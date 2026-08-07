Lyon : deux hommes interpellés avec du cannabis sur les pentes de la Croix-Rousse

Leur présence en pleine nuit au fond d’une impasse a attiré l’attention d’un équipage de police secours.

Vers minuit, deux hommes ont été surpris alors qu’ils fouillaient un cabanon impasse Saint-Polycarpe, sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Les fonctionnaires ont décidé de les contrôler.

La fouille a permis de retrouver deux pochons contenant une substance stupéfiante.

Les policiers ont ensuite inspecté les alentours et découvert un sac caché sous un véhicule stationné à proximité selon le Progrès.

À l’intérieur se trouvaient notamment la carte d’identité de l’un des suspects, des traces de plusieurs produits stupéfiants et quatre savonnettes de cannabis.

Les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années, ont été interpellés.

L’enquête doit désormais déterminer l’origine des stupéfiants et le rôle exact des deux suspects dans un possible trafic de drogue.