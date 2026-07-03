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Lyon : associations de cyclistes et piétons dénoncent la réouverture de la rue Grenette et l’assouplissement de la ZTL

Lyon : associations de cyclistes et piétons dénoncent la réouverture de la rue Grenette et l’assouplissement de la ZTL

Les associations La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton montent à leur tour au créneau contre les annonces de Véronique Sarselli concernant la Presqu’île de Lyon. Elles estiment que la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile et la réduction des horaires de la ZTL constituent un recul pour les mobilités actives et la qualité de vie.

Après les élus écologistes, ce sont désormais les associations d’usagers qui expriment leur inquiétude.

La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton critiquent les annonces de la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile dès septembre et l’évolution de la zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu’île.

Les deux associations estiment que ces décisions vont à l’encontre des politiques mises en œuvre dans de nombreuses grandes villes européennes visant à réduire la place de la voiture en centre-ville. Et craignent une hausse des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique dans la Presqu’île, alors même que l’agglomération lyonnaise connaît déjà des épisodes de forte chaleur et de pollution.

Selon elles, les riverains comme les commerçants pourraient être directement impactés par le retour d’un trafic automobile plus important.

Les associations jugent que la réduction de la ZTL sur une grande partie de la journée dégradera les conditions de déplacement des usagers des mobilités actives.

Elles estiment notamment que les piétons seront renvoyés vers des trottoirs jugés trop étroits, tandis que les cyclistes devront à nouveau partager l’espace avec les véhicules motorisés sur plusieurs axes de la Presqu’île.

La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton redoutent également une dégradation de la régularité et des temps de parcours des lignes de bus traversant le centre-ville.

Pour les deux associations, les automobilistes seraient les seuls bénéficiaires immédiats de cette réouverture, mais estiment toutefois que cet avantage serait temporaire, les conditions de circulation risquant selon elles de se dégrader rapidement avec le retour des embouteillages.

Face aux critiques et à la demande d'un référendum formulée par le maire Grégory Doucet, la Métropole de Lyon va-t-elle reculer sur ses premières décisions fortes de ce mandat ?

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la ville à vélo

rue grenette

ZTL

35 commentaires
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Activez les neurones le 03/07/2026 à 15:21
Vrai Lyonnais Bis a écrit le 03/07/2026 à 14h54

C'est curieux car c'est plutôt de la votre, de vie, dont tout le monde se fout. Mais comme on est sympa à Lyon, je vous livre un peu de matière à réflexion (si vous en êtes capable) : gardez à l'esprit que quoi que vous disiez, fassiez ou pensiez, les véhicules motorisés seront définitivement foutus dehors. Ce n'est qu'une question de temps.

Pourquoi tant de haine !! Je suis à la fois piéton cycliste et aussi automobiliste Selon le trajet on utilise la meilleure solution Donc oui la voiture me sert régulièrement bien qu’habitant à Lyon mais dans une zone éloignée du centre ville !

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cyclistesdu3eme le 03/07/2026 à 15:19

Et la VL12, alors? on en est où?

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Chialer plus fort! le 03/07/2026 à 15:12

Je suis piéton et je suis pour.

Vous les cyclistes vous êtes des hypocrites vous passez votre temps à mettre en danger les piétons sur les trottoirs, vous n'avez aucun droit de parler au nom des piétions.

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Samsonite le 03/07/2026 à 15:10
riverainGrenette a écrit le 03/07/2026 à 14h09

Je n'ai pas de vélo et je ne fais presque aucun déplacement à pied... mais je veux garder une rue Grenette peu circulante et une presqu'île réservée aux voitures de ses habitants !

pour 2027

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A moins que cela soit TOI le 03/07/2026 à 15:09
Vrai Lyonnais Bis a écrit le 03/07/2026 à 14h54

C'est curieux car c'est plutôt de la votre, de vie, dont tout le monde se fout. Mais comme on est sympa à Lyon, je vous livre un peu de matière à réflexion (si vous en êtes capable) : gardez à l'esprit que quoi que vous disiez, fassiez ou pensiez, les véhicules motorisés seront définitivement foutus dehors. Ce n'est qu'une question de temps.

qui soit foutu dehors.............................

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GLOUGLOU 1ER le 03/07/2026 à 15:04

Depuis que les verts se sont alliés au rouge de LFI ils virent vers le marron ou le caca d'oie . La contestation écologiste n'est aucun sens à part leur petite vie personnelle.

