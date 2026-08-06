Métropole de Lyon : marche et vélo dominent les demandes de la consultation "Ça bloque ? On agit !"

Le vélo et la marche arriveraient largement en tête des préoccupations exprimées dans la consultation métropolitaine "Ça bloque ? On agit !", clôturée le 31 juillet et qui devait permettre au nouvel exécutif de revenir rapidement sur certains aménagements réalisés par les écologistes - avec notamment l'objectif non avoué de soulager la circulation automobile.
Dans sa propre analyse des 3 630 contributions, La Ville à Vélo recense environ 1 600 demandes d’amélioration pour les cyclistes et 1 100 pour les piétons. L’association en comptabilise parallèlement près de 1 000 concernant la voiture et 200 relatives aux transports en commun.
Ces résultats ne constituent pas le bilan officiel de la Métropole. La Ville à Vélo précise avoir classé automatiquement les contributions à l’aide d’un modèle d’intelligence artificielle.
Des demandes parfois favorables aux aménagements contestés
La Ville à Vélo souligne que la consultation était réservée aux difficultés présentées comme étant apparues après un aménagement récent. Le formulaire citait notamment les changements de plan de circulation, les pistes cyclables ou les suppressions de stationnement, mais excluait certains problèmes plus anciens comme les trottoirs absents ou trop étroits.
Il ne permettait pas non plus d’exprimer directement son soutien à un aménagement jugé satisfaisant. Des participants auraient donc détourné certaines rubriques pour réclamer le maintien ou le renforcement de dispositifs existants.
L’association cite l’exemple de l’avenue des Frères-Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon, voie la plus commentée avec 81 contributions. Les demandes de suppression du filtre modal y côtoieraient des messages favorables à sa conservation et à sa sécurisation.
La Ville à Vélo regrette enfin que toutes les informations recueillies par la Métropole n’aient pas encore été rendues publiques.
Le champ dans lequel chaque participant désignait l’aménagement qu’il estimait responsable du problème n’apparaît notamment pas dans les données accessibles. L’association réclame donc un jeu de données complet afin de permettre aux citoyens et aux organisations locales de produire leurs propres analyses.
Car ce n'est pas du tout ce qui est représenté sur cette plate-forme de consultation.Signaler Répondre
Ce qui est représenté en masse, c'est la quantité de perturbations à la circulation justement apportées ces dernières années par les "aménagements" cyclables notamment.
Surtout pour les véhicules d'urgence qui doivent être particulièrement vigilant pour accéder à l'hôpital tout en assurant leur mission d'urgence...on se demande si le bon sens à flotté dans la tête de ceux qui ont fait ça? Où alors c'est comme les contre-sens bicyclettes dans certaines rues?Signaler Répondre
T'as du mal avec les gens qui ne pensent pas comme toi ?Signaler Répondre
Il va pourtant falloir que tu t'y fasses mon petit...
Il n'y aura pas de guerre entre vélos et bagnoles, les deux subsisteront, avec leur voies dédiées. Parce que les deux ont leur utilité.
C’est exactement ça qui me gêne avec les fascistes ecolo. Je ne demande pas à interdire le vélo, quand vous demandez à interdire les voitures.Signaler Répondre
Les ecolos ont déjà fait pas mal, a la dictature des adeptes de la petite reine, il faudrait songer au partager de la route et surtout des trottoirs avec la minorité que sont actuellement les piétons 🚶♂️ 🚶♀️.Signaler Répondre
on peut même interdire le vélo a lyonSignaler Répondre
la métropole a vote coeur lyonnais mais c'est justement le programe de M.Oliviers qui est contester il est quand même bizarre t'on commentaireSignaler Répondre
Les citoyens ont voté sur le programme de Coeur Lyonnais. Ces pseudos consultations citoyennes ne sont ni fiables ni contrôlées car n'importe qui de n'importe où peut "contribuer".Signaler Répondre
D'autre part ayant assisté à la consultation publique au musée gallo romain sur projet saint just, les échanges très tendus avec l'équipe de l'époque de la Métropole..... 4 mois pour avoir le compte rendu qui ne reflétait en rien ce qui avait été dit et tous les éléments de langage bien inscrits....
C'est quoi cette association la ville à vélo ?Signaler Répondre
2700 adhérents qui donnent des directives à une agglomération d'environ 1 500 000 personnes ??
