Les Jeux d’hiver dans les Alpes françaises bénéficient du soutien de 84 % des personnes interrogées dans une étude réalisée par Toluna Harris Interactive pour le comité d’organisation, le COJOP. Publiés par les organisateurs, ces résultats portent sur une enquête menée du 30 octobre au 3 novembre 2026.
La confiance dans la capacité de la France à réussir l’événement atteint 89 %. Par ailleurs, 86 % des répondants déclarent avoir une image "très positive" des Jeux d’hiver Alpes 2030.
Le COJOP rapproche ce niveau de soutien de celui observé pour Paris 2024 quatre ans avant l’événement.
Une organisation sur plusieurs pôles approuvée
La répartition des Jeux sur plusieurs pôles, présentée comme un moyen de mutualiser les coûts et de faire bénéficier plusieurs territoires de l’événement, est jugée positivement par 85 % des personnes interrogées.
L’étude aborde également le choix d’organiser les épreuves de patinage de vitesse sur piste longue à Heerenveen, aux Pays-Bas, sur l’anneau du Thialf. Plus de la moitié des répondants approuvent cette solution lorsque les raisons de cette décision leur sont expliquées.
Pour justifier ce choix, le comité d’organisation invoque l’absence d’une telle infrastructure en France et un objectif de sobriété budgétaire et environnementale. Il annonce que l’ensemble des épreuves d’Alpes 2030 se tiendra dans des équipements sportifs existants ou temporaires.
L’enquête a été réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 2 079 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ainsi qu’auprès de 800 habitants des départements et collectivités concernés par les épreuves.
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Qui a été sondé ? pas moi !!!
Le COJOP et ses petits copains politiciens nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est de la communication ou plutôt de la désinformation.
Pour valider ces '' 84 % de soutien '', pourquoi le COJOP et ses petits copains politiciens n'organisent ils pas un référendum ?
Je n'ai pas été sondé et je suis contre ces JO qui sont à l'initiative de Lolo W.Signaler Répondre
Encore une occasion pour ce fanfaron de manger aux meilleurs cantines.
Tout dépend de la façon dont les questions sont posées, par contre, celle des coûts financiers restants à charge avec augmentation des impôts fonciers pour les habitants des régions concernées n'a pas du être évoquée .Signaler Répondre
pseudo sondage qui a du couter quelques dizaines de milliers d euro, mais fait par une agence plus que sérieuse, donc....Signaler Répondre
les fameux sondages qui donnent Aulas gagnant sur un fauteuil demain si j’ai 20 000 euros et je demande de faire un sondage on insistant que le résultat contre on sortira le contre des 83 pourcentsSignaler Répondre
"Publiés par les organisateurs", et sondage sur 4 jours seulement, j'ai aussi un très très gros doute...Signaler Répondre
En tous cas, pas qu’avec des Éclos qui sont 100 pour 100 contre…Signaler Répondre
on choisit "l'échantillon"?Signaler Répondre
L'enquête est commandée par le Comité d’organisation des JO d’hiver Alpes 2030 : elle n'allait quand même pas annoncer que les habitants des départements et collectivités concernés y étaient défavorables.Signaler Répondre
Quel est le cout de cette étude, réalisée par Toluna Harris Interactive pour le comité d’organisation, le COJOP ?
sondage réel avec un échantillon représentatif de la population ?Signaler Répondre