Politique

Métropole de Lyon : le RN dénonce la poursuite des subventions aux associations d’aide aux migrants

Métropole de Lyon : le RN dénonce la poursuite des subventions aux associations d’aide aux migrants

Le groupe Rassemblement national de la Métropole de Lyon critique plusieurs subventions accordées à des associations intervenant auprès de jeunes migrants et de demandeurs d’asile. Les élus RN estiment que la nouvelle majorité poursuit une politique similaire à celle de l’ancienne gouvernance écologiste.

Le groupe Rassemblement national à la Métropole de Lyon s’en prend aux premières décisions de la nouvelle majorité de Véronique Sarselli.

A l'issue du conseil de ce lundi 22 juin, Tiffany Joncour, présidente du groupe RN à la Métropole, et Tim Bouzon dénoncent plusieurs subventions votées lors de la commission permanente.

Les élus RN pointent notamment une aide de 581 104 euros attribuée à Acolea. Cette subvention doit permettre d’accompagner d’anciens mineurs non accompagnés dans leurs démarches administratives, leur insertion professionnelle et leur accès à l’autonomie.

Le Rassemblement national estime toutefois que les résultats du dispositif restent insuffisants au regard des moyens engagés.

Le groupe critique également une subvention de 2 500 euros accordée à Forum Réfugiés pour l’organisation d’actions estivales

Une continuité avec l’ancienne majorité selon le RN

Pour Tiffany Joncour et Tim Bouzon, ces décisions illustrent une forme de continuité entre la nouvelle majorité conduite par Véronique Sarselli et l’ancienne gouvernance écologiste. "Les subventions changent peu, les bénéficiaires non plus", écrivent-ils.

Le groupe affirme que les promesses de rupture formulées lors du changement de majorité ne se traduisent pas, selon lui, dans les décisions prises en matière d’immigration.

Les élus lepénistes défendent une ligne reposant sur "la maîtrise de l’immigration", la priorité donnée aux habitants du territoire et une utilisation plus restrictive des finances publiques.

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17 commentaires
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Si nous le 23/06/2026 à 13:45

Avions les moyens d'accueillir, loger, soigner, éduquer, intégrer, assimiler je dirai ok. Mais ce n’est plus le cas, pourquoi s'entêter a continuer alors que ça de fonctionne plus ? En dehors du business pour les associations, les avocats et certains politiques c’est criminel de continuer a faire croire que l’humanisme c’est exploiter des gens d’un coté et stigmatiser d’autres de l’autre. Ni raciste ni facho pour moi nourrir les profiteurs de ces migrants est une honte.

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des précisions svp le 23/06/2026 à 13:10
Une chance pour la France a écrit le 23/06/2026 à 13h02

Ils ne vont pas les sucrer, c'est une chance pour la France !

Il n'y a que 7 millions de sans emploi en France, autant en faire venir 500000 de plus par an.

pouvez vous préciser qui les fait venir?

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Une chance pour la France le 23/06/2026 à 13:02

Ils ne vont pas les sucrer, c'est une chance pour la France !

Il n'y a que 7 millions de sans emploi en France, autant en faire venir 500000 de plus par an.

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c'est pas moi qui le dit c'est la sagesse populaire le 23/06/2026 à 12:39
Chris6969699 a écrit le 23/06/2026 à 11h03

En plus il s'agit du groupe "Patriotes pour l'Europe" dont fait partie le RN mais pas le RN proprement dit : https://www.ouest-france.fr/politique/rassemblement-national/le-groupe-du-rn-au-parlement-europeen-a-detourne-277-000-euros-en-2024-et-va-devoir-les-rembourser-cdcee236-6e4d-11f1-971c-5aa54f866c16

qui se ressemble s'assemble

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faux le 23/06/2026 à 12:14
Lyonnaisedu6 a écrit le 23/06/2026 à 10h26

Que dit le RN des détournements de fonds Européens qu'il a opérés et qui sont révélés dans la presse ce jour ?

Tant qu'à se faire tondre, en tant que contribuable, j'aime mieux qu'on accompagne un mineur isolé dans sa recherche d'emploi et d'intégration, que des politiques qui ne bossent jamais (Bardé pas là) mais nous coutent une blinde.

les gochards n’habitent pas dans le 6ème

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Tupar le 23/06/2026 à 12:09
mine a écrit le 23/06/2026 à 11h20

Marre de perdre sa vie à gagner celle des autres.

Tu parle des actionnaires et politiques ??

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Arthur le 23/06/2026 à 11:50

Ce serait un bon début mais une goutte d'eau dans l'océan de la corruption généralisée.