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Vrai Lyonnais Bis le 03/07/2026 à 14:54
À vrai dire a écrit le 03/07/2026 à 13h54

On s'en fout de ta vie que tu sois piéton ou cycliste, ton pote doucet l'a imposé maintenant il vient chougnier

C'est curieux car c'est plutôt de la votre, de vie, dont tout le monde se fout. Mais comme on est sympa à Lyon, je vous livre un peu de matière à réflexion (si vous en êtes capable) : gardez à l'esprit que quoi que vous disiez, fassiez ou pensiez, les véhicules motorisés seront définitivement foutus dehors. Ce n'est qu'une question de temps.

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mdr 69 le 03/07/2026 à 14:51

la ville à vélo, c'est 1000 adhérents. Alors leur représentativité.....

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Hibiscus 1er le 03/07/2026 à 14:51
Vrai lyonnais a écrit le 03/07/2026 à 13h37

En tant qu'habitant, Lyonnais, piéton, cycliste, j'espère que Doucet aura gain de cause. On s'en fou de votre dépendance à la bagnole, restez dans vos banlieues moches, assumez vos choix de vie.

Encore un qui vote à gauche et qui vit à droite

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Mètre étalon le 03/07/2026 à 14:47

""Elles estiment notamment que les piétons seront renvoyés vers des trottoirs jugés trop étroits""

Pour la largeur des trottoirs, c'est de la compétence de la kmaire du 7ème 🤣🤣

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saco697 le 03/07/2026 à 14:36

toujours les mêmes qui font beaucoup de bruits dans les médias.. mais loin de représenter la majorité silencieuse… car visiblement plus personne ne supporte les bobos pseudos écolos et autres wokistes jamais contents… il suffit de regarder la situation des VERTS pour comprendre qu ils ont dégoûté les français de la bobo écologie … les VERTS et DOUCET sont devenus une officine de LFI aux ordres de Melenchon qui n a rien d un grand écologiste …

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D.K le 03/07/2026 à 14:27
Vrai lyonnais a écrit le 03/07/2026 à 13h37

En tant qu'habitant, Lyonnais, piéton, cycliste, j'espère que Doucet aura gain de cause. On s'en fou de votre dépendance à la bagnole, restez dans vos banlieues moches, assumez vos choix de vie.

Ni Ducet, ni toi, vous n’aurez plus jamais la gagne de cause.

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raleur le 03/07/2026 à 14:19

au lieu d’aller en ville allons en ligne !

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Muche le 03/07/2026 à 14:13

Ce sont des associations militantes écologistes qui soutiennent Doucet et les verts… ils ne représentent pas tous les usagers de la ville et des transports en commun….mais des intérêts partisans…

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Assoc le 03/07/2026 à 14:12

Associations payées et financées par la ville de Lyon (comme S.O.S. Méditerranée?)

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riverainGrenette le 03/07/2026 à 14:09

Je n'ai pas de vélo et je ne fais presque aucun déplacement à pied... mais je veux garder une rue Grenette peu circulante et une presqu'île réservée aux voitures de ses habitants !

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Question ouverte le 03/07/2026 à 14:04

"Les associations La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton"
Qui les fiance?
Pour quel budget?

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Anti Secte le 03/07/2026 à 13:57
ex chauffard a écrit le 03/07/2026 à 13h36

montre nous tes semelles et on te croira peut être

C'est la réaction d'un sectaire ou d'un activiste politisé ? À bien y réfléchir, les deux vont souvent de pair.
Pendant ce temps, moi, je regarde davantage le podomètre de mon téléphone que l'usure de mes semelles en fin de journée..., et vous dans votre aveuglement vous voyez quoi ?

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Assoc d’extrème gauche le 03/07/2026 à 13:55

Marre de ces traînes savates gauchistes financés par l’argent publique qui font une politique d’un autre temps..

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À vrai dire le 03/07/2026 à 13:54
Vrai lyonnais a écrit le 03/07/2026 à 13h37

En tant qu'habitant, Lyonnais, piéton, cycliste, j'espère que Doucet aura gain de cause. On s'en fou de votre dépendance à la bagnole, restez dans vos banlieues moches, assumez vos choix de vie.

On s'en fout de ta vie que tu sois piéton ou cycliste, ton pote doucet l'a imposé maintenant il vient chougnier

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David Cro le 03/07/2026 à 13:50

Pourquoi faire la différence entre les écolos et La ville à Vélo? On a bien vu sous la précédente mandature que c'était la même chose.

