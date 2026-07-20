Politique

"Une provocation" : François-Noël Buffet vivement attaqué par le Planning familial avant le vote décisif au Parlement

"Une provocation" : François-Noël Buffet vivement attaqué par le Planning familial avant le vote décisif au Parlement
"Une provocation" : François-Noël Buffet vivement attaqué par le Planning familial avant le vote décisif au Parlement

La nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits est loin de faire l'unanimité.

Alors que le sénateur Les Républicains du Rhône doit être soumis ce mardi 21 juillet au vote des commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, plusieurs voix continuent de contester sa candidature.

Chez nos confrères de France Inter, Sarah Durocher, présidente du Planning familial, a dénoncé ce lundi un choix qu'elle qualifie de "provocation" et d'"alerte". L'association se dit particulièrement préoccupée par le profil du parlementaire.

Interrogée sur les raisons de cette inquiétude, elle rappelle que François-Noël Buffet est "une personne qui s'est positionnée contre le droit des personnes étrangères, qui s'est abstenue sur l'avortement, qui a été contre le droit des personnes LGBTQIA+", ajoutant : "on est très inquiets."

Selon la présidente du Planning familial, cette inquiétude concerne directement les publics accompagnés par l'association, notamment les personnes les plus éloignées de leurs droits. Elle souligne que le Défenseur des droits joue un rôle essentiel pour permettre de signaler les difficultés rencontrées dans l'accès aux droits.

Sarah Durocher estime également qu'un autre profil aurait pu être privilégié. "On aurait pu penser à quelqu'un qui venait de la société civile, d'associations qui défendent des droits", a-t-elle déclaré sur toujours sur France Inter, regrettant que François-Noël Buffet "ne représente pas ce qu'on attend d'un Défenseur des droits."

Face aux critiques qui accompagnent sa candidature, le sénateur rhodanien a défendu son parcours lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y a notamment assuré vouloir exercer ses futures fonctions avec une "indépendance totale" et a affirmé avoir "évolué" sur plusieurs sujets de société.

Proposé par Emmanuel Macron pour succéder à Claire Hédon, François-Noël Buffet attend désormais le verdict des parlementaires, qui se prononceront sur sa nomination.

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défenseur des droits

francois noel buffet

15 commentaires
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Provins le 20/07/2026 à 15:40

Ce gros porc

Total soutien à notre démocratie et nos droits pas un vieux séniles comme lui sur un poste ainsi

Qu’il reste sénateur à se goinfrer aux frais de la princesse

Vite un gigot pour un gros buffet

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David Cro le 20/07/2026 à 15:38
encore la droite a écrit le 20/07/2026 à 15h03

encore la droite dans le gouvernement de Macron et des personnes osent dire que la France est gouvernée par la gauche depuis 50 ans sans blague la droite et l’extrême droite sont les pires des choses qui peuvent arriver à la France

Le défenseur des droits n'est pas dans le gouvernement.

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Marre... le 20/07/2026 à 15:31

....de ces associations qui mettent leur nez de partout.

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Y a pire le 20/07/2026 à 15:25
Eh bé ! a écrit le 20/07/2026 à 13h35

Autant mettre un milliardaire pour défendre l 'équité sociale ou Bolloré pour lutter contre le racisme.

Quelle triste fin de régime .

Ou mettre Melenchon pour lutter contre l'antisémitisme, ou alors mettre un député LFI pour lutter contre la pédophilie.

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encore la droite le 20/07/2026 à 15:03

encore la droite dans le gouvernement de Macron et des personnes osent dire que la France est gouvernée par la gauche depuis 50 ans sans blague la droite et l’extrême droite sont les pires des choses qui peuvent arriver à la France

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papayou le 20/07/2026 à 14:29
ca a peur pour ses subventions a écrit le 20/07/2026 à 13h23

association qui ne représente qu'elle même. un jour il faudrait que ces associations fonctionnent uniquement sur les dons de particulier. Il y aurait enfin une politique proche de ce sue veut la population.

