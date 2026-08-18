Lyon : deux hommes écroués après des tirs en pleine rue à la Guillotière

Cinq douilles retrouvées au sol, une arme jetée depuis une voiture et deux suspects arrêtés quelques minutes plus tard. Les tirs survenus samedi 15 août dans le 3e arrondissement de Lyon ont conduit au placement en détention provisoire de deux hommes.

Vers 4h35, rue Paul-Bert, plusieurs coups de feu auraient été tirés depuis une voiture à proximité d’un groupe de personnes. Personne n’a été blessé.

Un équipage de la BAC est rapidement intervenu et a pris le véhicule en chasse. Au cours de la fuite, les occupants auraient jeté leur arme par une fenêtre alors qu’ils circulaient cours de la Liberté.

Les deux individus ont finalement été interpellés rue Villeroy.

À l’issue de leur garde à vue, ils ont été écroués dimanche. Ils doivent être jugés courant octobre pour violences avec arme et transport d’arme prohibée.

On ignore encore pourquoi ils ont ouvert le feu dans le quartier de la Guillotière en pleine nuit.