"Une provocation" : François-Noël Buffet vivement attaqué par le Planning familial avant le vote décisif au Parlement

Alors que le sénateur Les Républicains du Rhône doit être soumis ce mardi 21 juillet au vote des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, plusieurs voix continuent de contester sa candidature.

Chez nos confrères de France Inter, Sarah Durocher, présidente du Planning familial, a dénoncé ce lundi un choix qu'elle qualifie de "provocation" et d'"alerte". L'association se dit particulièrement préoccupée par le profil du parlementaire.

Interrogée sur les raisons de cette inquiétude, elle rappelle que François-Noël Buffet est "une personne qui s'est positionnée contre le droit des personnes étrangères, qui s'est abstenue sur l'avortement, qui a été contre le droit des personnes LGBTQIA+", ajoutant : "on est très inquiets."

Selon la présidente du Planning familial, cette inquiétude concerne directement les publics accompagnés par l'association, notamment les personnes les plus éloignées de leurs droits. Elle souligne que le Défenseur des droits joue un rôle essentiel pour permettre de signaler les difficultés rencontrées dans l'accès aux droits.

Sarah Durocher estime également qu'un autre profil aurait pu être privilégié. "On aurait pu penser à quelqu'un qui venait de la société civile, d'associations qui défendent des droits", a-t-elle déclaré sur toujours sur France Inter, regrettant que François-Noël Buffet "ne représente pas ce qu'on attend d'un Défenseur des droits."

Face aux critiques qui accompagnent sa candidature, le sénateur rhodanien a défendu son parcours lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y a notamment assuré vouloir exercer ses futures fonctions avec une "indépendance totale" et a affirmé avoir "évolué" sur plusieurs sujets de société.

Proposé par Emmanuel Macron pour succéder à Claire Hédon, François-Noël Buffet attend désormais le verdict des parlementaires, qui se prononceront sur sa nomination.