Un jour il faudrait que l'état assume ses responsabilités et il n'y aurait plus besoin d'associations. Mais pour çà il faudrait taxer les riches et çà n'a pas l'air dêtre leur priorité. Ils s'enrichissent entre eux et nous appauvrissent en vous faisant croire que c'est la faute des plus pauvres ...

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bassta le 20/07/2026 à 14:24
ca a peur pour ses subventions a écrit le 20/07/2026 à 13h23

association qui ne représente qu'elle même. un jour il faudrait que ces associations fonctionnent uniquement sur les dons de particulier. Il y aurait enfin une politique proche de ce sue veut la population.

une association qui soutient qu'un homme peut être enceint ! pire que les platistes.

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moi le 20/07/2026 à 14:17

la décision est déjà prise, elle vient du roi, donc.... il y a déjà son nom sur la porte de son nouveau bureau refait a neuf...

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Eh bé ! le 20/07/2026 à 13:35

Autant mettre un milliardaire pour défendre l 'équité sociale ou Bolloré pour lutter contre le racisme.

Quelle triste fin de régime .

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en fait le 20/07/2026 à 13:30
Gabin69 a écrit le 20/07/2026 à 12h26

Rien qu'à voir sa tronche il fout le traque je lui confierai pas mes gosses

c'est pas pire que la tronche à Mélenchon 😒

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Ah bon! le 20/07/2026 à 13:28
Les Fachos Incultes a écrit le 20/07/2026 à 12h58

Seulement les cons

Vos sondages prédisent une majorité écrasante pour Mélenchon chez les jeunes !

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ca a peur pour ses subventions le 20/07/2026 à 13:23

association qui ne représente qu'elle même. un jour il faudrait que ces associations fonctionnent uniquement sur les dons de particulier. Il y aurait enfin une politique proche de ce sue veut la population.

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Les Fachos Incultes le 20/07/2026 à 12:58
Anti gauchosphere a écrit le 20/07/2026 à 11h35

La gauchosphere braille, vocifere, insulte, mais bon, plus grand monde ne l'entend 🤣

Seulement les cons

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La Meute le 20/07/2026 à 12:56

La meute gangrène la France !

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Mais on vote pour quoi? le 20/07/2026 à 12:55
Bellota a écrit le 20/07/2026 à 12h11

Par contre on ne l’entend pas quand Macron installe un contre pouvoir en vue de 2027 : cour des comptes, conseil constitutionnel, banque de France, commissions x ou y, etc, etc….
Macron est complice si ce n’est acteur du chaos à venir

Mozart la carpette place tout ces potes a des postes clés! Il aura ruiner la France, même quand il sera plus aux commandes 👌👌

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Ex Précisions le 20/07/2026 à 12:40

Un vieux réac de 62 ans, dommage que l'âge de la retraite qu'il a certainement voté soit passé à 64 ans sinon on pourrait demander à l'éjecter le crouton ;-)
D'ailleurs comme au Sénat il y aurait du ménage à faire en politique !

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Gabin69 le 20/07/2026 à 12:26

Rien qu'à voir sa tronche il fout le traque je lui confierai pas mes gosses

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Bebes le 20/07/2026 à 12:22

Avoter c est tuer un humain.Le premier Droit de l Homme est de naitre!

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Bellota le 20/07/2026 à 12:11
Anti gauchosphere a écrit le 20/07/2026 à 11h35

La gauchosphere braille, vocifere, insulte, mais bon, plus grand monde ne l'entend 🤣

Par contre on ne l’entend pas quand Macron installe un contre pouvoir en vue de 2027 : cour des comptes, conseil constitutionnel, banque de France, commissions x ou y, etc, etc….
Macron est complice si ce n’est acteur du chaos à venir

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Anti gauchosphere le 20/07/2026 à 11:35

La gauchosphere braille, vocifere, insulte, mais bon, plus grand monde ne l'entend 🤣

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