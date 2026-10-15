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Aéroport Lyon-Saint-Exupéry : le ministre des Transports va lancer les travaux d'extension du terminal 2

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Aéroport Lyon-Saint-Exupéry : le ministre des Transports va lancer les travaux d'extension du terminal 2

Le ministre des Transports est attendu à Lyon en cette fin de semaine.

Philippe Tabarot se rendra ce vendredi à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour donner le coup d'envoi des travaux d'agrandissement du terminal 2. Un chantier qui s'inscrit notamment dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030.

Ces travaux doivent permettre d'améliorer les conditions d'accueil des voyageurs, notamment en matière d'accessibilité, de connectivité et de services, alors que la plateforme aéroportuaire a accueilli 10,7 millions de passagers en 2025 et servira de porte d'entrée aérienne vers les stations alpines.

Le ministre sera accompagné d'Étienne Guyot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, ainsi que de Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

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Aéroport Saint-Exupéry

JO 2030

1 commentaire
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stouff le 15/10/2026 à 17:47

agrandir un aéroport quasi vide toute l année, on a vraiment de l'argent a gaspiller en France

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