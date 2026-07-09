Politique

Lyon : la CGT s’oppose à la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits

Lyon : la CGT s’oppose à la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits

La CGT critique vivement la proposition de nomination de l’ancien maire d’Oullins et sénateur du Rhône François-Noël Buffet à la tête du Défenseur des droits. Le syndicat estime que plusieurs de ses prises de position passées sont incompatibles avec les missions de cette institution indépendante.

La désignation de François-Noël Buffet comme futur Défenseur des droits suscite de fortes réactions, et pas que dans son opposition politique.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la CGT fait part de sa "plus vive inquiétude" après l’annonce de la proposition de nomination par Emmanuel Macron de l’ancien maire d’Oullins à la tête de l’institution.

Le syndicat rappelle que le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations, de défendre les libertés publiques, de veiller à la déontologie des forces de sécurité, de protéger les lanceurs d’alerte et de garantir les droits des usagers des services publics. Pour la CGT, cette fonction nécessite une personnalité dont l’engagement en faveur de l’égalité et des libertés fondamentales soit "incontestable".

Or, l’organisation syndicale rappelle plusieurs prises de position et votes de François-Noël Buffet au cours de sa carrière politique. La CGT cite notamment son opposition au mariage pour tous, à l’extension de la PMA ou encore à la constitutionnalisation de l’IVG. Elle critique également ses positions en matière d’immigration, jugées trop répressives.

Selon le syndicat, ces positions soulèvent des interrogations quant à sa capacité à exercer ses futures fonctions avec l’impartialité nécessaire.

Appel aux parlementaires

L’organisation appelle les parlementaires amenés à se prononcer sur cette nomination à mesurer les conséquences de leur choix. Pour la CGT, le Défenseur des droits doit demeurer une institution indépendante, capable de protéger l’ensemble des citoyens contre les discriminations et les atteintes aux libertés, quels que soient les gouvernements en place.

Le syndicat affirme enfin qu’il poursuivra son action en faveur de "l’égalité, de la justice sociale et du respect des libertés de tous".

Tags :

françois-noël buffet

CGT

défenseur des droits

20 commentaires
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tout le spectre le 09/07/2026 à 13:26
FN françois noel a écrit le 09/07/2026 à 07h41

avant le RPR FN Buffet a commençé au FN

alors n attendons pas trop ,il sera sous peu lfi

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oui-oui le 09/07/2026 à 13:18

Quel est le rapport entre les actions de ce syndicat et la défense des salariés ? A priori aucun. Ce syndicat se fait seulement la courroie de transmission des partis de gauche.

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dripoux le 09/07/2026 à 11:48

vu ses antécédent sa place est au placard

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 09/07/2026 à 11:24

À quoi ne s’oppose pas la CGT ? C’est plutôt ça la question. 😅

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Mouah ah le 09/07/2026 à 10:42
Moua a écrit le 09/07/2026 à 08h21

Ce syndicat refuse qu'un homme travaille et préférais le voir au chômage alors ...... lol !

Cela m'étonnerait beaucoup que M. Buffet soit chômeur et pointe à France-Travail ..
Si tous les chômeurs de ce pays étaient aussi bien lotis que lui, la France serait un véritable Eldorado ..

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lyon forever le 09/07/2026 à 10:06

si les positions et les commentaires de la CGT étaient utiles ça se saurait.. ils ne représentent plus que leurs petits acquis de gauchos complètement hors sol et déconnectés des vrais pb des français! allez circulez !! (et sans grève pas comme à la SNCF!!)

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Faux cul le 09/07/2026 à 10:00
koko a écrit le 09/07/2026 à 07h49

Ah la CGT, toujours présente pour raconter n'importe quoi. Normalement un syndicat doit défendre les salariés, et pas faire de la politique

La CGT a TOUJOURS été politisée : le syndicalisme partisan n'est qu'une façade ! (rappelons nous quand elle était pro-soviétique -elle n'a pas changé-).

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GAD le 09/07/2026 à 09:51

La CGT ne représente plus que les fonctionnaires et assimilés . Ces ultraconservateurs staliniens continuent néanmoins de vouloir donner des leçons de démocratie ...

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Ex Précisions le 09/07/2026 à 09:31

Ce type va défendre ses droits à lui, ceux de ses proches et du gouvernement, à part ça...

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Schuss69 le 09/07/2026 à 09:12

La CGT aimerait bien, maintenant qu'elle prend ses ordres chez LFI, que ce soit Mélenchon qui soit chargé de désigner le Défenseur des Droits.

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La CGT ne pèse plus rien le 09/07/2026 à 08:38

Que la CGT s’occupe de défendre le droit des salariés! Ce qu’elle ne fait plus depuis longtemps depuis qu’elle a choisi de faire de la politique d’extrême gauche...

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Joseph S le 09/07/2026 à 08:27
Incroyable a écrit le 09/07/2026 à 08h05

De quoi se mêle ce syndicat ? Ils dépassent les bornes, c’est de la politique d’extreme gauche que fait ce syndicat de fait ils ne sont plus syndicalistes mais antenne satellite de lfi, plus un centime d’argent public, ça commence a bien faire 😤😤😤

La CGT perpétue la tradition : très longtemps elle a été une officine du parti communiste, elle est dorénavant celle de LFI.
Quand on voit la décrépitude du PC, on peut espérer que la mélenchonerie subira le même sort.

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Le GaGa le 09/07/2026 à 08:27

À mourir de rire 😭😭😭… la CGT qui parle de pluralisme et d’exemplarité. Tombés sur la tête !

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Moua le 09/07/2026 à 08:21

Ce syndicat refuse qu'un homme travaille et préférais le voir au chômage alors ...... lol !

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Pilou69 le 09/07/2026 à 08:15

Un bon syndicat ne fait pas de politique ! Il n'existe que pouf défendre les salariés !

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Anti gauchosphere le 09/07/2026 à 08:08

La CGT qui vient donner des leçons de démocratie et parler de liberté , c'est comique

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Incroyable le 09/07/2026 à 08:05

De quoi se mêle ce syndicat ? Ils dépassent les bornes, c’est de la politique d’extreme gauche que fait ce syndicat de fait ils ne sont plus syndicalistes mais antenne satellite de lfi, plus un centime d’argent public, ça commence a bien faire 😤😤😤

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koko le 09/07/2026 à 07:49

Ah la CGT, toujours présente pour raconter n'importe quoi. Normalement un syndicat doit défendre les salariés, et pas faire de la politique

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FN françois noel le 09/07/2026 à 07:41

avant le RPR FN Buffet a commençé au FN

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goal le 09/07/2026 à 07:27

La CGT qui est un syndicat en totale perte de vitesse, qui perd sans arrêt des adhérents, ferait mieux de s'occuper de ses affaires, c'est à dire faire du syndicalisme et pas de la politique

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