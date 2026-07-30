Grosse recrue estivale de l'ASVEL, Sylvain Fransisco quitte déjà le navire

Sylvain Francisco ne viendra finalement pas à l'ASVEL. Selon des médias grecs, le club de basket villeurbannais, en proie à des problèmes financiers, a accepté de libérer le joueur et ce dernier devrait s'engager avec le Panathinaïkos.
L'ASVEL devrait percevoir une indemnité de mutation, comprises entre 450 000 et 1 millions d'euros.
Pour rappel, Tony Parker a été nommé coach principal de l'équipe et prévoyait un budget XXL de 59 millions d'euros. Mais le club a été auditionné par la DNCG et c'est une enveloppe de 24 millions d'euros qui aurait finalement été présentée, le gendarme financier ayant retoqué l'argent d'un partenaire asiatique aux garanties insuffisantes.
Logique le gars ! Il veut pouvoir toucher son salaire à la fin du mois !Signaler Répondre