonnaise, notamment dans certains quartiers de l'Est lyonnais.