Défaillances d’entreprises : une hausse de 29 % dans le Rhône au deuxième trimestre

Les difficultés continuent de s’accumuler pour les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.
D’après une étude publiée par Allianz Trade, 2 418 défaillances ont été enregistrées dans la région au deuxième trimestre 2026. Cela représente une progression de 24 % par rapport à la même période de 2025, très supérieure à la hausse nationale de 5 %.
Sur l’ensemble du premier semestre, l’augmentation atteint 17 % en Auvergne-Rhône-Alpes, contre une progression trois fois moins importante à l’échelle française.
Le Rhône apparaît particulièrement touché. Le département concentre à lui seul 29 % des défaillances recensées dans la région et enregistre une hausse de 29 % au deuxième trimestre.
D’autres territoires connaissent des évolutions encore plus marquées, notamment le Puy-de-Dôme avec une progression de 50 %, la Haute-Loire avec 138 % sur des volumes plus faibles, ainsi que la Savoie, où l’augmentation atteint 41 % sur le semestre.
Seuls l’Ain (-4 %) et le Cantal (-14 %) échappent à la hausse au deuxième trimestre.
La construction à contre-courant de la tendance nationale
Tous les grands secteurs d’activité sont concernés en Auvergne-Rhône-Alpes.
La construction constitue le principal point d’alerte : les défaillances y augmentent de 8 % dans la région, alors qu’elles reculent de 2 % au niveau national. Ce secteur représente désormais 22 % des faillites régionales, contre 20 % à l’échelle française.
Les défaillances progressent également de 13 % dans le tertiaire, de 12 % dans l’hébergement-restauration et de 10 % dans le commerce.
En France, 18 004 défaillances d’entreprises ont été comptabilisées entre avril et juin, soit 5 % de plus qu’un an auparavant. Selon Allianz Trade, il s’agit du niveau le plus élevé jamais observé pour un deuxième trimestre.
Sur les six premiers mois de l’année, 37 298 procédures ont été recensées. L’assureur-crédit estime que la France pourrait franchir le seuil des 70 000 défaillances en 2026, dans un contexte marqué par une croissance faible, des taux d’intérêt élevés et des incertitudes géopolitiques persistantes.
"La perspective reste celle d’un chiffre durablement élevé au regard de la faiblesse conjoncturelle", analyse Maxime Lemerle, responsable de la recherche sur les défaillances chez Allianz Trade.
Les sociétés défaillantes pour lesquelles des données financières sont disponibles représentaient, à la fin juin, 38,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé, en hausse de 17 % sur un an.
Leur passif fournisseurs atteignait 8,6 milliards d’euros, soit une progression de 28 %. Selon Allianz Trade, ces montants montrent que la hausse des défaillances ne concerne plus seulement les petites structures, mais touche également des entreprises de taille importante.
Les charges sociales ça financentSignaler Répondre
Les retraites
La sécurité sociale
L'assurance chômage qui te permet de vivre quand tu perds ton emploi
Les prestations familiales versées par les Caisses d'Allocations Familiales (Caf) pour aider les parents à faire face aux dépenses liées à l'entretien et à l'éducation des enfants.
La contribution solidarité autonomie qui permet de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.
Alors on supprime quoi?
Ce sont les charges sociales qui payent ta retraite, qui ont financé l'accouchement de ta mère quand tu es né et la prise en charge de ton affection longue durée.Signaler Répondre
Coût d'un accouchement aux États-Unis entre 11000 et 32000 €
Coût d'une chimio plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Avant tout défaillance politique à Lyon qui conduit à cette situationSignaler Répondre
Tout à fait, pour arreter la décroissance il faut continuer les projets qui étaient lancé : le TEOL, la rive droite, les voies lyonnaises.Signaler Répondre
C'est avec des projets que l'on crée de la croissance et de l'économie, pas en annulant un par un tous les projets pour ne rien faire
Une politique de decroissance n’est plus possible ni logique ne rationnel. La décroissance la desinstrualisation ET en meme temps financer une politique outrancière écolo c’est du suicide économique.Signaler Répondre
« La construction constitue le principal point d’alerte : les défaillances y augmentent de 8 % dans la région, alors qu’elles reculent de 2 % au niveau national. Ce secteur représente désormais 22 % des faillites régionales, contre 20 % à l’échelle française.
Les défaillances progressent également de 13 % dans le tertiaire, de 12 % dans l’hébergement-restauration et de 10 % dans le commerce. »
Depuis le temps que l'État effectue des prélèvements - pudiquement baptisés " Charges Sociales " - et qu'il imposé des Normes de plus en plus nombreuses - et souvent contradictoires - aux entreprises , ces chiffres ne sont pas surprenants .Signaler Répondre
Sauf pour ceux qui , vivant de l'Argent Public , sont totalement déconnectés de la vie économique réelle .
Et heureusement que les français ont voté pour un Mozart de la finance et de la croissance.Signaler Répondre
Dire que les français ont voté deux fois pour la macronie ? Esperons qu’il n’y ait pas une troisième fois...Signaler Répondre
La gauche doit être contente, entre les patrons qui sont tous des sal... et la rentabilité dont on en a rien à péter selon les économistes d'EELV, l'économie va au tapis pour une décroissance, prémices d'une pauvreté accrue, avant la violence inhérente à ce type de régime (Vénézuela, Liban, Salvador, Cuba...). Quand va-t-on arrêter de payer des salaires faramineux à ces élites qui crachent dans la soupe sans rien produire ?Signaler Répondre
il va vendre la france en liquidation pour un euro sympbolique à l europeSignaler Répondre
Jupiter devait être un très mauvais banquier chez Rothschild avant qu'il s'occupe de vendre cette banque, la France et les entreprises font banqueroute...Signaler Répondre
Résultat de 15 ans à la tête des finances et des décisions de la politique française.
Loin du cœur et loin des yeux ….Signaler Répondre
Pendant ce temps le fossoyeur macron fait du Pédalo a bregancon..Signaler Répondre