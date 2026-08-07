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Lyon : deux hommes interpellés avec du cannabis sur les pentes de la Croix-Rousse

Lyon : deux hommes interpellés avec du cannabis sur les pentes de la Croix-Rousse

Deux hommes d’une vingtaine d’années ont été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le 1er arrondissement de Lyon. Les policiers ont découvert plusieurs produits stupéfiants sur eux et dans un sac dissimulé sous une voiture.

Leur présence en pleine nuit au fond d’une impasse a attiré l’attention d’un équipage de police secours.

Vers minuit, deux hommes ont été surpris alors qu’ils fouillaient un cabanon impasse Saint-Polycarpe, sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Les fonctionnaires ont décidé de les contrôler.

La fouille a permis de retrouver deux pochons contenant une substance stupéfiante.

Les policiers ont ensuite inspecté les alentours et découvert un sac caché sous un véhicule stationné à proximité selon le Progrès.

À l’intérieur se trouvaient notamment la carte d’identité de l’un des suspects, des traces de plusieurs produits stupéfiants et quatre savonnettes de cannabis.

Les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été interpellés.

L’enquête doit désormais déterminer l’origine des stupéfiants et le rôle exact des deux suspects dans un possible trafic de drogue.

26 commentaires
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La meute le 07/08/2026 à 19:39

Des membres de la meute, assurément

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Il faut que la peur change de camp le 07/08/2026 à 15:31

Je les ai entendu dire: qu’est ce qu’on mange bien en garde à vue !!!’

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un indic vous raconte le 07/08/2026 à 15:29

Le parc de la grande côte est une zone de non droit ! En tout cas, au moins pour les femmes seules ! Ce parc est gardé en intégralité par des mineurs présumés ( Lol !!!!) Les buissons et les parterres sont remplis de shit ( traduction: merde!) . Selon moi, il y a un manque de volonté politique…. flagrant ! Doit on parler de complicité sans être catalogué complotiste!

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lululaberlue le 07/08/2026 à 15:22

Je crois qu'ils voulaient dire 2 hommes qui n'en n'avaient pas.

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bassta le 07/08/2026 à 12:31
Samlion a écrit le 07/08/2026 à 08h55

De la drogue sur les pentes de la croix rousse, surprenant !! Pour information il y'a d autres points de deal sur tout le plateau, vu qu il y a de plus en plus de consommateurs

Au point où nous en sommes il faut d'abord interpeler les consommateurs qui attirent le trafic !

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nameo le 07/08/2026 à 11:52
a l aide les canuts........... a écrit le 07/08/2026 à 09h28

exact, et notre maire ne veut toujours pas mettre de caméra.....Les trafiquants le savent...... et la mairie sait aussi que la croix rousse se gangrène peu à peu...... que faut il en déduire ?

les caméras ne servent à rien : point de deal dans le 7ème - Gerland juste en face de la caméra... et ça depuis des années...
des personnes consomment du crack en plein jour secteur place des Pavillons - Halle Tony garnier... et rien. Alors les caméras à part couter de l'argent aux contribuables pour le moment je ne vois pas trop à quoi ça sert...

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Deux? le 07/08/2026 à 11:51

Soyons sérieux, la plupart de la faune locale à la Croix Rousse a cette quantité de drogue sur elle...

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senior48 le 07/08/2026 à 11:47

et les 150 autres ?

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Richard V le 07/08/2026 à 11:11
Maître Capello a écrit le 07/08/2026 à 10h56

Seul l'ignare n'est pas capable de faire la différence entre la faute d'orthographe "énaurme" comme "ils sont venu" et le lapsus clavis.
Je te laisse le soin de vérifier ce dont il s'agit, et ne me remercie pas, tu auras appris quelque chose aujourd'hui.

Pour sortir de telles inepties, merci de répondre à cette question :
Tu carbures à quoi pour être déchenillé à 10h56 ?
Sylvaner, gros rouge qui tache, 102? *. Le tout agrémenté des petites herbes pas de Provence?. Un mix de toutes ces bonnes choses?
Si ce n'est pas le cas, je suis enclin à penser que lorsque la co...rie a été distribuée, tu t'es glissé à plusieurs reprises dans la file pour avoir du supplément.

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Maître Capello le 07/08/2026 à 10:56
Richard V a écrit le 07/08/2026 à 07h59

Avant que le censeur Capello ne me tombe sur le râble merci de noter cette petite rectification : lire (encore)

Seul l'ignare n'est pas capable de faire la différence entre la faute d'orthographe "énaurme" comme "ils sont venu" et le lapsus clavis.
Je te laisse le soin de vérifier ce dont il s'agit, et ne me remercie pas, tu auras appris quelque chose aujourd'hui.

