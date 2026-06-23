Métropole de Lyon : le RN dénonce la poursuite des subventions aux associations d’aide aux migrants

Le groupe Rassemblement national à la Métropole de Lyon s’en prend aux premières décisions de la nouvelle majorité de Véronique Sarselli.

A l'issue du conseil de ce lundi 22 juin, Tiffany Joncour, présidente du groupe RN à la Métropole, et Tim Bouzon dénoncent plusieurs subventions votées lors de la commission permanente.

Les élus RN pointent notamment une aide de 581 104 euros attribuée à Acolea. Cette subvention doit permettre d’accompagner d’anciens mineurs non accompagnés dans leurs démarches administratives, leur insertion professionnelle et leur accès à l’autonomie.

Le Rassemblement national estime toutefois que les résultats du dispositif restent insuffisants au regard des moyens engagés.

Le groupe critique également une subvention de 2 500 euros accordée à Forum Réfugiés pour l’organisation d’actions estivales

Une continuité avec l’ancienne majorité selon le RN

Pour Tiffany Joncour et Tim Bouzon, ces décisions illustrent une forme de continuité entre la nouvelle majorité conduite par Véronique Sarselli et l’ancienne gouvernance écologiste. "Les subventions changent peu, les bénéficiaires non plus", écrivent-ils.

Le groupe affirme que les promesses de rupture formulées lors du changement de majorité ne se traduisent pas, selon lui, dans les décisions prises en matière d’immigration.

Les élus lepénistes défendent une ligne reposant sur "la maîtrise de l’immigration", la priorité donnée aux habitants du territoire et une utilisation plus restrictive des finances publiques.