Je rajoute :
C''est quoi cette association "RESPIRE" qui s'est accolée au "collectif St Just " de la montée du Chemin neuf ?
Je vous invite à la découvrir sur internet et vous comprendrez l'intrusion dans la Vie des Lyonnaises et des Lyonnais d'associations hors lyonnaises (au départ) qui sont en partie subventionnées et n'ont bien sûr rien de bénévole !
Et surtout décident à la place des LYONNAIS (ES) .
Tiens bon THOMAS !
Tiens bon SARSELLI !
La droite est la reine pour raler sur LM et les réseaux sociaux, mais dernière quand il faut faire un petit effort pour s'exprimer sur des plateformes citoyennesSignaler Répondre
dégage de LyonSignaler Répondre
la ville à vélo assos de bobos gochards va disparaître avec les aides à ces personnages qui ignorent la mot travailSignaler Répondre
Pierre O lance une concertation pour que les automobilistes puissent se lacher sur les infrastructures réalisées pendant le mandat précédent, mais rien ne se passe comme il voulait.Signaler Répondre
Au final les personnes qui ont contribué ne sont pas aussi dogmatique que la droite lyonnaise et souhaite la continuation du développement des modes doux.
Peut etre que la droite devrait se posé la question sur l'envie de participation citoyenne de son électorat
oui bien d’accord avec vousSignaler Répondre
il faudrait pourtantSignaler Répondre
Ils se pensent et se comportent exactement comme si ils étaient le Peuple Élu , celui du 21e siècle.Signaler Répondre
Lea trolls à vélo ont frappé. En postant jusqu’à 23:59 pour pousser leurs délires pro vélo. La métropole séparera le bon grain de l’ivraieSignaler Répondre
L’ honnêteté intellectuelle est de reconnaître que c’est le camp du bien des " modes de transports doux pour ville apaisée " qui a établi le premier cet binarité imbécile pour réduire ad nominem toute pensée contraire . Le retour du boomerang est une conséquence naturelle .Signaler Répondre
A lire vos commentaires quand ont fait du vélo ont n'est de gauche , quand ont roule en voiture ont est de droite ......Signaler Répondre
Pour certain automobilistes c'est les voitures contre les vélos.. et le contraire.
houaa ont va aller loint comme ça.
Les deux ont le droit d'exister vous savez
Pourquoi la métropole devrait se soumettre à leur caprice?Signaler Répondre
Elle a été élue démocratiquement, elle est légitime, eux non, ces associations on en a rien à battre de leur avis.
C’est rigolo que la propagande écolo-gauchiste attribue des vélos à "transports douces". En réalité, si on observe la mode de circulation des cyclistes.., il n’y a rien de plus brutal que zigzagué dans les rues de la ville avec un vélo et une expression de la visage d’une illuminée de la race supérieure, bienfaisante.., mais mal comprise ! 😁. Ils ont renoncé et sacrifié leur confort personnel pour le bien commun de l’humanité et sont prêts à se fondre en flaque de suerie pour se vaporiser et se transformer en une goutte de pluie ! Et, moi en même moment.., baisse la température de la climatisation et augmente le son de la musique dans ma voiture, gros cylindrée !! 😘Signaler Répondre
C est bizarre on dit quelque chose qui vous contrarie on est obligatoirement d extrême droite , et ça croit penser géopolitique …..Signaler Répondre
U.e analyse par la Ville à Vélo ?Signaler Répondre
C'est comme un recomptage des voix après une élection en Corée du Nord !!
Il est clair cette classe sociale celles des bobos à vélo est plus dynamique sur les reseaux ou sur les sondage en ligne ou autre consultation que les autres classes sociales.Signaler Répondre
Quand on voit que lyon est devenu numéro 1 des embouteillages et les commerces qui ferment les uns après les autres, et n1 de l’exclusion des 2/3 des habitants les non bobos à vélo.
vous comparez la France à la Chine c’est bizarre la droite et l’extrême a une vision sélective du sujet à chaque pays si vous comparez la France à la Chine il faut allez jusqu’au bout roulez en vélo n’a jamais été un critère de développement ou de la pauvreté d’un paysSignaler Répondre
Rendors toi, c'est pas encore la pubSignaler Répondre
Et pour les Pays-Bas ou même le Japon, vous avez un commentaire ?Signaler Répondre
Traduction en Français on ne comprend rien à votre charabia!Signaler Répondre
Les associations ont envoyé leurs bots pour faire leur petites modifications sur la plateforme.Signaler Répondre
Qui finance ces assoces qui d’ailleurs sont toutes les mêmes avec des noms différents ?
