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Champagne-au-Mont-d’Or : l’ancien maire Gaston Lyonnet est mort à 85 ans

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Champagne-au-Mont-d’Or : l’ancien maire Gaston Lyonnet est mort à 85 ans

Gaston Lyonnet, qui a dirigé Champagne-au-Mont-d’Or de 2008 à 2014, est décédé le 23 septembre à l’âge de 85 ans. Ses obsèques ont réuni de nombreux habitants et élus vendredi 2 octobre.

Gaston Lyonnet est mort le 23 septembre, à 85 ans. Avant de devenir maire de Champagne-au-Mont-d’Or en 2008, il avait été premier adjoint de Bernard Sauzay. Il avait ensuite exercé un mandat de six ans à la tête de la commune.

Plusieurs aménagements ont marqué ces années : le lancement de la médiathèque, le réaménagement de la place Ludovic-Monnier et la requalification des abords de l’église Saint-Louis Roi. Battu aux élections municipales de 2014, il avait laissé la mairie à Bernard Dejean.

Commissaire aux comptes, Gaston Lyonnet avait aussi développé son activité professionnelle dans la commune. En octobre 1991, il avait fondé son cabinet individuel de conseil comptable sur l’avenue de Lanessan.

Vendredi 2 octobre, de nombreux Champenois et élus ont assisté à ses obsèques en l’église Saint-Louis Roi pour lui rendre un dernier hommage.

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