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Free Lyon le 03/07/2026 à 13:50

Ils sont 22 ces bobos !! Allez ouste et rendez-vous les subventions des lyonnais plus personne ne veut de vous et de vos vélos made in china

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Rappel utile le 03/07/2026 à 13:38

Pour info, les associations "La ville à Vélo" et "Les Droits du piéton" sont les mêmes

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Obsdu9 le 03/07/2026 à 13:38

Ce ne sont de toute façon ni les associations, ni les collectifs qui font les lois. Fin de la discussion.

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Vrai lyonnais le 03/07/2026 à 13:37

En tant qu'habitant, Lyonnais, piéton, cycliste, j'espère que Doucet aura gain de cause. On s'en fou de votre dépendance à la bagnole, restez dans vos banlieues moches, assumez vos choix de vie.

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ex chauffard le 03/07/2026 à 13:36
Anti Secte a écrit le 03/07/2026 à 12h22

En tant que piéton, je ne me sens pas représenté par ces associations sectaires, qui avancent des arguments relevant davantage de la mauvaise foi que d'un véritable débat. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces militants : ce sont avant tout des activistes politisés.

montre nous tes semelles et on te croira peut être

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no pasagrenette le 03/07/2026 à 13:35

il faut revoir la ZTL mais surtout pas la rue grenette réservée aux TCL faute de quoi on pénalise tous les usagers des bus !!

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Dégage à Grenoble le 03/07/2026 à 13:26
Sophie_M a écrit le 03/07/2026 à 12h56

C’était tellement plus agréable avec la circulation exclusivement réservée aux bus
À pieds ou à vélo ça avait nettement amélioré le confort et la sécurité.
Et prenant le bus de temps en temps c’était fluide.

Tu n'es pas lyonnaise

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Qu'ils prennent les transports en commun le 03/07/2026 à 13:21

Au lieu de polluer tout l'espace public avec leurs déambulations erratiques et en fonçant à proximité immédiate des piétons.

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Reprendre les mots des ecolos le 03/07/2026 à 13:01

Comme disaient les écoles face aux mécontentements des riverains et politiques : c était dans le programme

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Sophie_M le 03/07/2026 à 12:56

C’était tellement plus agréable avec la circulation exclusivement réservée aux bus
À pieds ou à vélo ça avait nettement amélioré le confort et la sécurité.
Et prenant le bus de temps en temps c’était fluide.

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ma le 03/07/2026 à 12:43

fin d’article scandaleuse

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Contreverité le 03/07/2026 à 12:35

Côté pollution ça sera plutôt une nette diminution vu que le trajet à faire sera bien plus court et direct ! Actuellement on nous impose un trajet bien plus long donc nettement plus polluant !! Il est temps de rétablir certaines vérités de bon sens Surtout ne pas croire sans réfléchir tout ce qui est raconté dans les communiqués !!

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Message au rédacteur de cet article le 03/07/2026 à 12:35

Vous n'avez pas le droit d'émettre en synthèse que la Métropole va faire marche arrière.
Vos idées politiques n'ont rien à faire dans un article DEFINITIF

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Gui le 03/07/2026 à 12:29

Ces associations s'inquiètent pour les retards de bus. Les nouveaux parcours prennent beaucoup plus de temps de trajet qu'avant. Ces associations ne servent à rien si c'est utiliser l'argent du contribuable pour faire leurs prosélytisme religieux.

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Les clowns assistés sont de sortie le 03/07/2026 à 12:22

Sur cnews ils ont mis un barbu qui parle de la fin des commerçants sans tristesse aucune; il se fait démonter comme les clowns à vélos faux lyonnais dehors de LYON les bobos parisiens envahisseurs.

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Anti Secte le 03/07/2026 à 12:22

En tant que piéton, je ne me sens pas représenté par ces associations sectaires, qui avancent des arguments relevant davantage de la mauvaise foi que d'un véritable débat. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces militants : ce sont avant tout des activistes politisés.

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Rappelez-vous le 03/07/2026 à 12:18

Lorsque la ZTL et la fermeture de la rue Grenette ont été mises en place par Bruno Bernard et le soutien de Grégory Doucet, les 2 élus répétaient sans cesse "nous faisons ce que pourquoi nous avons été élus, cela faisait parti de notre programme". Voilà la réponse répété aux opposants. Et il fallait s'en contenter. Ben là, nous sommes dans le même cas. Donc, la méthode est exactement la même!

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 03/07/2026 à 12:08

Toujours la minorité qui fait le plus de bruit… C’est très bien que la rue grenette rouvre à la circulation et que la ZTL soit allégée 👌🏻🙏🏻. Merci à la Métropole de Lyon

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