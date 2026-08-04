Jeux d’hiver 2030 : Oullins-Pierre-Bénite accueillera le village olympique du pôle glace

Le choix est désormais acté. Et ça ne sera pas la Confluence comme le réclamait Grégory Doucet.

Le village olympique et paralympique du pôle glace des Jeux Alpes 2030 sera implanté sur le site de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite.

L’annonce a été faite conjointement ce lundi soir par Edgar Grospiron, président du comité d’organisation des Jeux, Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, et Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Trois offres ont été examinées selon plusieurs critères : leur solidité juridique et opérationnelle, la sécurisation du calendrier, la qualité urbaine et paysagère, leur ancrage territorial ainsi que leurs ambitions environnementales.

À l’issue de cette consultation, le projet de la Saulaie a été considéré comme "l’offre la mieux-disante sur l’ensemble de ces critères". Le choix a ensuite été validé à l’unanimité par l’assemblée générale du comité d’organisation.

Selon les partenaires, le site présente notamment l’avantage de s’inscrire dans une procédure d’aménagement public déjà engagée, réduisant ainsi les incertitudes autour du calendrier de réalisation. A proximité du métro B et de la M7, la Saulaie, en pleine restructuration urbaine, a aussi l'avantage de proposer de la place.

Les athlètes hébergés à proximité des sites lyonnais

Le village accueillera les sportifs participant aux épreuves de glace organisées dans la métropole lyonnaise.

Celles-ci se dérouleront à l’Arena de Décines-Charpieu, au parc des expositions de Chassieu et à la Halle Tony-Garnier. Les patinoires Charlemagne et Baraban serviront pour leur part de sites d’entraînement.

Le futur village devra également garantir des conditions d’hébergement et de déplacement adaptées aux athlètes paralympiques.

Au-delà des Jeux, les collectivités présentent cette implantation comme un moyen d’accélérer la transformation urbaine du secteur de la Saulaie et de laisser un héritage durable aux habitants.

"C’est une formidable reconnaissance pour notre territoire et un puissant accélérateur du projet urbain de la Saulaie", se félicite le maire d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge.

La présidente de la Métropole Véronique Sarselli évoque de son côté une "immense fierté" pour la Métropole de Lyon et assure que les Jeux devront laisser "un héritage concret au bénéfice des habitants".

Pour Edgar Grospiron, cette décision marque "une étape décisive de l’organisation des Jeux, qui devient chaque jour plus concrète".