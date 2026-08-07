Lyon : deux hommes interpellés avec du cannabis sur les pentes de la Croix-Rousse

Leur présence en pleine nuit au fond d’une impasse a attiré l’attention d’un équipage de police secours.
Vers minuit, deux hommes ont été surpris alors qu’ils fouillaient un cabanon impasse Saint-Polycarpe, sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Les fonctionnaires ont décidé de les contrôler.
La fouille a permis de retrouver deux pochons contenant une substance stupéfiante.
Les policiers ont ensuite inspecté les alentours et découvert un sac caché sous un véhicule stationné à proximité selon le Progrès.
À l’intérieur se trouvaient notamment la carte d’identité de l’un des suspects, des traces de plusieurs produits stupéfiants et quatre savonnettes de cannabis.
Les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été interpellés.
L’enquête doit désormais déterminer l’origine des stupéfiants et le rôle exact des deux suspects dans un possible trafic de drogue.
Des membres de la meute, assurémentSignaler Répondre
Je les ai entendu dire: qu’est ce qu’on mange bien en garde à vue !!!’Signaler Répondre
Le parc de la grande côte est une zone de non droit ! En tout cas, au moins pour les femmes seules ! Ce parc est gardé en intégralité par des mineurs présumés ( Lol !!!!) Les buissons et les parterres sont remplis de shit ( traduction: merde!) . Selon moi, il y a un manque de volonté politique…. flagrant ! Doit on parler de complicité sans être catalogué complotiste!Signaler Répondre
Je crois qu'ils voulaient dire 2 hommes qui n'en n'avaient pas.Signaler Répondre
Au point où nous en sommes il faut d'abord interpeler les consommateurs qui attirent le trafic !Signaler Répondre
les caméras ne servent à rien : point de deal dans le 7ème - Gerland juste en face de la caméra... et ça depuis des années...Signaler Répondre
des personnes consomment du crack en plein jour secteur place des Pavillons - Halle Tony garnier... et rien. Alors les caméras à part couter de l'argent aux contribuables pour le moment je ne vois pas trop à quoi ça sert...
Soyons sérieux, la plupart de la faune locale à la Croix Rousse a cette quantité de drogue sur elle...Signaler Répondre
et les 150 autres ?Signaler Répondre
Pour sortir de telles inepties, merci de répondre à cette question :Signaler Répondre
Tu carbures à quoi pour être déchenillé à 10h56 ?
Sylvaner, gros rouge qui tache, 102? *. Le tout agrémenté des petites herbes pas de Provence?. Un mix de toutes ces bonnes choses?
Si ce n'est pas le cas, je suis enclin à penser que lorsque la co...rie a été distribuée, tu t'es glissé à plusieurs reprises dans la file pour avoir du supplément.
Seul l'ignare n'est pas capable de faire la différence entre la faute d'orthographe "énaurme" comme "ils sont venu" et le lapsus clavis.Signaler Répondre
Je te laisse le soin de vérifier ce dont il s'agit, et ne me remercie pas, tu auras appris quelque chose aujourd'hui.
aux US !Signaler Répondre
Seulement deux ? ? il doit bien en avoir un peu plus que ça ? ?Signaler Répondre
exact, et notre maire ne veut toujours pas mettre de caméra.....Les trafiquants le savent...... et la mairie sait aussi que la croix rousse se gangrène peu à peu...... que faut il en déduire ?Signaler Répondre
Oh là là ils ont chopé Pablo EscobarSignaler Répondre
Quans ils auront fini de s'occcuper des crottes de nez, ils pourront s'attaque à des choses plus sérieuses ( coccaïne, héroïne, les NPS, etc )
On est entouré de pays ayant légalisé ( ce qui rapporte à l'Etat, ) mais la France , ce vieuuuuuux pays, détient forcément la raison
De la drogue sur les pentes de la croix rousse, surprenant !! Pour information il y'a d autres points de deal sur tout le plateau, vu qu il y a de plus en plus de consommateursSignaler Répondre
Ils ont probablement une clientèle antifasciste à satisfaire....Signaler Répondre
Rien d'étonnant.Signaler Répondre
C'est comme si on trouvait un curé au Vatican ;-)
Si la police souhaite relever un défi ... qu'elle essaye de trouver deux personnes SANS cannabis sur les pentes !!!Signaler Répondre
Avant que le censeur Capello ne me tombe sur le râble merci de noter cette petite rectification : lire (encore)Signaler Répondre
Des dealers dans les pentes !!!Signaler Répondre
On nous aurait (rencore ?) menti ???
Une nouvelle méthode pour apaiser la ville grâce aux auto entrepreneurs ?
Il y a longtemps que la gauche n'est plus que sa propre et triste parodie, on lui doit entre autre plus de quarante ans d'angélisme... Qui nous ont mené tout droit là où nous en sommes. Ce qui ne rachète pas pour autant la droite des Retailleau et autres Ciotti qui nous fait du RN en pantoufles et n'a pas plus de vrai "programme" économique et social que sa source d'inspiration ! C'est tout un système politique qui apparaît vidé de toute substance et de plus en plus, de toute légitimité, à en juger par la tambouille politicarde qui semble être le seul "objectif" de nombreux candidats, nonobstant l'état du pays ! Pauvre France, qui devient de plus en plus un département fauché de la surréaliste et toxique "Europe" de Bruxelles ! Trump, Xi et Poutine peuvent se frotter les mains, nous ne sommes presque plus rien, grâce à nos politocards de tous poils, le mal s'étendant sur presque cinquante ans de laisser-courir, d'incompétence-crasse et de démago !Signaler Répondre
tes potes LFI protègent toujours les dealers 1 par affection communautariste 2 on sait jamais : il y aura peut-être certains de leurs députés dans le lotSignaler Répondre
t’inquiète, le vraie droite arrive bientot.Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Du coup ,au revoir son statut de présumé mineur ! Il avait en fait 32 ans!!! Retour à la case départ !!!Signaler Répondre
Que faisaient ces 2 électeurs LFI en pleine nuit à cet endroit ?Signaler Répondre
Peut-être qu'ils préparaient un lynchage ? Ou une lapidation ?