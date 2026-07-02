“Nos habitants souffrent, ils ont besoin de nous” : la Région Auvergne-Rhône-Alpes lance un plan d'urgence contre les canicules

Alors que des records de températures ont été battus ces dernières semaines, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté, ce jeudi 2 juillet, un plan d'urgence destiné à mieux faire face aux épisodes de chaleur extrême. Réunis autour du conseiller spécial de la Région Laurent Wauquiez, du président de la Région Fabrice Pannekoucke ainsi que plusieurs autres élus ont détaillé une série de mesures immédiates et de plus long terme, représentant un investissement d'environ 10 millions d'euros.

En ouverture de la conférence de presse, Fabrice Pannekoucke a décrit une “situation d'hyperthermie” qui touche désormais durablement le territoire. “La Région a à cœur d'être acteur dans cette situation”, a-t-il insisté, rappelant que les vagues de chaleur actuelles sont “plus difficiles encore que lors de la canicule de 2003”.

Laurent Wauquiez a ensuite défendu ce qu'il présente comme le “Plan Clim de la Région”.

“Nos habitants souffrent, ils ont besoin de nous”, ajoute-t-il, en estimant que la collectivité devait apporter des réponses concrètes aux conséquences du réchauffement climatique.

Dans le même temps, le président des députés LR a vivement critiqué les positions qu'il juge extrêmes sur la question climatique. Il a dénoncé “une écologie d'extrême gauche qui refuse la climatisation” tout autant “qu’une extrême droite climatosceptique qui se réveille d'un coup”, qualifiant ces deux attitudes “d'irresponsables”.

Pour illustrer cette volonté d'agir, les élus ont présenté un climatiseur mobile conçu dans le Rhône. Laurent Wauquiez a fièrement salué une innovation locale, annonçant un investissement d'un million d'euros afin de constituer un stock stratégique de 1 000 appareils mobilisables dans l’ensemble de la Région en cas d'épisodes de forte chaleur.

La Région justifie ce plan par les difficultés déjà observées dans les établissements de santé. Une hausse de 25 % de la fréquentation a notamment été constatée en raison de la canicule, alors que de nombreuses chambres ne sont pas climatisées et que certains halls d'accueil ont été qualifiés “fournaises” par le Dr Jacques Boyer, président du conseil de surveillance de l’hôpital de Vienne, venu apporter son expertise.

Plusieurs mesures d'urgence ont ainsi été annoncées. La collectivité souhaite notamment qu'au moins une pièce climatisée soit disponible dans chaque commune. Hors centres hospitaliers universitaires, un budget spécifique sera débloqué afin d'installer des climatiseurs dans les établissements qui en ont besoin d'ici trois semaines. Laurent Wauquiez a reconnu que “ça allait être du bricolage, mais au moins c'est une réponse à la chaleur”.

Le secteur de l'éducation figure également parmi les priorités. La Région fixe l'objectif que toutes les salles accueillant les épreuves d'examen dans les lycées soient climatisées à l'horizon 2027. Une réunion avec l'ensemble des proviseurs doit se tenir prochainement afin d'organiser ce déploiement.

Au-delà de ces annonces, l'exécutif régional revendique une mobilisation exceptionnelle, comparant son dispositif à l'organisation mise en place durant la crise sanitaire.

“Un même esprit de plan d'urgence que pendant le Covid”, résume l'exécutif régional, qui entend ainsi préparer durablement le territoire à des épisodes climatiques extrêmes appelés à se multiplier, notamment grâce au déploiement de climatiseurs.