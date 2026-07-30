Grosse recrue estivale de l'ASVEL, Sylvain Fransisco quitte déjà le navire

Sylvain Francisco ne viendra finalement pas à l'ASVEL. Selon des médias grecs, le club de basket villeurbannais, en proie à des problèmes financiers, a accepté de libérer le joueur et ce dernier devrait s'engager avec le Panathinaïkos.

L'ASVEL devrait percevoir une indemnité de mutation, comprises entre 450 000 et 1 millions d'euros.

Pour rappel, Tony Parker a été nommé coach principal de l'équipe et prévoyait un budget XXL de 59 millions d'euros. Mais le club a été auditionné par la DNCG et c'est une enveloppe de 24 millions d'euros qui aurait finalement été présentée, le gendarme financier ayant retoqué l'argent d'un partenaire asiatique aux garanties insuffisantes.