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auverpigeons le 23/06/2026 à 11:46
Chris6969699 a écrit le 23/06/2026 à 10h38

Evidemment, face aux réalités et à l'absence d'arguments on fait de la com en pratiquant l'amalgame pour détourner l'attention...

Les mineurs doivent retourner chez leur parents et travailler à sauver leur pays de naissance. Nous n'avons pas besdoin d'esclaves chez nous...........

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mine le 23/06/2026 à 11:20
Rob a écrit le 23/06/2026 à 10h22

Le RN à bien raison, il y en a marre de subventionner des individus qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui profitent de nos impôts. Travailler pour ces gens là hors de question.

Marre de perdre sa vie à gagner celle des autres.

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Appel d'air le 23/06/2026 à 11:05

Tant que les politiques n'auront pas compris le principe de "l'appel d'air", et continueront de subventionner les associations au motif de besoins urgents pour prendre en charge l'immigration illégale, cette dernière ne cesseera jamais.

Ceux qui sont candidats au départ dans leurs pays le savent parfaitement ce qui se passe en France et en Europe, avec l'existence de tant d'associations qui pourront toujours leur servir d'aide ultimement. C'est un moteur de leur décision de venir. S'ils savaient qu'ils n'auront variment droit à rien (normal en tant qu'illégal), ils y réfléchiraient à deux fois, d'autant plus si les expulsions étaient plus certaines.

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Chris6969699 le 23/06/2026 à 11:03
Lyonnaisedu6 a écrit le 23/06/2026 à 10h26

Que dit le RN des détournements de fonds Européens qu'il a opérés et qui sont révélés dans la presse ce jour ?

Tant qu'à se faire tondre, en tant que contribuable, j'aime mieux qu'on accompagne un mineur isolé dans sa recherche d'emploi et d'intégration, que des politiques qui ne bossent jamais (Bardé pas là) mais nous coutent une blinde.

En plus il s'agit du groupe "Patriotes pour l'Europe" dont fait partie le RN mais pas le RN proprement dit : https://www.ouest-france.fr/politique/rassemblement-national/le-groupe-du-rn-au-parlement-europeen-a-detourne-277-000-euros-en-2024-et-va-devoir-les-rembourser-cdcee236-6e4d-11f1-971c-5aa54f866c16

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Chris6969699 le 23/06/2026 à 10:38
Lyonnaisedu6 a écrit le 23/06/2026 à 10h26

Que dit le RN des détournements de fonds Européens qu'il a opérés et qui sont révélés dans la presse ce jour ?

Tant qu'à se faire tondre, en tant que contribuable, j'aime mieux qu'on accompagne un mineur isolé dans sa recherche d'emploi et d'intégration, que des politiques qui ne bossent jamais (Bardé pas là) mais nous coutent une blinde.

Evidemment, face aux réalités et à l'absence d'arguments on fait de la com en pratiquant l'amalgame pour détourner l'attention...

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tropy le 23/06/2026 à 10:37
Lyonnaisedu6 a écrit le 23/06/2026 à 10h26

Que dit le RN des détournements de fonds Européens qu'il a opérés et qui sont révélés dans la presse ce jour ?

Tant qu'à se faire tondre, en tant que contribuable, j'aime mieux qu'on accompagne un mineur isolé dans sa recherche d'emploi et d'intégration, que des politiques qui ne bossent jamais (Bardé pas là) mais nous coutent une blinde.

Je te propose de payer mes impôts! 600 000€ de subventions pour des clandestins, pendant qu'on ne rembourse plus les Français qui bossent et cotisent ça suffit!!!!!!

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Lyonnaisedu6 le 23/06/2026 à 10:26

Que dit le RN des détournements de fonds Européens qu'il a opérés et qui sont révélés dans la presse ce jour ?

Tant qu'à se faire tondre, en tant que contribuable, j'aime mieux qu'on accompagne un mineur isolé dans sa recherche d'emploi et d'intégration, que des politiques qui ne bossent jamais (Bardé pas là) mais nous coutent une blinde.

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Rob le 23/06/2026 à 10:22

Le RN à bien raison, il y en a marre de subventionner des individus qui n'ont rien à faire sur le territoire et qui profitent de nos impôts. Travailler pour ces gens là hors de question.

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Chris6969699 le 23/06/2026 à 10:11

Pendant que les conclusions de l'audit financier requièrent des réductions drastiques dans les services métropolitains au profit des contribuables...

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arkom le 23/06/2026 à 10:11

elle a tout a fait raison car c'est nous les pauvres con qui travaillons qui payons

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