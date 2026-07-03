Lyon : associations de cyclistes et piétons dénoncent la réouverture de la rue Grenette et l’assouplissement de la ZTL

Après les élus écologistes, ce sont désormais les associations d’usagers qui expriment leur inquiétude.
La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton critiquent les annonces de la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile dès septembre et l’évolution de la zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu’île.
Les deux associations estiment que ces décisions vont à l’encontre des politiques mises en œuvre dans de nombreuses grandes villes européennes visant à réduire la place de la voiture en centre-ville. Et craignent une hausse des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique dans la Presqu’île, alors même que l’agglomération lyonnaise connaît déjà des épisodes de forte chaleur et de pollution.
Selon elles, les riverains comme les commerçants pourraient être directement impactés par le retour d’un trafic automobile plus important.
Les associations jugent que la réduction de la ZTL sur une grande partie de la journée dégradera les conditions de déplacement des usagers des mobilités actives.
Elles estiment notamment que les piétons seront renvoyés vers des trottoirs jugés trop étroits, tandis que les cyclistes devront à nouveau partager l’espace avec les véhicules motorisés sur plusieurs axes de la Presqu’île.
La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton redoutent également une dégradation de la régularité et des temps de parcours des lignes de bus traversant le centre-ville.
Pour les deux associations, les automobilistes seraient les seuls bénéficiaires immédiats de cette réouverture, mais estiment toutefois que cet avantage serait temporaire, les conditions de circulation risquant selon elles de se dégrader rapidement avec le retour des embouteillages.
Face aux critiques et à la demande d'un référendum formulée par le maire Grégory Doucet, la Métropole de Lyon va-t-elle reculer sur ses premières décisions fortes de ce mandat ?
Pourquoi tant de haine !! Je suis à la fois piéton cycliste et aussi automobiliste Selon le trajet on utilise la meilleure solution Donc oui la voiture me sert régulièrement bien qu’habitant à Lyon mais dans une zone éloignée du centre ville !Signaler Répondre
Et la VL12, alors? on en est où?Signaler Répondre
Je suis piéton et je suis pour.Signaler Répondre
Vous les cyclistes vous êtes des hypocrites vous passez votre temps à mettre en danger les piétons sur les trottoirs, vous n'avez aucun droit de parler au nom des piétions.
pour 2027Signaler Répondre
qui soit foutu dehors.............................Signaler Répondre
Depuis que les verts se sont alliés au rouge de LFI ils virent vers le marron ou le caca d'oie . La contestation écologiste n'est aucun sens à part leur petite vie personnelle.Signaler Répondre
C'est curieux car c'est plutôt de la votre, de vie, dont tout le monde se fout. Mais comme on est sympa à Lyon, je vous livre un peu de matière à réflexion (si vous en êtes capable) : gardez à l'esprit que quoi que vous disiez, fassiez ou pensiez, les véhicules motorisés seront définitivement foutus dehors. Ce n'est qu'une question de temps.Signaler Répondre
la ville à vélo, c'est 1000 adhérents. Alors leur représentativité.....Signaler Répondre
Encore un qui vote à gauche et qui vit à droiteSignaler Répondre
""Elles estiment notamment que les piétons seront renvoyés vers des trottoirs jugés trop étroits""Signaler Répondre
Pour la largeur des trottoirs, c'est de la compétence de la kmaire du 7ème 🤣🤣
toujours les mêmes qui font beaucoup de bruits dans les médias.. mais loin de représenter la majorité silencieuse… car visiblement plus personne ne supporte les bobos pseudos écolos et autres wokistes jamais contents… il suffit de regarder la situation des VERTS pour comprendre qu ils ont dégoûté les français de la bobo écologie … les VERTS et DOUCET sont devenus une officine de LFI aux ordres de Melenchon qui n a rien d un grand écologiste …Signaler Répondre
Ni Ducet, ni toi, vous n’aurez plus jamais la gagne de cause.Signaler Répondre
au lieu d’aller en ville allons en ligne !Signaler Répondre
Ce sont des associations militantes écologistes qui soutiennent Doucet et les verts… ils ne représentent pas tous les usagers de la ville et des transports en commun….mais des intérêts partisans…Signaler Répondre
Associations payées et financées par la ville de Lyon (comme S.O.S. Méditerranée?)Signaler Répondre
Je n'ai pas de vélo et je ne fais presque aucun déplacement à pied... mais je veux garder une rue Grenette peu circulante et une presqu'île réservée aux voitures de ses habitants !Signaler Répondre
"Les associations La Ville à Vélo et Les Droits du Piéton"Signaler Répondre
Qui les fiance?