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La prohibition avait pourtant fait ses preuves le 07/08/2026 à 10:37
laulau387 a écrit le 07/08/2026 à 09h11

Oh là là ils ont chopé Pablo Escobar
Quans ils auront fini de s'occcuper des crottes de nez, ils pourront s'attaque à des choses plus sérieuses ( coccaïne, héroïne, les NPS, etc )
On est entouré de pays ayant légalisé ( ce qui rapporte à l'Etat, ) mais la France , ce vieuuuuuux pays, détient forcément la raison

aux US !

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ah bon le 07/08/2026 à 09:48

Seulement deux ? ? il doit bien en avoir un peu plus que ça ? ?

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a l aide les canuts........... le 07/08/2026 à 09:28
Samlion a écrit le 07/08/2026 à 08h55

De la drogue sur les pentes de la croix rousse, surprenant !! Pour information il y'a d autres points de deal sur tout le plateau, vu qu il y a de plus en plus de consommateurs

exact, et notre maire ne veut toujours pas mettre de caméra.....Les trafiquants le savent...... et la mairie sait aussi que la croix rousse se gangrène peu à peu...... que faut il en déduire ?

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laulau387 le 07/08/2026 à 09:11

Oh là là ils ont chopé Pablo Escobar
Quans ils auront fini de s'occcuper des crottes de nez, ils pourront s'attaque à des choses plus sérieuses ( coccaïne, héroïne, les NPS, etc )
On est entouré de pays ayant légalisé ( ce qui rapporte à l'Etat, ) mais la France , ce vieuuuuuux pays, détient forcément la raison

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Samlion le 07/08/2026 à 08:55

De la drogue sur les pentes de la croix rousse, surprenant !! Pour information il y'a d autres points de deal sur tout le plateau, vu qu il y a de plus en plus de consommateurs

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Chris6969699 le 07/08/2026 à 08:22

Ils ont probablement une clientèle antifasciste à satisfaire....

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Ex Précisions le 07/08/2026 à 08:10

Rien d'étonnant.
C'est comme si on trouvait un curé au Vatican ;-)

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Ritchie le 07/08/2026 à 08:01

Si la police souhaite relever un défi ... qu'elle essaye de trouver deux personnes SANS cannabis sur les pentes !!!

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Richard V le 07/08/2026 à 07:59
Richard V a écrit le 07/08/2026 à 07h44

Des dealers dans les pentes !!!
On nous aurait (rencore ?) menti ???
Une nouvelle méthode pour apaiser la ville grâce aux auto entrepreneurs ?

Avant que le censeur Capello ne me tombe sur le râble merci de noter cette petite rectification : lire (encore)

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Richard V le 07/08/2026 à 07:44

Des dealers dans les pentes !!!
On nous aurait (rencore ?) menti ???
Une nouvelle méthode pour apaiser la ville grâce aux auto entrepreneurs ?

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Obsdu9 le 07/08/2026 à 07:23
rien de niuveau madames la marquise a écrit le 07/08/2026 à 06h38

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Il y a longtemps que la gauche n'est plus que sa propre et triste parodie, on lui doit entre autre plus de quarante ans d'angélisme... Qui nous ont mené tout droit là où nous en sommes. Ce qui ne rachète pas pour autant la droite des Retailleau et autres Ciotti qui nous fait du RN en pantoufles et n'a pas plus de vrai "programme" économique et social que sa source d'inspiration ! C'est tout un système politique qui apparaît vidé de toute substance et de plus en plus, de toute légitimité, à en juger par la tambouille politicarde qui semble être le seul "objectif" de nombreux candidats, nonobstant l'état du pays ! Pauvre France, qui devient de plus en plus un département fauché de la surréaliste et toxique "Europe" de Bruxelles ! Trump, Xi et Poutine peuvent se frotter les mains, nous ne sommes presque plus rien, grâce à nos politocards de tous poils, le mal s'étendant sur presque cinquante ans de laisser-courir, d'incompétence-crasse et de démago !

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teddydmontreal le 07/08/2026 à 06:45
rien de niuveau madames la marquise a écrit le 07/08/2026 à 06h38

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

tes potes LFI protègent toujours les dealers 1 par affection communautariste 2 on sait jamais : il y aura peut-être certains de leurs députés dans le lot

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artaxerxes le 07/08/2026 à 06:43
rien de niuveau madames la marquise a écrit le 07/08/2026 à 06h38

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

t’inquiète, le vraie droite arrive bientot.

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rien de niuveau madames la marquise le 07/08/2026 à 06:38

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Decouverte saisissante le 07/08/2026 à 06:30

Du coup ,au revoir son statut de présumé mineur ! Il avait en fait 32 ans!!! Retour à la case départ !!!

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Les Fachos Incultes le 07/08/2026 à 06:29

Que faisaient ces 2 électeurs LFI en pleine nuit à cet endroit ?

Peut-être qu'ils préparaient un lynchage ? Ou une lapidation ?

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