Coup de froid sur l'ASVEL : le budget XXL compromis ?

Alors que Tony Parker a été nommé coach principal de l'équipe, un budget XXL de 59 millions d'euros était en prévision. De quoi faire saliver les supporters.

Mais selon l'Equipe, le club a été auditionné mercredi par la DNCG et les chiffres sont tout autre. C'est une enveloppe de 24 millions d'euros qui aurait finalement été présentée, le gendarme financier aurait décidé de retoquer l'argent d'un partenaire asiatique aux garanties insuffisantes.

Toujours selon le quotidien sportif, Tony Parker, également président de l'ASVEL, n'aurait pas baisser les bras et travaillerait toujours à compléter l'enveloppe financière pour atteindre le budget annoncé initialement. D'autant que le mercato est déjà bien avancé, avec le recrutement de plusieurs stars sur le parquet, notamment Sylvain Francisco ou encore Nick Weiler-Babb, et le retour de Vincent Collet, ancien sélectionneur des Bleus, dans le staff.