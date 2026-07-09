Lyon : la CGT s’oppose à la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits

La désignation de François-Noël Buffet comme futur Défenseur des droits suscite de fortes réactions, et pas que dans son opposition politique.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la CGT fait part de sa "plus vive inquiétude" après l’annonce de la proposition de nomination par Emmanuel Macron de l’ancien maire d’Oullins à la tête de l’institution.

Le syndicat rappelle que le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations, de défendre les libertés publiques, de veiller à la déontologie des forces de sécurité, de protéger les lanceurs d’alerte et de garantir les droits des usagers des services publics. Pour la CGT, cette fonction nécessite une personnalité dont l’engagement en faveur de l’égalité et des libertés fondamentales soit "incontestable".

Or, l’organisation syndicale rappelle plusieurs prises de position et votes de François-Noël Buffet au cours de sa carrière politique. La CGT cite notamment son opposition au mariage pour tous, à l’extension de la PMA ou encore à la constitutionnalisation de l’IVG. Elle critique également ses positions en matière d’immigration, jugées trop répressives.

Selon le syndicat, ces positions soulèvent des interrogations quant à sa capacité à exercer ses futures fonctions avec l’impartialité nécessaire.

Appel aux parlementaires

L’organisation appelle les parlementaires amenés à se prononcer sur cette nomination à mesurer les conséquences de leur choix. Pour la CGT, le Défenseur des droits doit demeurer une institution indépendante, capable de protéger l’ensemble des citoyens contre les discriminations et les atteintes aux libertés, quels que soient les gouvernements en place.

Le syndicat affirme enfin qu’il poursuivra son action en faveur de "l’égalité, de la justice sociale et du respect des libertés de tous".