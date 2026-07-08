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"Marine Le Pen est notre candidate" : le RN du Rhône se projette déjà vers 2027

"Marine Le Pen est notre candidate" : le RN du Rhône se projette déjà vers 2027
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Dans un communiqué diffusé ce mercredi, la fédération du Rassemblement national du Rhône réaffirme son soutien à Marine Le Pen pour l’élection présidentielle de 2027. Le parti local estime que les récentes évolutions judiciaires la concernant lui permettent d’aborder pleinement la future campagne présidentielle.

Le Rassemblement National du Rhône affiche sa mobilisation en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Dans un communiqué, les responsables départementaux du parti saluent les conséquences du pourvoi en cassation déposé par Marine Le Pen, estimant qu’il lui permet de retrouver "l’intégralité de sa présomption d’innocence" et de demeurer candidate à la prochaine élection présidentielle.

Le mouvement affirme également que les précisions apportées par la procureure générale près la cour d’appel de Paris ont permis, selon lui, de mettre fin à plusieurs informations erronées circulant ces dernières heures concernant les modalités d’exécution des peines prononcées dans cette affaire.

La fédération rhodanienne souligne par ailleurs les résultats obtenus ces derniers mois sur le plan local.

Le parti cite notamment ses performances lors des dernières élections municipales, la création d’un groupe au sein de la Métropole de Lyon ainsi que la préparation des prochaines échéances électorales, notamment sénatoriales.

Selon le RN, cette implantation locale s’inscrit dans une dynamique nationale portée par Marine Le Pen et Jordan Bardella.

"La campagne est lancée"

Dans son communiqué, le mouvement annonce la mobilisation de ses élus, cadres, militants et adhérents sur l’ensemble du territoire rhodanien.

Le RN affirme vouloir mener un travail de terrain "commune après commune, quartier après quartier" afin de préparer l’échéance présidentielle de 2027.

"Marine Le Pen est notre candidate", conclut la fédération départementale, estimant que le parti est désormais "prêt" pour la campagne présidentielle à venir.

Si Lyon, Villeurbanne et une bonne partie de la Métropole n'a historiquement jamais voté pour le FN puis le RN, de nouveaux territoires péri-urbains ou ruraux ont depuis plusieurs années permis un ancrage plus aisé aux lepénistes. Le RN compte d'ailleurs actuellement deux députés et un maire.

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