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Coup de froid sur l'ASVEL : le budget XXL compromis ?

Coup de froid sur l'ASVEL : le budget XXL compromis ?

L'ASVEL est-elle confrontée à une nouvelle crise financière ?

Alors que Tony Parker a été nommé coach principal de l'équipe, un budget XXL de 59 millions d'euros était en prévision. De quoi faire saliver les supporters.

Mais selon l'Equipe, le club a été auditionné mercredi par la DNCG et les chiffres sont tout autre. C'est une enveloppe de 24 millions d'euros qui aurait finalement été présentée, le gendarme financier aurait décidé de retoquer l'argent d'un partenaire asiatique aux garanties insuffisantes.

Toujours selon le quotidien sportif, Tony Parker, également président de l'ASVEL, n'aurait pas baisser les bras et travaillerait toujours à compléter l'enveloppe financière pour atteindre le budget annoncé initialement. D'autant que le mercato est déjà bien avancé, avec le recrutement de plusieurs stars sur le parquet, notamment Sylvain Francisco ou encore Nick Weiler-Babb, et le retour de Vincent Collet, ancien sélectionneur des Bleus, dans le staff.

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7 commentaires
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coup de froid? le 17/07/2026 à 16:58

avec le rechauffement climatique..

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Free Lyon le 17/07/2026 à 16:16

TP trouve vite un partenaire on veut la coupe d 'Europe
FORZA ASVEL

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oui,mais le 17/07/2026 à 16:14
Rlb a écrit le 17/07/2026 à 15h02

Il a l'argent pour arriver au but.

tant qu à faire ,il preferait y faire avec le pognon des autres

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Solidarité 69 le 17/07/2026 à 15:21

Parker s'est assez vanté qu'Aulas était son modèle.
Donc l'ASVEL finira ruiné et par un tour de passe passe Parker encore plus riche.

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Rlb le 17/07/2026 à 15:02

Il a l'argent pour arriver au but.

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Chris25 le 17/07/2026 à 14:54

Tout le monde le savait...

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docteur freud le 17/07/2026 à 14:21

on ne pourra plus jouer avec son petit robinet..de subventions...y commence à tarir

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