Dans les années 70, en Chine dans les grandes villes, il n'y avait quasiment aucune voiture, mais des millions de vélos.Signaler Répondre
En France, les familles avaient une ou deux voitures.
Aujourd'hui c'est l'inverse, les chinois roulent dans de belles voitures, il n'y a plus de vélos. Par contre en France on veut ressembler à la Chine des années 70.
Pitoyable.
Ça a l'air extrêmement puissant ce que vous prenez dites donc ...Signaler Répondre
Et on peut le dire, ce sont des méthodes de fascistes !Signaler Répondre
Avec tout se désordre, les mamans avec des poussettes finiront aussi par réclamer leurs droits 🤔Signaler Répondre
Tout ça est un vrai bordel qui roule bien.
Il suffit d'enlever les bordures, aplanir, combler et mettre beaucoup de bitume(ils vont adorer le pétrole...)Signaler Répondre
Pas faux ;-)Signaler Répondre
mais quel charabia !Signaler Répondre
"La Ville à Vélo" c'est qui ces comiques?! c'est toujours les minorités qui font le plus de bruit, il faut répondre avec force et autorité face aux groupuscules qui ne respectent jamais rien mais qui estiment avoir le droit d'avoir tout !!!Signaler Répondre
Les écolos sont les champions pour mobiliser leurs réseaux militants et garnir les consultations publiques de faux commentaires.Signaler Répondre
Oui sauf qu'à part le projet rive droite, la rue Grenette, l'avenue Rockfeller ou encore la montée du chemin neuf Sarcelli n'a jamais envisagé drtruire les pistes cyclablesSignaler Répondre
excellente suggestion ! suis bien d’accord avec vous !Signaler Répondre
Non, ils veulent que le boulot soit terminé : trop de tronçons de pistes cyclables inachevés qui rendent notamment les carrefours dangereux.Signaler Répondre
Et pour tous ceux qui auraient mal suivi les débats : tous les partis en lice à la métropole ont annoncé pendant la campagne qu'ils finiraient le réseau des voies lyonnaises cyclables (Grand coeur lyonnais compris). Reste à voir les actes maintenant...
Breaking news: les ecolos sont d’accords avec eux meme et leurs sondages et propositions sont ecolos.Signaler Répondre
Merci.
2700 qui râlent sur 1 334 000 qui râlent pour autre choses...Signaler Répondre
Il va falloir attendre la mort des boomers avant de croire que tout le pouvoir soit aux jeunesSignaler Répondre
Les soi-disant écolos de la métropole ont cramé la caisse en laissant une ardoise de deux milliards à la nouvelle majorité. Il faudra certainement faire de la place parmi les pistes cyclables pour les voitures...Signaler Répondre
Justement il faut déconstruire ces pistes cyclables notamment la 12 qui gêne l'entrée de l'hôpital Édouard Herriot!Signaler Répondre
Le site explique bien que l'on signale les problèmes et non pas ce qui fonctionne.Signaler Répondre
Encore une attitude militantisme qui faussent les débats .
L'argument de l'IA pour justifier le sérieux de leur analyse me fait rire.
Le résultat est fonction de ce que vous demandez .
Un gros pb à lyon est le nombre de marquage au sol inexistants . Avenue Berthelot il y aucune demarquation des voies par exemple. Dans plein d'autres endroits les dos d'ane ne sont pas signalées tout comme les bifurcations qui ne sont pas signalisees au sol ca contribue au chaosSignaler Répondre
la droite va raté un train d’avance sur le monde les jeunes dans le monde entier souhaite utiliser des moyens de transports douce amis à la nature la droite et l’extrême vivant encore dans des siècles du charbon et des voitures diesel et la colonisationSignaler Répondre
Ils font comme si piétons et cyclistes convergeaient alors qu’une partie conséquente des piétons se plaint des cyclistes !Signaler Répondre
Comme quand leurs membres ou sympathisants au sein de l’exécutif instrumentalisaient les piétons pour faire encore plus d’espace aux vélos : les soit-disant "rues piétonnes" ouvertes aux "modes doux" sans avoir à descendre de ces véhicules ! Impossible d’y déambuler l’esprit tranquille. Je suggère à Mme Sarselli de faire des "pistes cyclables" ouvertes aux voitures histoire de leur rendre la pareil.