Pour quel budget?
C'est la réaction d'un sectaire ou d'un activiste politisé ? À bien y réfléchir, les deux vont souvent de pair.Signaler Répondre
Pendant ce temps, moi, je regarde davantage le podomètre de mon téléphone que l'usure de mes semelles en fin de journée..., et vous dans votre aveuglement vous voyez quoi ?
Marre de ces traînes savates gauchistes financés par l’argent publique qui font une politique d’un autre temps..Signaler Répondre
On s'en fout de ta vie que tu sois piéton ou cycliste, ton pote doucet l'a imposé maintenant il vient chougnierSignaler Répondre
Pourquoi faire la différence entre les écolos et La ville à Vélo? On a bien vu sous la précédente mandature que c'était la même chose.Signaler Répondre
Ils sont 22 ces bobos !! Allez ouste et rendez-vous les subventions des lyonnais plus personne ne veut de vous et de vos vélos made in chinaSignaler Répondre
Pour info, les associations "La ville à Vélo" et "Les Droits du piéton" sont les mêmesSignaler Répondre
Ce ne sont de toute façon ni les associations, ni les collectifs qui font les lois. Fin de la discussion.Signaler Répondre
En tant qu'habitant, Lyonnais, piéton, cycliste, j'espère que Doucet aura gain de cause. On s'en fou de votre dépendance à la bagnole, restez dans vos banlieues moches, assumez vos choix de vie.Signaler Répondre
montre nous tes semelles et on te croira peut êtreSignaler Répondre
il faut revoir la ZTL mais surtout pas la rue grenette réservée aux TCL faute de quoi on pénalise tous les usagers des bus !!Signaler Répondre
Tu n'es pas lyonnaiseSignaler Répondre
Au lieu de polluer tout l'espace public avec leurs déambulations erratiques et en fonçant à proximité immédiate des piétons.Signaler Répondre
Comme disaient les écoles face aux mécontentements des riverains et politiques : c était dans le programmeSignaler Répondre
C’était tellement plus agréable avec la circulation exclusivement réservée aux busSignaler Répondre
À pieds ou à vélo ça avait nettement amélioré le confort et la sécurité.
Et prenant le bus de temps en temps c’était fluide.
fin d’article scandaleuseSignaler Répondre
Côté pollution ça sera plutôt une nette diminution vu que le trajet à faire sera bien plus court et direct ! Actuellement on nous impose un trajet bien plus long donc nettement plus polluant !! Il est temps de rétablir certaines vérités de bon sens Surtout ne pas croire sans réfléchir tout ce qui est raconté dans les communiqués !!Signaler Répondre
Vous n'avez pas le droit d'émettre en synthèse que la Métropole va faire marche arrière.Signaler Répondre
Vos idées politiques n'ont rien à faire dans un article DEFINITIF
Ces associations s'inquiètent pour les retards de bus. Les nouveaux parcours prennent beaucoup plus de temps de trajet qu'avant. Ces associations ne servent à rien si c'est utiliser l'argent du contribuable pour faire leurs prosélytisme religieux.Signaler Répondre
Sur cnews ils ont mis un barbu qui parle de la fin des commerçants sans tristesse aucune; il se fait démonter comme les clowns à vélos faux lyonnais dehors de LYON les bobos parisiens envahisseurs.Signaler Répondre
En tant que piéton, je ne me sens pas représenté par ces associations sectaires, qui avancent des arguments relevant davantage de la mauvaise foi que d'un véritable débat. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces militants : ce sont avant tout des activistes politisés.Signaler Répondre
Lorsque la ZTL et la fermeture de la rue Grenette ont été mises en place par Bruno Bernard et le soutien de Grégory Doucet, les 2 élus répétaient sans cesse "nous faisons ce que pourquoi nous avons été élus, cela faisait parti de notre programme". Voilà la réponse répété aux opposants. Et il fallait s'en contenter. Ben là, nous sommes dans le même cas. Donc, la méthode est exactement la même!Signaler Répondre
Toujours la minorité qui fait le plus de bruit… C’est très bien que la rue grenette rouvre à la circulation et que la ZTL soit allégée 👌🏻🙏🏻. Merci à la Métropole de LyonSignaler Répondre