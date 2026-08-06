Métropole de Lyon : marche et vélo dominent les demandes de la consultation "Ça bloque ? On agit !"

Le vélo et la marche arriveraient largement en tête des préoccupations exprimées dans la consultation métropolitaine "Ça bloque ? On agit !", clôturée le 31 juillet et qui devait permettre au nouvel exécutif de revenir rapidement sur certains aménagements réalisés par les écologistes - avec notamment l'objectif non avoué de soulager la circulation automobile.

Dans sa propre analyse des 3 630 contributions, La Ville à Vélo recense environ 1 600 demandes d’amélioration pour les cyclistes et 1 100 pour les piétons. L’association en comptabilise parallèlement près de 1 000 concernant la voiture et 200 relatives aux transports en commun.

Ces résultats ne constituent pas le bilan officiel de la Métropole. La Ville à Vélo précise avoir classé automatiquement les contributions à l’aide d’un modèle d’intelligence artificielle.

Des demandes parfois favorables aux aménagements contestés

La Ville à Vélo souligne que la consultation était réservée aux difficultés présentées comme étant apparues après un aménagement récent. Le formulaire citait notamment les changements de plan de circulation, les pistes cyclables ou les suppressions de stationnement, mais excluait certains problèmes plus anciens comme les trottoirs absents ou trop étroits.

Il ne permettait pas non plus d’exprimer directement son soutien à un aménagement jugé satisfaisant. Des participants auraient donc détourné certaines rubriques pour réclamer le maintien ou le renforcement de dispositifs existants.

L’association cite l’exemple de l’avenue des Frères-Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon, voie la plus commentée avec 81 contributions. Les demandes de suppression du filtre modal y côtoieraient des messages favorables à sa conservation et à sa sécurisation.

La Ville à Vélo regrette enfin que toutes les informations recueillies par la Métropole n’aient pas encore été rendues publiques.

Le champ dans lequel chaque participant désignait l’aménagement qu’il estimait responsable du problème n’apparaît notamment pas dans les données accessibles. L’association réclame donc un jeu de données complet afin de permettre aux citoyens et aux organisations locales de produire leurs propres analyses.