Le capitaine de l’Équipe de France bientôt de retour à l’ASVEL ?

Il est le capitaine de l’Équipe de France, il avait dunké sur LeBron James aux Jeux Olympiques de Paris et évolue désormais dans la mythique équipe des Chicago Bulls : Guerschon Yabusele pourrait venir jouer à l’ASVEL.

Selon Backdoor, le club présidé par Tony Parker aurait placé Guerschon Yabusele en tête de ses priorités pour l'intersaison. Dans un contexte où un budget d'environ 40 millions d'euros est évoqué, la formation rhodanienne préparerait une offre record afin de convaincre l'international français de revenir à Villeurbanne.

Déjà passé par l'ASVEL entre 2020 et 2021 avec lequel il avait découvert l’Euroleague, l'intérieur de 30 ans arrive en fin de contrat. Il dispose toutefois d’une option pour la saison prochaine que lui seul est libre d’activer.

Un retour en Europe n'est toutefois pas exclu. En janvier dernier, le joueur avait indiqué qu'il restait ouvert à cette possibilité malgré son engagement outre-Atlantique. Après un début de saison marqué par un temps de jeu limité à New York, il a réussi à s'imposer à Chicago, où il a pu montrer l’étendue de ses capacités en jouant dans une équipe en pleine reconstruction.

Le dossier s'annonce néanmoins complexe pour le club rhodanien. D'après Backdoor, l'Hapoel Tel Aviv et le Dubai Basketball seraient intéressés par le Français.

Une recrue qui incarnerait parfaitement les ambitions de l’ASVEL qui lance son nouveau projet avec l’arrivée potentielle de Tony Parker et de Vincent Collet pour composer un duo au coaching.