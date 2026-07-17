Coup de froid sur l'ASVEL : le budget XXL compromis ?

Alors que Tony Parker a été nommé coach principal de l'équipe, un budget XXL de 59 millions d'euros était en prévision. De quoi faire saliver les supporters.
Mais selon l'Equipe, le club a été auditionné mercredi par la DNCG et les chiffres sont tout autre. C'est une enveloppe de 24 millions d'euros qui aurait finalement été présentée, le gendarme financier aurait décidé de retoquer l'argent d'un partenaire asiatique aux garanties insuffisantes.
Toujours selon le quotidien sportif, Tony Parker, également président de l'ASVEL, n'aurait pas baisser les bras et travaillerait toujours à compléter l'enveloppe financière pour atteindre le budget annoncé initialement. D'autant que le mercato est déjà bien avancé, avec le recrutement de plusieurs stars sur le parquet, notamment Sylvain Francisco ou encore Nick Weiler-Babb, et le retour de Vincent Collet, ancien sélectionneur des Bleus, dans le staff.
avec le rechauffement climatique..Signaler Répondre
TP trouve vite un partenaire on veut la coupe d 'EuropeSignaler Répondre
FORZA ASVEL
tant qu à faire ,il preferait y faire avec le pognon des autresSignaler Répondre
Parker s'est assez vanté qu'Aulas était son modèle.Signaler Répondre
Donc l'ASVEL finira ruiné et par un tour de passe passe Parker encore plus riche.
Il a l'argent pour arriver au but.Signaler Répondre
Tout le monde le savait...Signaler Répondre
on ne pourra plus jouer avec son petit robinet..de subventions...y commence à tarirSignaler Répondre