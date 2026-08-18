Faits Divers

Lyon : deux hommes écroués après des tirs en pleine rue à la Guillotière

Lyon : deux hommes écroués après des tirs en pleine rue à la Guillotière

Deux hommes interpellés samedi matin après plusieurs coups de feu tirés depuis une voiture dans le quartier de la Guillotière à Lyon ont été placés en détention provisoire. Leur procès est prévu en octobre.

Cinq douilles retrouvées au sol, une arme jetée depuis une voiture et deux suspects arrêtés quelques minutes plus tard. Les tirs survenus samedi 15 août dans le 3e arrondissement de Lyon ont conduit au placement en détention provisoire de deux hommes.

Vers 4h35, rue Paul-Bert, plusieurs coups de feu auraient été tirés depuis une voiture à proximité d’un groupe de personnes. Personne n’a été blessé.

Un équipage de la BAC est rapidement intervenu et a pris le véhicule en chasse. Au cours de la fuite, les occupants auraient jeté leur arme par une fenêtre alors qu’ils circulaient cours de la Liberté.

Les deux individus ont finalement été interpellés rue Villeroy.

À l’issue de leur garde à vue, ils ont été écroués dimanche. Ils doivent être jugés courant octobre pour violences avec arme et transport d’arme prohibée.

On ignore encore pourquoi ils ont ouvert le feu dans le quartier de la Guillotière en pleine nuit.

Tags :

Guillotière

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Vous oubliez une personne le 18/08/2026 à 11:34
Bof,on a l'habitude a écrit le 18/08/2026 à 10h48

A la guille ? Impossible,greg le vert/ultra gauchiste nous rappelle que sa ville tant aimée ,est très apaisée,et bien sûr avec sa copine maire du 7ème .

Monsieur Blachier très amoureux de ca quartier

Signaler Répondre
avatar
Bof,on a l'habitude le 18/08/2026 à 10:48

A la guille ? Impossible,greg le vert/ultra gauchiste nous rappelle que sa ville tant aimée ,est très apaisée,et bien sûr avec sa copine maire du 7ème .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.