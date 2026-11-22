Les Jeux d’hiver dans les Alpes françaises bénéficient du soutien de 84 % des personnes interrogées dans une étude réalisée par Toluna Harris Interactive pour le comité d’organisation, le COJOP. Publiés par les organisateurs, ces résultats portent sur une enquête menée du 30 octobre au 3 novembre 2026.

La confiance dans la capacité de la France à réussir l’événement atteint 89 %. Par ailleurs, 86 % des répondants déclarent avoir une image "très positive" des Jeux d’hiver Alpes 2030.

Le COJOP rapproche ce niveau de soutien de celui observé pour Paris 2024 quatre ans avant l’événement.

Une organisation sur plusieurs pôles approuvée

La répartition des Jeux sur plusieurs pôles, présentée comme un moyen de mutualiser les coûts et de faire bénéficier plusieurs territoires de l’événement, est jugée positivement par 85 % des personnes interrogées.

L’étude aborde également le choix d’organiser les épreuves de patinage de vitesse sur piste longue à Heerenveen, aux Pays-Bas, sur l’anneau du Thialf. Plus de la moitié des répondants approuvent cette solution lorsque les raisons de cette décision leur sont expliquées.

Pour justifier ce choix, le comité d’organisation invoque l’absence d’une telle infrastructure en France et un objectif de sobriété budgétaire et environnementale. Il annonce que l’ensemble des épreuves d’Alpes 2030 se tiendra dans des équipements sportifs existants ou temporaires.

L’enquête a été réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 2 079 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ainsi qu’auprès de 800 habitants des départements et collectivités concernés par les épreuves.