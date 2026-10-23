La ligne des Alpes attend ses travaux. SNCF Réseau prévoit une nouvelle phase de rénovation de la liaison entre Grenoble et Gap, avec une enveloppe pouvant atteindre 118 millions d'euros et des chantiers programmés en 2028 et 2029. Objectif : pérenniser la circulation sur un parcours de montagne jalonné de tunnels, de ponts et de viaducs.

Qui paiera ?

Pour le Collectif de l'Étoile ferroviaire de Veynes, l'annonce est encourageante, mais elle ne garantit rien. L'association veut connaître la part que l'État et les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur engageront réellement, et craint que les montants finalement mobilisés soient inférieurs à ceux annoncés.

Elle critique aussi la concertation, menée du 15 septembre au 15 octobre uniquement en ligne, sans réunion publique. Les contributions doivent aider à hiérarchiser les opérations prioritaires.

Aucun train jusqu'au 6 novembre

La question des coupures reste sensible. Depuis le 5 octobre et jusqu'au 6 novembre inclus, plus aucun train ne circule entre Grenoble et Gap, en raison d'un chantier d'entretien entre Vif et Lus-la-Croix-Haute. Des cars desservent les gares intermédiaires. Le collectif plaide pour une organisation plus souple lors des petits chantiers, afin de maintenir certaines liaisons, notamment le week-end.

Les usagers réclament plus largement une desserte TER fiable, avec moins de suppressions et de retards, au-delà des Jeux olympiques d'hiver de 2030. L'association Rail Dauphiné Savoie Léman plaide, elle, pour une modernisation plus ambitieuse afin de réduire les temps de parcours.