Lyon : associations de cyclistes et piétons dénoncent la réouverture de la rue Grenette et l’assouplissement de la ZTL

Après les élus écologistes, ce sont désormais les associations d’usagers qui expriment leur inquiétude.

La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton critiquent les annonces de la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile dès septembre et l’évolution de la zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu’île.

Les deux associations estiment que ces décisions vont à l’encontre des politiques mises en œuvre dans de nombreuses grandes villes européennes visant à réduire la place de la voiture en centre-ville. Et craignent une hausse des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique dans la Presqu’île, alors même que l’agglomération lyonnaise connaît déjà des épisodes de forte chaleur et de pollution.

Selon elles, les riverains comme les commerçants pourraient être directement impactés par le retour d’un trafic automobile plus important.

Les associations jugent que la réduction de la ZTL sur une grande partie de la journée dégradera les conditions de déplacement des usagers des mobilités actives.

Elles estiment notamment que les piétons seront renvoyés vers des trottoirs jugés trop étroits, tandis que les cyclistes devront à nouveau partager l’espace avec les véhicules motorisés sur plusieurs axes de la Presqu’île.

La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton redoutent également une dégradation de la régularité et des temps de parcours des lignes de bus traversant le centre-ville.

Pour les deux associations, les automobilistes seraient les seuls bénéficiaires immédiats de cette réouverture, mais estiment toutefois que cet avantage serait temporaire, les conditions de circulation risquant selon elles de se dégrader rapidement avec le retour des embouteillages.

Face aux critiques et à la demande d'un référendum formulée par le maire Grégory Doucet, la Métropole de Lyon va-t-elle reculer sur ses premières décisions fortes de ce mandat ?